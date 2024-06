Saale-Holzland-Kreis. Bis Ende Oktober sollen Vorhaben in der Region verwirklicht werden. Möglich ist dies durch eine Förderung aus dem Regionalbudget. Was dahinter steckt.

Vor allem Projekte, bei denen Treffpunkte und das soziale Miteinander im Vordergrund stehen, werden in diesem Jahr aus dem Regionalbudget gefördert. Insgesamt 17 Kleinprojekte (Projekte, die Gesamtkosten in Höhe von 20.000 Euro nicht überschreiten) in der Saale-Holzland-Region, die nun bis Ende Oktober erfolgreich umgesetzt werden müssen, erhielten eine Förderzusage. 150.000 Euro stehen insgesamt für die Vorhaben zur Verfügung. Von den 150.000 Euro stellt der Bund 135.000 Euro zur Verfügung, 15.000 Euro trägt die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland (RAG) mit Sitz in Nickelsdorf.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Zu den geförderten Kleinprojekten zählt unter anderen die Instandsetzung des Daches sowie die Renovierung der Fassade am Jugendclub „Emma Krempoli“ in Weißenborn. In Hartmannsdorf wünscht sich die Jugend einen Basketballplatz und eine Waldschänke, um einen aktiven Dorftreff am Dorfgemeinschaftshaus auch für die jungen Menschen der Gemeinde zu kreieren. In der Gemeinde Walpernhain werden die Fenster im ersten Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses erneuert. Die Gemeinde Tümpling stellt unter anderem Infotafeln im Park auf, zudem werden Spielgeräte, Waldschänke und Tauschhütte angeschafft und teils repariert.

Die 17 Projekte im Überblick: 1. Jugendclub „Emma Krempoli“ in Weißenborn: Dachinstandsetzung & Fassadenrenovierung 2. Ev.-Luth. Kirchgemeinde Kahla: Enwicklung eines kulturellen Zentrums – Instandsetzung Cavate 3. Gemeinde Hartmannsdorf: Aktiver Dorftreff für junges Leben im Ort 4. CVJM Stadtroda: Erneuerung der Ausstattung von Vereinshaus & Gelände 5. Förderverein alte Schule Dorndorf: Kauf von Sitzgelegenheiten für den Veranstaltungsraum 6. Dorfverein Wethau Hainchen-Kämmeritz: Neue Hütte am Dorftreff Hainchen 7. Dorfverein Großpürschütz: Sanierung der Backstube im historischen Brauhaus 8. Gemeinde Walpernhain: Erneuerung Fenster im ersten Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses 9. Gemeinde Schlöben: Zuwegung zum Teich & Pflasterung des Treffpunktes (Teichgemeinschaft Zöttnitz) 10. Interessengemeinschaft Rentamt: Ausstellung zur Heimatgeschichte 11. Feuerwehrverein Kleinpürschütz: Neugestaltung des Gemeinderaumes 12. Feuerwehr- und Heimatverein Thiemendorf: Anschaffung von Gartenmöbeln und Schuppen 13. Verein zur Wiederbelebung des historischen Dorfbildes Tümpling: Spielgeräte, Waldschänke & Tauschhütte 14. Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lindau/Rudelsdorf: Anschaffung von Sitzgelegenheiten und Chorpodesten 15. Domäne Wetzdorf: Elektroinstallation in der Domäne 16. Förderverein Elsterfloßgraben: Einrichtung Rastplatz „Flößerruh“ bei Ahlendorf 17. Feuerwehrverein Lützeroda: Zelt und Pavillon für die Fläche vor dem Vereinshaus

Viele der Projekte seien bereits in die Umsetzung gegangen, sagt Anett Tittmann von der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland. Insgesamt sei die Resonanz auf den Aufruf sehr groß gewesen. Insgesamt 25 Anträge, darunter von zahlreichen Vereinen der Region, wurden eingereicht. Auch wenn es viele tolle Projekte gebe, könnten leider nicht alle gefördert werden. In diesem Jahr habe man einen Fokus auf Projekte, die das Miteinander fördern, gesetzt, erklären Ina John und Anett Tittmann (beide RAG).