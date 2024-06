Saale-Holzland-Kreis. Wo Kinder am 15. Juni freien Eintritt ins Freibad haben und welche Schule sich über das Thüringer Berufswahl-Siegel freuen kann.

Krosse Kruste und Geschmack waren zur Gesellenprüfung des Bäckernachwuchses gefragt

Fünf junge Frauen und vier Männer aus dem Ostthüringer Bäckerhandwerk - darunter auch Hannah Rustler von der Bäckerei Mächler GmbH in Schkölen - waren in Gera angetreten, um ihre Gesellenprüfung nach dreijähriger Lehrzeit zu absolvieren. Konzentrierte Arbeit war gefragt, denn die Prüfungsanforderungen hatten es in sich.

So mussten beispielsweise Roggenmischbrote mit Sauerteig hergestellt werden, wobei ein dekoratives Schaubrot im Mittelpunkt stand. Weiterhin hatten die angehenden Junggesellen Kleingebäck aus Dinkelteig, Milchbrötchen als geflochtene Zöpfe und Plundergebäck als süße Teilchen in vier unterschiedlichen Formen mit einer backfesten Füllung anzufertigen. Ebenso waren zwei verschiedene Quiche mit Fleisch- und veganer Füllung sowie eine Mehrfruchtgeleetorte und zehn Obsttörtchen als Aufgabe zur Prüfung gestellt.

Den einen oder anderen Tipp zur Verbesserung bei der Herstellung gab es für die Junggesellen

Insgesamt war die Prüfungskommission mit den gezeigten Leistungen der Absolventen zufrieden. Dennoch gab es für die künftigen Junggesellinnen und Junggesellen den einen oder anderen Tipp, was bei der Herstellung noch zu verbessern ist, um als ausgebildete Fachkräfte für den guten Geschmack in den handwerklichen heimischen Bäckereien zu sorgen.

Am Ende konnten sich acht Prüflinge über eine erfolgreiche Prüfung freuen. Das sind die frisch gebackenen Junggesellinnen und Junggesellen: Madlen Daenecke (Bäckerei Hartmut Behr in Gera-Trebnitz), Chris Kärner (Bio-Seehotel Zeulenroda), Sophia Krauße (Bäcker Bauer in Gera), Xuan Hoa Pham (Meister Bäcker GmbH in Unterwellenborn), Julian Roth (Bäckerei Michael Schmidt in Ranis), Hannah Rustler (Bäckerei Mächler GmbH in Schkölen) und Vanessa Ziegenbein (Bäckerei & Konditorei Schöler in Saalfeld). red

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Freier Eintritt für Kinder

Freien Eintritt ins Freibad Eisenberg haben Kinder am kommenden Samstag, 15. Juni, ab 9 Uhr. Laut Stadtverwaltung schließt das Bad regulär 19 Uhr, bei Temperaturen über 25 Grad um 20 Uhr. red

„Sonntags-Tanz-Tee“ am 16. Juni im Crossener Klubhaus

Zum 2. „Sonntags-Tanz-Tee“ wird am 16. Juni, 14.30 Uhr eingeladen in das Klubhaus Crossen in der Hauptstraße 12 in Crossen an der Elster. „Der Schlagerdoktor“, Olaf Lämmer, ist zu Gast und will für beste Stimmung sorgen. Natürlich lädt er auch zum Tanzen ein. Kaffee, Kuchen oder Tee wie auch Kaltgetränke stehen bereit. Einlass zur Veranstaltung ist ab 14 Uhr. red

Reservierungen werden gern entgegengenommen per E-Mail an info@klubhaus-crossen.de oder unter Telefon 036693 / 24 87 27.

Evangelische Kirchengemeinde Eisenberg lädt ein zu „Mit Gott am Tisch“

„Mit Gott am Tisch“ heißt eine Veranstaltung am Sonntag, 16. Juni, 10 Uhr, zu der die evangelische Kirchengemeinde Eisenberg nicht nur alle Mitglieder, sondern auch alle Interessierten einlädt. Los geht es mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche, bei dem der Spontanchor und junge Musiker musizieren. Zudem werde auch gemeinsam gesungen. Während der Predigt gibt es einen Kindergottesdienst. Eine Austauschschülerin aus den USA wird verabschiedet.

Nach dem Gottesdienst, den Familien, Jugendliche und Kirchenälteste ausgestalten, wird zu einem gemeinsamen Picknick auf dem Markt vor der Kirche eingeladen. In dieser Zeit kann man verschiedene Menschen und Gruppen der Kirchengemeinde kennenlernen. Bei Regen findet das Picknick im Luthersaal, Markt 11, statt. red

Stadtrodaer Regelschule mit Thüringer Berufswahl-Siegel rezertifiziert

Die Regelschule „Auf der schönen Aussicht“ in Stadtroda ist eine von sechs Thüringer Schulen, die am 5. Juni in den Räumen des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer Erfurt für eine vorbildliche berufliche Orientierung mit dem „Thüringer Berufswahl-Siegel“ ausgezeichnet wurde.

Vielfältige praxisorientierte Angebote zur beruflichen Orientierung zeichnen die Siegel-Träger-Schulen aus. Neben regelmäßigen Praxistagen bereichern beispielsweise Mitarbeitende aus Unternehmen die Unterrichtsinhalte. Auf diese Weise gelingt eine alltagsnahe Verknüpfung von Schule und Wirtschaft.

Bewerberschulen auf dem Prüfstand: Wie können sich Schüler auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten?

Basis für die Bewerbung zum Siegel ist das Online-Tool „Gute Berufsorientierung“. Im Zuge des Bewerbungsverfahrens waren danach Auditorenteams vor Ort und haben die Qualität der beruflichen Orientierung bewertet. Die Vertreter aus Unternehmen, Kammern und Verbänden, der Agenturen für Arbeit, des Thüringer Bildungsministeriums, der Landesarbeitsgemeinschaft Schulewirtschaft und der Landeselternvertretung prüften in den Bewerberschulen, wie sich die Jugendlichen langfristig und individuell auf die Berufs- und Studienwahl vorbereiten können.

Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der sechs ausgezeichneten Schulen nahmen die Ehrung in Erfurt entgegen.

Deutlich wurde dabei, dass in den ausgezeichneten Schulen mit klaren, prozessorientierten Konzepten, nachhaltigen Aktivitäten und festen regionalen Partnern daran gearbeitet wird, dass die jungen Menschen verschiedene Bildungswege kennen, wissen, welche persönlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen sie besitzen, ihre Berufs- und Studienwahl begründen können und aktiv ihren individuellen Bewerbungsprozess gestalten sowie eine Bewerbungsstrategie entwickeln und umsetzen können.

Ziel: Qualität der beruflichen Orientierung nachhaltig zu verbessern

Das Thüringer Berufswahl-Siegel regt Schulen an, mit klaren Zielen, nachhaltigen Konzepten und aktiven Kooperationspartnern die Qualität der beruflichen Orientierung nachhaltig zu verbessern. In diesem Kontext ist das Thüringer Berufswahl-Siegel Teil des bundesweiten Netzwerkes Berufswahlsiegel.

Ebenfalls rezertifiziert wurden neben der Regelschule Stadtroda das Förderzentrum Schmölln, die Thüringer Gemeinschaftsschule Kaulsdorf, die Regelschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen, die Regelschule „An der Nesse“ in Molschleben und das Salza-Gymnasium in Bad Langensalza. red