Bürgel. Ein Gespräch mit Anne Waschnewski über den Erhalt des Bundesverdienstordens sowie über erreichte und neue Ziele.

„Erst einmal war ich sehr überrascht“, erinnert sich Anne Waschnewski. Sie sitzt im Gemeindezentrum, dem Melanchthonhaus, in Thalbürgel. Alles ist offen und hell gestaltet. Die Klosterkirche ist nur wenige Schritte entfernt. „Mit so etwas rechnet man nicht“, sagt Waschnewski, die jüngst in Weimar mit dem Bundesverdienstorden für ihr kulturelles und gesellschaftliches Engagement geehrt wurde. Wichtig ist ihr: „Ich bin nur ein Teil des ganzen Teams“. Zunächst sei sie deshalb auch unsicher gewesen, ob es richtig sei, die Auszeichnung anzunehmen. Angeregt hatten die Ehrung Martin Jäckle und Angelika Mede.

Die federführende Hand hinter der Entstehung des Gemeindezentrums Thalbürgel

Das Richtfest im April 2022 auf der Baustelle des neuen Gemeindezentrums neben der Klosterkirche Thalbürgel. © Martin Schöne | Martin Schöne

Anne Waschnewski wurde 1960 in Erfurt geboren und studierte in Weimar Architektur. Sie ist ehrenamtliche Baupflegerin im Kirchspiel Bürgel. Seit 1999 setzt sie sich unter anderem für die Gestaltung und Durchführung der Sommerkonzertreihe in der Klosterkirche in Thalbürgel ein. Zudem engagiert sich die Architektin in der Stiftung Klosterkirche Thalbürgel. „Hier gilt ihr Augenmerk besonders dem Projekt ,Mitten im Leben‘. Seit 2015 hat sie mit außergewöhnlichem Einsatz daran gearbeitet, ein neues Gemeindezentrum für Thalbürgel und die Kirchengemeinde zu errichten. Von der ersten Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung war sie federführend in allen Einzelheiten des Projekts involviert – egal ob in der Akquise von Fördermitteln oder bei der Koordination der Bauarbeiten“, heißt es unter anderem seitens Thüringer Staatskanzlei. Auch habe sie großen Einsatz gezeigt, um die finanziellen Mittel für das Projekt zusammenzutragen. „Neben Anträgen auf Fördermittel bei der Thüringer Landesverwaltung und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz scheute sie keine Mühe, selbst bei Veranstaltungen mit Infoständen über eine von ihr betreute Crowdfunding-Seite Geld einzuwerben. Als Ergebnis konnte auch dank des außerordentlichen Engagements von Anne Waschnewski bis zum Jahr 2022 das Gemeindezentrum entstehen“.

Die Namensweihe des neuen Gemeindezentrums in Thalbürgel mit Regionalbischof i.R. Dr. Mikosch Ende Oktober 2022. © Funke | Julia Grünler

Ehrenamtliche Baupflegerin: „Viele Menschen haben mitgewirkt, zu jedem gibt es eine Geschichte“

„Ich nehme es stellvertretend für alle an, die an diesem großen Projekt mitgewirkt haben“, sagt Anne Waschnewski mit Blick auf die besondere Auszeichnung. Viele Menschen hätten mitgewirkt, zu jedem einzelnen gebe es eine Geschichte. „Man weiß, wie es mit innovativen Projekten ist, es gibt auch Durststrecken“, sagt sie. Besonders für den Mut zum Durchhalten sei sie deshalb allen Beteiligten sehr dankbar. Auch den vielen Förderern des Projektes, die auch auf menschlicher Ebene Mut gemacht haben, möchte sie ausdrücklich danken.

Als die Familie 1999 nach Bürgel kam, habe man schnell bemerkt, dass die bestehenden Gebäude, wie zum Beispiel die frühere Talmühle, nicht barrierefrei hätten verändert werden können. „Es war provisorisch“ und sei nicht haltbar für Menschen mit Behinderung gewesen, sagt Waschnewski. Auch betont sie mit Blick auf das Familienleben: „Es ist nicht einfach, das Leben in einer Pfarrfamilie mitzutragen“. Dankbar sei sie für die stetige Unterstützung der Familie. „Wir haben vier Kinder und jeder hat mit dem, was er kann, dazu beigetragen“. Auch würden ihr Mann und sie als Team wahrgenommen, was sie sehr schätze.

„Ich bin immer gerne selbst in Kirchen gegangen, um zur Ruhe zu kommen und die besondere Aura der Orte aufzunehmen“, sagt Waschnewski. Ihr sei bewusst, dass die Klosterkirche für viele Menschen ein besonderer Ort sei, dies wolle sie weitergeben.

Thalbürgel: Mut stiften, um das Projekt zu vervollständigen

Was ihr die hohe Auszeichnung bedeutet? „Ich sehe es als Anerkennung für alle, die mitgemacht haben“. Auch Mut, um das Projekt zu vervollständigen, soll die Ehrung machen, sagt sie mit Blick auf das noch ausstehende geschwungene Dach zur Klosterkirche. Vor allem gestalterisch sei das Dach eine Herausforderung, so die Architektin. „Insgesamt sollte sich das ganze Projekt der Klosterkirche unterordnen“. Durch das Dach soll in Zukunft dauerhaft ein geschützter Raum als spiritueller Rückzugsort zur Verfügung stehen. Auch ein Ausstellungsbereich sei angestrebt. Wichtig war der ehrenamtlichen Baupflegerin des Kirchspiels und Bauherrin des Gemeindezentrums zudem, dass die Ruine durch die Überdachung geschützt wird und nicht fortlaufend restauriert werden muss. Aktuell werden Spenden für den Eigenanteil, den es für die Finanzierung der noch ausstehenden Dachkonstruktion braucht, gesammelt. „Wir setzen hier das Werk von Generationen fort“, sagt Anne Waschnewski.

