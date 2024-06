Dornburg. Eine Stadt im Saale-Holzland darf jetzt offiziell einen Titel tragen. Zur Feier waren circa 100 Gäste aus ganz Deutschland angereist.

Renate Neumann-Schäfer, die Präsidentin der Deutschen Rosengesellschaft, hat Dornburg die Ernennungsurkunde zur „Rosenstadt“ überreicht. Zur Feier waren circa 100 Gäste aus ganz Deutschland nach Dornburg gekommen, da in der Stadt passend zum Anlass erstmals der Kongress der circa 4000 Mitglieder zählenden Rosengesellschaft stattgefunden hatte.

Dornburg und der dortige Rosenfestverein hatten bereits beim traditionellen Rosenfest im vergangenen Jahr die frohe Botschaft bekommen, künftig als „Rosenstadt“ Gäste empfangen zu dürfen. Den vorherigen Bewerbungsprozess – die Rosengesellschaft verleiht den Titel nur an ausgewählte Orte – hatte Dornburg problemlos gemeistert: Die Tradition des Rosenfests, die Dornburger Schlösser, die eigens gezüchtete „Dornburger Schlossrose“ – all das hatte für die Stadt gesprochen.

„Rosenstadt“ Dornburg kann weiteren Titel anstreben

„Ehrlich gesagt war mir Dornburg zuvor kein Begriff und ich bin beeindruckt von dem, was wir hier lernen und erleben durften“, sagte Renate Neumann-Schäfer. Dornburg sei nun in der Rosengesellschaft „richtig positioniert“ und könne „noch Karriere machen“. Neumann-Schäfer sprach den Titel „Garden of Excellence“ an, den die internationale World Federation of Rose Societies verleiht.