Saale-Holzland. Der Gospelchor öffnet seine Türen für Einsteiger und Autor und Journalist Christoph Diekmann kommt nach Hermsdorf.

Konzert in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz

Unter dem Titel „Maria sitzt am Rosenhag“ bieten Christina Lauterbach an der Orgel aus Jena und Sängerin Ina Ullmann aus Weimar Orgelstücke und Lieder von Bach bis Reger. Inhaltlich dreht sich das besinnliche und doch kurzweilige Programm am 3. Juli um 18.30 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz allgemein um die Schönheit des Sommers und speziell um die Erholung am Sommerabend. Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz lädt zu diesem Konzert alle Interessierten ein. Die Kirche ist rollstuhlgerecht befahrbar, der Eintritt ist frei.

Offene Probe für Gospelfans

Die Kirche lädt Interessierte zum Probesingen ein. Am Dienstag den 25. Juni findet um 18.00 Uhr eine offene Probe vom Gospel- und Posaunenchor in der Stadtkirche St. Peter statt.

Lesung und Gespräch mit Peter Ducke und Christoph Dieckmann

Christoph Dieckmann schildert die kurvige Laufbahn des ungewöhnlichen Kickers Peter Ducke aus der DDR. Zugleich erzählt er Fußball als deutsche Zeitgeschichte, vom Nachkrieg bis in die Gegenwart. Die Landeszentrale für politische Bildung Erfurt und der Freundeskreis Hermsdorfer Gespräch laden zu dieser Veranstaltung am 18. Juni um 19:00 Uhr in den Rathaussaal Hermsdorf ein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.