Launewitz. Der Verein Land-Kultur Launewitz bringt Kultur auf das Land. Zur „Sommerfrische“ gastieren Wilfried Mengs und Laura Glatter.

„Es erwartet unsere Region ein Folkkonzert mit Wilfried Mengs und Laura Glatter“, sagt Paul Enke, Vorsitzender vom Verein Land-Kultur Launewitz. Am Sonntag, 16. Juni, lädt der Kulturverein herzlich zur „Sommerfrische“ nach Launewitz ein.

Folkmusik für die ganze Familie im Saale-Holzland-Kreis

Das gemütliche Fest auf dem Land, das in diesem Jahr mit Folk für die ganze Familie lockt, gilt als „die kleine Schwester“ des Festivals Land-Kultur, das am 6. Oktober seine fünfte Auflage feiern wird. Warum die Wahl auf Musiker Wilfried Mengs und Tochter Laura Glatter gefallen sei? „Weil er ein Folk-Musiker ist, es sehr professionell macht und auch international unterwegs war“, sagt Paul Enke. Zudem wohne er in der Region. Es gehe darum das Netzwerk vor Ort zu stärken und zu nutzen.

Um 16 Uhr beginnt das Konzert. Bereits eine Stunde vorher werden Bar und Garten (Launewitz 5) für die Gäste geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Besucherinnen und Besucher werden um eine Spende in Höhe dessen, was ihnen das Konzert wert ist, gebeten. „Ich freue mich immer, wenn Leute aus Stadt und Land zusammenkommen“, sagt Enke mit Blick auf den kommenden Sonntag. Wichtig sei es, einen Ort für Begegnungen zu schaffen. Über 20 Mitglieder aus den Ortschaften aus der Region gehören dem Verein Land-Kultur Launewitz an. „Wir sind gerne offen für neue Mitglieder, die Lust haben, Kultur zu fördern“, sagt Vereinschef, Paul Enke.

Auch einen Rückblick auf die „Sommerfrische“ in vergangenen Jahren gibt er: „Angefangen hatten wir mit Stummfilm und Live-Piano, wir hatten zwei Mal zu Gast das in Weimar beheimatete Ensemble Extraklang mit international agierenden Sängern und das Impro-Theater Öde & Schriller. Alle boten unserem Publikum auf ganz unterschiedliche Weise eine kurzweilige Zeit - natürlich mit Kaffee, Kuchen, Crêpes, Eiscreme, jeder Menge Sonne und frisch für unsere Veranstaltungen gebrautem Launewitzer Hellen“.

