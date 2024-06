Kahla. Mitten in der Altstadt von Kahla kann gefrühstückt werden, ein Harvard-Professor komponierte für die Leuchtenburg. Die Nachrichten aus der Region.

Frühstücken um den Marktbrunnen

Ein besonderes Sonntagsfrühstück organisiert die Heimatgesellschaft Kahla. Sie lädt am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr auf den Marktplatz ein, um rund um den Margarethenbrunnen zu picknicken. Das Stadtfrühstück ist das erste seiner Art. Jeder kann sein Essen mitbringen und sich an die vorbereiteten Tische setzen, um mit anderen in den Austausch zu kommen. Für Spiel und Spaß sei dank Unterstützung der Purzelbude e.V. gesorgt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mittsommernacht am Spielmannshof

Die Sommersonnenwende steht bevor, eine Möglichkeit zum Feiern bietet der Spielmannshof Seitenroda. Zum Mittsommernachts-Open-Air ist die Saalfelder Band „Café Royal“ geladen. Sie spielt am Sonnabend, 22. Juni, ab 20 Uhr in der Spielerspelunke.

Die Zuhörer erwartet amüsante Textzeilen. „Jana aus Jena“, die „Mädchen mit den Miniröcken und dem tiefen Dekolleté“ oder „Herr Schmidt“ sind die Protagonisten ihrer Geschichten „Genau die richtige Musik für ein entspanntes Mittsommernachts-Open-Air in einem der schönsten Vierseitenhöfe in Seitenroda an der Leuchtenburg“, heißt es in der Ankündigung. Ein Mix aus Rock, Blues, Reggae, Bossa Nova oder Swing ist zu hören.

Die Schlagzeugsticks liegen neuerdings in den Händen von Lokalmatador Andreas „Wanze“ Kretzschmar, der auch den Fahrdienst zum Spielmannshof betreibt. Der Shuttleservice wird aus Jena und Kahla angeboten. Die Tickets dafür gibt es ebenso im Ticketshop.

Sonntag, 22. Juni, um 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Tickets im VVK 15 Euro direkt am Spielmannshof oder auf www.spielerspelunke.de/tickets.

Installation für Porzellankirche

Ein Werk speziell für die Porzellankirche kommt jetzt zu Gehör. Der Kompositionsprofessor Hans Tutschku hat gemeinsam mit dem Ensemble für Intuitive Musik Weimar das Stück konzipiert. Das Besondere bestehe darin, dass Trompete/Flügelhorn, Violoncello/Obertongesang, Flügel und Live-Elektronik in ein Wechselspiel mit den Porzellanklängen treten.

Tutschku stammt aus Weimar und wirkt an der Harvard-University in Boston. Er knüpfe damit an eine Studie von 2018 an. In seinem Klang-Archiv befinden sich verschiedenartige Porzellanklänge, die er in verschiedenen Ländern aufgenommen hat. „An der Porzellankirche fasziniert den Harvard-Professor vor allem die künstlerische Gestaltung durch den Architekten Michael J. Brown (Los Angeles). Durch 30 deckenhohe Porzellanlamellen ist ein optisch neuer Raum entstanden, den er mit einem mehrkanaligen Sound beleben will“, teilt die Stiftung Leuchtenburg mit.

Sonntag, 23. Juni, 16 Uhr, Leuchtenburg bei Kahla. Das Konzertticket ist für 20 Euro erhältlich (inklusive Burgeintritt). Tickets gibt es hier.

