Saale-Holzland. Integrationskurse, Infotag, Straßensperrung, Schulfest und eine Ausstellung alter Meister in Eisenberg sind die Themen

Integrationskurse jetzt in Eisenberg

Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) hat einen neuen Standort am Marktplatz in der Marktgasse 2 in Eisenberg eröffnet. Hier werden Integrationskurse angeboten, die Geflüchteten, Asylsuchenden und EU-Bürgern eine nachhaltige Eingliederung in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt ermöglichen sollen.

Die DEB-Gruppe ist eine renommierte Institution mit 40 Standorten, deren Ziel es ist, Menschen durch Bildung und Qualifikation in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Mit einer Vielzahl an Bildungsangeboten trägt das DEB zur Förderung von fachlichen und sozialen Kompetenzen bei.

Bereits seit zwei Monaten läuft der erste Kurs erfolgreich und wird von 20 Teilnehmenden besucht. Im Unterricht lernen sie die deutsche Sprache und erfahren Wissenswertes über beispielsweise die Geschichte, Kultur und Rechtsordnung in Deutschland.

Am ersten Kurstag wurden die Teilnehmenden von den Lehrkräften und der Standort-Koordinatorin für Sprachbildungsmaßnahmen, Alla Schnell, begrüßt. Von links: Alla Schnell, Jörn-Holger Spröde, Christine Soyck und Klaus Soyck. © OTZ | DEB

Am 1. Juli starten die neuen Kurse. Anmeldungen per E-Mail an eisenberg@deb-gruppe.org oder telefonisch unter 0151/56234602. Weitere Informationen: www.deb.de. red

Tag der offenen Tür bei Tridelta in Hermsdorf

Zum Tag der offenen Tür lädt der Tridelta Campus Hermsdorf am Freitag, 14. Juni, von 12 bis 16 Uhr in die Robert-Friese-Straße 2 nach Hermsdorf ein.

Höhepunkte sind unter anderem spannende Experimente und interaktive Stationen für junge Tüftler, faszinierende visuelle Täuschungen und Selfie-Spots, Roller-Parcours, Campus-Angebote sowie Stellenangebote mit Informationen über aktuelle Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Infos und Kontakt: tridelta-campus.com; info@tridelta-campus.com

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

B7 zwischen Abzweig Trotz und Droschka voll gesperrt

Im Zeitraum vom 20. Juni bis voraussichtlich 31. Juli muss die Bundesstraße 7 zwischen Abzweig L1070 (Trotz) und dem Ortseingang Droschka voll gesperrt werden. Grund ist die Beseitigung von Fahrbahnschäden.

Eine Umleitung ist über Trotz – Ziegenböcke – Bad Klosterlausnitz – Schöngleina – Zinna – Rodigast – Bürgel und zurück in beide Verkehrsrichtungen ausgeschildert.

Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten, so dass die Zufahrt zu den Ortslagen Silberthal und Hetzdorf gewährleistet ist. Der öffentliche Personennahverkehr entfällt in diesem Zeitraum für Droschka, Silberthal und Hetzdorf. red

Laut Marcus Behnsen-Herbach fand die Eisenberger Schlosskirche bei der Vernissage in der vergangenen Woche deutlichen Zuspruch. © privat | Privat

Ausstellung alter Eisenberger Meister

Anlässlich des Stadtjubiläums „750 Jahre Eisenberg“ präsentieren Ute Heyne und Marcus Behnsen-Herbach aus eigener und privaten Sammlungen Bilder bekannter Eisenberger Künstler und vieler Laienkünstler, die einst in der Stadt lebten und wirkten. Zu sehen ist die Ausstellung in der Galerie im Steinweg. Vertreten sind unter anderem Werke des Landschaftsmalers Kurt Bauer (1903-1993), welcher 1934 als freischaffender Künstler von der akademischen Kommission in Weimar anerkannt wurde. 1956 gründete Bauer den Laienzirkel „Malen und Zeichnen“. Oswin Geitner (1882-1972), Friseurmeister und Hobbymaler, hat sich mit einem Ölgemälde von der Froschmühle im Mühltal verewigt. Ebenfalls Teil der Ausstellung ist die „Kartoffelschälerin“ von Prof. Eduard Büchel (1835-1903), der als einer der letzten großen deutschen Kupferstecher gilt und in Grabsticheltechnik Gemälde bedeutender Maler in Dresden reproduzierte. Besuchern gefalle besonders die Eisenberger Schlosskirche, ein Ölbild des Kunstlehrers Hans-Joachim Wiesner (1929 bis 2001), der einst an der Schillerschule unterrichtete, weiß Marcus Behnsen-Herbach. Eine Neuentdeckung für die Organisatoren war das Ölbild „Froschmühle vor Sonnenuntergang“, das von dem Eisenberger Helmut Wideburg (1899 bis 1960) gemalt wurde. Wideburg war von 1941 bis 45 Bürgermeister der Stadt Eisenberg. Die Ausstellung kann noch bis Anfang Juli im Steinweg 18, Eisenberg, besichtigt werden. red

Skatabend in Hermsdorf

Am siebenten Spieltag des Skatclubs Hermsdorfer Kreuz konnte sich Klaus-Jürgen Rolle mit 2961 Punkten gegen seine 27 Mitstreiter durchsetzen. Zweiter wurde Reimund Weimar (2711 Punkte), auf Rang drei kam Anja Fietz (2658). Weitere Geldpreise gingen an Peter Katschmartschuk (2598), Andreas Borchert (2205), Christian Wunderlich (2288) und René Peter (2238). In der Gesamtwertung führt Dietmar Martin aus Gera mit 2261 Punkten, gefolgt von Jens Plötner aus Hermsdorf (2103) und Waldemar Czyrnia aus Weißenborn mit durchschnittlich 2080 Punkten.

Der nächste Skatabend findet am Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr, im Gasthaus „Zur Linde“ in Hermsdorf statt. red

Eisenberger Krauseschule feiert Schulfest

Schüler, Eltern, ehemalige und künftige Schüler sowie Interessierte sind am 18. Juni zum Sommerfest in die Krauseschule eingeladen. Gemeinsam wollen Lehrer und Schüler in entspannter Atmosphäre das Schuljahr auf dem grünen Schulhof ausklingen lassen. Von 14 bis 17 Uhr gibt es Spiele wie Schlauchkegeln, Stelzenlaufen oder Bogenschießen, Spaß und kulinarische Höhepunkte. Die mobile Jugendarbeit und der Wasserturm sind mit Mitmach-Angeboten am Start. red

Blinki-Eulen für Abc-Schützen

Gute Nachrichten für alle Abc-Schützen in Thüringen: Zum Start des neuen Schuljahres verschenkt der Augenoptiker Fielmann wieder reflektierende Blinkis. Die Sicherheitsreflektoren in Eulenform können ab Juli kostenlos von Schulleitungen, Lehrenden von ersten Klassen und von Erziehern in Kitas kostenlos für ihre Klassen oder Gruppen unter www.fielmann-group.com/blinkis/ bestellt werden. Der Versand erfolgt nach den Schulferien.

Mit der Verkehrssicherheitskampagne setzt sich das Unternehmen für mehr Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr ein. Auch in diesem Jahr finden in Kooperation mit Polizei und Verkehrswachten sowie Rosi, dem Blinki-Maskottchen, Aktionen in Schulen statt, bei denen die Kinder spielerisch für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisiert werden. In den vergangenen siebzehn Jahren wurden etwa sechs Millionen Blinkis an Schulanfänger verteilt. red