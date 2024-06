Altengönna. Die Landwirte aus dem Gönnatal bei Jena laden zu einem Hoffest ein. Das erwartet die Besucher.

Alle zwei Jahre laden die Gönnatal Agrar und die Gönnataler Putenspezialitäten GmbH zum Hoffest nach Altengönna ein. Diesen Samstag, 15. Juni, ist es wieder so weit. Von 10 bis 16 Uhr wird zu Flurfahrten über die Felder eingeladen, ab 11 Uhr ein Shuttleservice zur Besichtigung des Puten-Kükenstalls und der Milchvieh- und Biogasanlage in Zimmern angeboten sowie bei zwei Schauzerlegungen gezeigt, wie Puten verarbeitet werden. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein, bei dem auch Berufe in der Landwirtschaft vorgestellt werden.

Hinweis für das Hoffest bei der Gönnatal Agrar © Funke Medien Thüringen | Marcus Voigt

Die Landwirte aus dem Gönnatal sind rund um Jena vor allem für ihre Wild- und Putenspezialitäten bekannt. Deswegen hofft Kathrin Löhle, die Chefin der Gönnatal Agrar, dass nicht nur Menschen aus den umliegenden Dörfern, sondern auch aus der Stadt den Weg zum Hoffest finden. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass wir am Rand von Jena unsere Felder nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft bewirtschaften und für die Region da sind“, sagt sie. Gleichzeitig wolle man noch einmal für die Sorgen der Landwirtschaft sensibilisieren.

Nachfrage nach Putenspezialitäten zieht wieder an

Zu diesen gehört auch das Fehlen von neuen Arbeitskräften, wie Stefan Lüdke, der Geschäftsführer der Gönnataler Putenspezialitäten GmbH, sagt. Drei bis fünf Mitarbeiter könne er sofort einstellen. Gleichzeitig ziehe die Nachfrage nach Putenspezialitäten seit Beginn der Spargelzeit wieder an. Für die anstehende Grillsaison empfiehlt Lüdke natürlich auch andere Produkte aus eigener Herstellung: Hirsch- oder Rehrücken zum Kurzbraten sowie Bratwürste von Lamm, Wild, Rind oder Schwein.

