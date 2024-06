Saale-Holzland. Was es mit Medaillen in Form eines Laufschuhs, mit einer „rennenden Kanne“ und einem Einsteigerlauf, der keiner ist, auf sich hat.

Zwischen Ruhe und Rasanz: Während die einen am 16. Juni gemütlich die Töpferei-Kultur zum 48. Bürgeler Töpfermarkt genießen, stellen andere beim 24. Töpfermarktlauf in Bürgel ihre Ausdauer auf die Probe.

Wen der sportliche Ehrgeiz packt, kann versuchen, den Rekord für die zwölf Kilometer lange Hauptstrecke zu knacken. Die Bestzeit liegt derzeit bei 45:24.0 Minuten und wurde am 18. Juni vergangenen Jahres von Sebastian Harz vom SV Hermsdorf aufgestellt. Nur unwesentlich langsamer war ein Jahr zuvor am 19. Juni Florian Lecht vom TSV Krofdorf-Gleiberg. Er lief die Strecke in 45:42.3 Minuten, wie Mandy Ferber informiert. Sie ist Leichtathletik-Trainerin und Vorstandsmitglied beim SV Blau-Weiß Bürgel, dem Veranstalter des Töpfermarktlaufes. Seit 2022 ist Mandy Ferber Mitglied des Hauptorganisationsteams des Töpfermarktlaufes, zu dem auch Katja Trinks, Steffi Drafehn, Uwe Geisenhainer, Michaela Wachs und Jessica Maurer gehören.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Wem es gelingen könnte, den Bestwert am Sonntag zu toppen? „Vielleicht Nic Ihlow vom SC DHfK Leipzig“, sagt Mandy Ferber. „Bei den Frauen könnte Franziska Schneider, ebenfalls vom SC DHfK, einen neuen Streckenrekord aufstellen. Bisher liegt dieser bei 54:25:3 Minuten und wurde von Beate Zanner vom 1. RC Jena erlaufen. Wir sind gespannt!“

Voranmeldungen für Töpfermarktlauf sind noch bis zum 13. Juni möglich

Voranmeldungen für den Lauf sind noch bis zum 13. Juni möglich auf der Internetseite des Vereins unter toepfermarktlauf-buergel.de/toepfermarktlauf-buergel/ausschreibung (www.go-timing.de). Nachmelden kann man sich am Tag des Töpfermarktlaufes. Die Meldebüros sind bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes geöffnet. Es wird darum gebeten, Bargeld mitzubringen, denn nur dieses werde vor Ort akzeptiert.

„Für den Einsteigerlauf braucht es durchaus geübte Beine, denn es müssen einige Höhenmeter zurückgelegt werden.“ Mandy Ferber

Neben dem 12-Kilometer langen Hauptlauf gibt es auch einen 6-Kilometer langen Einsteigerlauf. Beide starten 9.30 Uhr auf dem Bürgeler Sportplatz. Der Begriff „Einsteigerlauf“ sei allerdings irreführend, sagt Mandy Ferber. „Für den ‚Einsteigerlauf‘ braucht es durchaus geübte Beine, denn es müssen einige Höhenmeter zurückgelegt werden.“ Deshalb werden beide Läufe im kommenden Jahr neue Namen erhalten, die ihnen besser gerecht werden. Die lange Strecke kostet in der Voranmeldung 12 Euro, in der Nachmeldung 15 Euro und die kürzere Strecke 8 und 11 Euro.

Der Sportplatz in Bürgel ist am Sonntag, 16. Juni, Schauplatz des 24. Bürgeler Töpfermarktlaufes. © OTZ | Ute Flamich

Kinder und Jugendliche können sich ebenfalls sportlich betätigen: 9.35 Uhr ist Starttermin für den Kindergartenlauf, bei dem eine Runde (400 Meter) auf dem Sportplatz absolviert wird. 9.45 Uhr können Schüler ab 6 Jahren eine 850-Meter-Strecke zurücklegen. Für Schüler ab 10 Jahren geht es 9.55 Uhr auf einen 1,5-Kilometer langen Weg. Die Schülerläufe kosten in Vor- und Nachmeldung jeweils 3 Euro, der Kindergartenlauf 2 Euro.

Hoffnung auf 400 Anmeldungen in diesem Jahr

„Wir versuchen, mit unserem Streckenangebot die breite Masse anzusprechen“, sagt Mandy Ferber. Nach Corona sei es nicht so einfach gewesen, wieder eine größere Anzahl an Läufern für die Veranstaltung zu gewinnen. „Wir hoffen auf 400 Anmeldungen in diesem Jahr. Letztes Jahr waren es 350 Teilnehmer“, sagt sie. Um den Töpfermarktlauf durchführen zu können, werden etwa 75 Helfer benötigt. Zu erkennen sind sie an ihren dunkelblauen T-Shirts mit dem Aufdruck „Team“ auf der Shirt-Rückseite.

Medaillen sind aus Ton und haben die Form eines Laufschuhs

In Zusammenarbeit mit Falk Wächter von der Töpferei Echtbürgel konnten alle Bürgeler Töpfereien dafür gewonnen werden, die diesjährigen Medaillen und Pokale anzufertigen. „Bestellt haben wir 300 große Medaillen und 200 kleine aus Ton. Für den 24. Töpfermarktlauf haben sie die Form eines Laufschuhs“, sagt Mandy Ferber. Zudem habe die Töpferei Echtbürgel zwölf Pokale für die jeweils Erst- bis Drittplatzierten des 12- und 6-Kilometerlaufes in der Wertung männlich und weiblich gespendet. „Die Pokale sind blau-weiße Schalen, eine Art Auflaufform, die auch in den Backofen können.“ Zudem erhalten alle Teilnehmer des Haupt- und Einsteigerlaufes eine Kühltasche mit Aufdruck.

Die Medaillen und Pokale sind aus Ton. Zudem gibt es für jeden Teilnehmer des Haupt- und Einsteigerlaufes eine Kühltasche. „Karanni“, die Kanne, die rennt und die das blau-weiße Maskottchen des Kindergartenlaufes und der Schülerläufe ist, ist ebenfalls im Bild zu sehen. © OTZ | Ute Flamich

Dann wäre da noch „Karanni“ – die Kanne, die rennt. Karanni ist das blau-weiße Maskottchen des Kindergartenlaufes und der Schülerläufe und wurde von Karin Gemander in liebevoller Handarbeit gehäkelt. „Die Kindergartenkinder haben Karanni auch als Startnummer auf der Brust“, sagt Mandy Ferber. Und natürlich bekommen die Erstplatzierten der Schülerläufe eine Karanni für ihre sportlichen Leistungen.

Wer mit offenen Augen unterwegs ist, wird „Karanni“ vielleicht hier und da an der Laufstrecke entdecken. Wer Glück mit seiner Startnummer hat, kann das Maskottchen auch bei der Verlosung gewinnen. Viele weitere schöne Preise warten auf die Gewinner. Und wo ist Karanni sonst noch zu finden?: im Keramik-Museum im Bürgel, dort, wo derzeit die Sonderausstellung „Hereinspaziert! Schätze aus dem Depot. Für Groß & Klein“ präsentiert wird.

Eisenberger Gymnasiasten wollen Abikasse mit dem Verkauf von Waffeln aufbessern

Die Siegerehrung findet auf dem Sportplatz vor der neu angeschafften Fotowand mit Töpfermarktlauf-Logo und der Aufschrift Töpfermarktlauf Bürgel statt, sagt Mandy Ferber. Sie ist auch die Sprecherin auf dem Sportplatz und wird den Töpfermarktlauf moderieren.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das leibliche Wohl ist zur Veranstaltung gesorgt. Es gibt Bratwürste, Obst und Kuchen werden am Versorgungsstand auf dem Sportplatz angeboten. Schüler des Eisenberger Gymnasiums, die im nächsten Jahr ihr Abi machen, wollen Waffeln verkaufen. Auf diese Weise soll die Abikasse aufgebessert werden.