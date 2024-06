Etzdorf. Auf dem Etzdorfer Hof wird am Samstag zum Familienfest eingeladen. Fünf spannende Programmpunkte im Überblick.

Auf dem Etzdorfer Hof wird zum 27. Mal das Hoffest veranstaltet. Am Samstag, 15. Juni, wird von 10 bis 17 Uhr gefeiert. Für die passende Musik sorgt unter anderem ein Auftritt vom Männergesangsverein Weißenborn. Auch die Schalmeienkapelle Wetterzeube, der Posaunenchor Thiemendorf und weitere musikalische Gäste sorgen für Stimmung. Der Kreisbauernverband ist präsent und beantwortet Fragen rund um das Thema Landwirtschaft, zudem werden diverse Wettbewerbe ausgefochten. Ein Überblick über die Höhepunkte zum Festtag der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen in Etzdorf.

Eindrücke vom Etzdorfer Hoffest im Jahr 2023. © Daniel Klie | Daniel Klie

1. Kunst von Kinderhänden zu bestaunen

Ariane Bretschneider, Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen, deutet auf zahlreiche Bilder, die das Bauernmuseum auf dem Etzdorfer Hof schmücken. Das Thema des diesjährigen Malwettbewerbes lautet „Was der Bauer auf den Tisch bringt“, erklärt Bretschneider. Jedes Jahr zum Etzdorfer Hoffest, das am Samstag gefeiert wird, werden die Bilder, die im Rahmen des Wettbewerbes entstanden sind, präsentiert und prämiert. Mit dabei sind Bilder von Kindern der Grundschule in Königshofen sowie der Grundschule Herzog Christian in Eisenberg. Stets habe das Thema eine Verbindung zum Hoffest. Vergeben werden die Plätze eins bis drei. Da die Auswahl oft sehr schwerfalle, würden die Plätze zum Teil auch mehrfach belegt. Zum Hoffest werden alle Bilder im Bauernmuseum ausgestellt.

2. Bauern- und Handwerkermarkt mit kulinarischen Spezialitäten aus der Region

Impressionen vom Etzdorfer Hoffest 2023. © Daniel Klie | Daniel Klie

Insgesamt konnten circa 40 Händlerinnen und Händler für das Fest gewonnen werden. „Es gibt Spanferkel, Roster und alles Gute von der Kartoffel aus Königshofen“, nennt Ariane Bretschneider einige Beispiele. Auch eine Gulaschkanone und vieles mehr stünden bereit. „Wir rechnen mit 300 bis 350 Besuchern. Die müssen alle gut versorgt werden“, sagt Bretschneider. Neben den kulinarischen Highlights gibt es einen bunten Handwerkermarkt mit handgemachtem Schmuck, Keramik, Korbwaren, Tinkturen und Hustensäften, Marmeladen, Holzwaren und mehr.

3. Alte und neue Technik für Groß und Klein

Zum Fest wird historische und moderne Großtechnik ausgestellt. So werden unter anderen gegen 13.15 Uhr Rundfahrten mit historischen Traktoren durch Etzdorf angeboten. Besonders spannend sei es, die alte Technik mit der neueren zu vergleichen, meint Ariane Bretschneider. Ab 14 Uhr werden Traktorfahrten für Kinder auf der Festwiese angeboten.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

4. Spannende Wettbewerbe auf dem Etzdorfer Hoffest

Auch Wettbewerbe werden am Festtag ausgerichtet. So zum Beispiel ein Spinn-Wettbewerb. „20 Gramm Wolle wird innerhalb von 20 Minuten zu Faden versponnen. Wer den längsten Faden versponnen hat, wird Sieger“, erklärt Bretschneider. Währenddessen gibt es für Kinder eine kleine Märchenstunde. Um 15 Uhr wird zudem die 21. Etzdorfer Dengelmeisterschaft ausgefochten.

5. Der hiesige Reitverein präsentiert sich

Der ansässige Reitverein bringt sich zum Festtag mit verschiedenen Vorführungen ein. Ein Parkour ist aufgebaut und Spring- und Dressurreiten wird für die Besucherinnen und Besucher präsentiert. Auch Ponyreiten und Kinderschminken wird für die kleinen Gäste angeboten. Für die Kinder steht zudem eine Traktor-Hüpfburg bereit.

Große Seifenblasen zum Etzdorfer Hoffest im vergangenen Jahr. © Daniel Klie | Daniel Klie

Der Eintritt zum Fest ist frei. Die Freiwillige Feuerwehr aus Thiemendorf unterstützt alle Anreisenden mit dem Auto bei der Einweisung. Das ganze Programm gibt es hier.

Mehr zum Thema