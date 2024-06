Hermsdorf. Wer wieder und wer erstmalig Teil des Gremiums ist und wer die Wahl nicht angenommen hat.

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai hat sich in Hermsdorf der neue Stadtrat konstituiert. Nach wie vor besteht das 20-köpfige Gremium aus vier Fraktionen: BI Holzland, CDU, SPD und Linke. Das Kräfteverhältnis hat sich nur leicht verändert.

Linke verliert einen Sitz, CDU gewinnt dazu

Wie in der vorherigen Wahlperiode stellt die BI Holzland mit neun Sitzen die größte Fraktion. Die mit Abstand meisten Stimmen (1594) konnte ihr Vorsitzender Günter Peupelmann bei der Wahl auf sich vereinen. Ebenfalls wieder im Stadtrat sitzen Daniel Burkhardt, Björn Schröder, Maik Töpel, Uwe Sacklowski und Dirk Plötner. Thomas Leisering ist erstmals für die BI Holzland in den Stadtrat gezogen. Ihre Mandate nicht angetreten haben Manja Gauch und Sabine Herrmann. „Das tut mir in der Seele weh“, kommentiert Günter Peupelmann. Beide Frauen haben die BI sehr unterstützt und stehen mit beiden Beinen im Leben. Zudem hätte es der Fraktion gut zu Gesicht gestanden, Frauen dabei zu haben, sagt Peupelmann. Dennoch haben beide die Wahl nicht angenommen. Für sie rücken Marcel Gießhöfer und Klaus Meister nach.

Einen Sitz mehr als bisher hat die CDU im neuen Hermsdorfer Stadtrat. Mit Mike Bräuner, Anja Nützer und Hans-Jürgen Vogel sind bekannte Gesichter erneut vertreten. Die ebenfalls gewählte Antje Opel hat die Wahl abgelehnt, für sie rückt erneut Silvio Bauer auf der CDU-Liste nach. Neu im Stadtrat für die Christdemokraten ist Andreas Czerwenka.

Auf einen Sitz weniger kommt die Linke-Fraktion nach der Wahl. Die nunmehr drei Plätze im Hermsdorfer Stadtrat nehmen Dietrich Brüning, Erika Hänseroth und Stefan Enke ein.

Die SPD wird nach wie vor mit drei Sitzen im Hermsdorfer Stadtrat vertreten sein. Wieder gewählt wurden Mike Wendt und Anja Pillau. Neu dabei ist Andrea Bermig, die bei der Wahl die zweitmeisten Stimmen (444) ihrer Partei holte.

Stadträte verpflichtet, Beigeordnete gewählt

17 Stadtratsmitglieder wurden in der ersten Sitzung der neuen Wahlperiode am Montagabend von Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) verpflichtet. Die drei abwesenden Stadträte Hans-Jürgen Vogel, Silvio Bauer und Dietrich Brüning werden dann zur nächsten regulären Sitzung des Gremiums am 12. August verpflichtet. Dann wird auch Benny Hofmann, der ebenfalls als hauptamtlicher Bürgermeister wieder gewählt wurde und dessen neue Wahlperiode offiziell am 1. Juli beginnt, vereidigt. Dies wird standardmäßig vom ältesten Stadtratsmitglied durchgeführt, was laut Hofmann Erika Hänseroth wäre, so sie denn am 12. August anwesend ist.

Ebenfalls in der nächsten Sitzung sollen Vorsitzender und Stellvertreter des Stadtrates gewählt werden. Da die Besetzung der Fraktionen erst ein paar Tage vor der konstituierenden Sitzung festgestanden habe, wolle man den neuen Fraktionen noch Gelegenheit geben, sich zu finden und abzustimmen, bevor Vorsitzender und Stellvertreter vorgeschlagen werden, erklärt Benny Hofmann den Entschluss, dem alle anwesenden Stadtratsmitglieder zustimmten.

Gewählt wurde am Montagabend trotzdem im Hermsdorfer Rathaus, denn der Stadtrat entscheidet auch über den Ersten und Zweiten Beigeordneten des Bürgermeisters. Als erster Stellvertreter von Benny Hofmann wurde aus den Reihen der BI Holzland Günter Peupelmann vorgeschlagen, der das Amt bereits zuvor innehatte. In geheimer Wahl sprachen sich 16 Stadträte für Peupelmann aus, zwei machten ihre Stimme ungültig – auch der Bürgermeister selbst wählte mit. Günter Peupelmann nahm seine Wahl an.

Für den Zweiten Beigeordneten gab es zwei Vorschläge: Dietrich Brüning von den Linken und Mike Bräuner von der CDU. Letzterer konnte die ebenfalls geheime Wahl mit 13 zu 5 Stimmen für sich entscheiden und nahm die Wahl an.