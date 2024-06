Eisenberg. Die Nachfrage nach freiwilligen sozialen Jahren hat stark nachgelassen. Viele Jugendliche wollen lieber in die Großstadt, statt in ihrer Heimat zu bleiben.

Seit über zwanzig Jahren können sich Freiwillige beim Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg beteiligen. Bei einem FSJ, also einem freiwilligen sozialen Jahr, können junge Menschen neue Aufgaben übernehmen und sich ausprobieren. Für ein solches Jahr, was oftmals nach der Schule von jungen Menschen zur Orientierung genutzt wird, muss man mindestens 16 Jahre und höchstens 26 Jahre alt sein.

Momentan ist der Wasserturm auf der Suche nach neuen Freiwilligen. Die FSJ-Stelle wird bald wieder frei und das Jugendzentrum wünscht sich, diese neu zu besetzen. Eine Ausbildung oder ein Schulabschluss ist nicht nötig, nur ein sauberes Führungszeugnis, da man mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Als kleines Taschengeld gibt es 350 Euro pro Monat. Finanziert wird das von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Thüringen.

Kulturschwerpunkt im Eisenberger Jugendzentrum

Auch die Stelle des Bufdis, des Bundesfreiwilligendiensts, ist frei und sollte schnell neu besetzt werden. Im Gegensatz zum FSJ müssen die Bufdis mindestens 27 Jahre alt sein. Ab Juli ist die Stelle frei und auf 12 Monate begrenzt. Jedoch gibt es die Option auf Verlängerung um ein weiteres halbes Jahr. Wie auch beim FSJ sucht der Wasserturm Leute, die Interesse am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben und gerne mal mit anpacken.

„Der Unterschied zwischen den beiden Stellen, die wir anbieten, ist, dass das FSJ einen kulturellen Schwerpunkt hat und man vor allem im kreativen Bereich arbeitet“, erklärt Detlef Poller vom Jugendzentrum Wasserturm. Ein Teil der Arbeit sei zum Beispiel die Hörzeitung. Einmal pro Monat wird mit Schülern eine Folge produziert und Texte eingesprochen. Außerdem ist die FSJ-Stelle eine richtige Vollzeitstelle. Die Bufdis sind 20,5 Stunden pro Woche da.

„Ich bin selbstbewusster geworden“

Aktuell ist die FSJ-Stelle noch mit Finn Wilhelm besetzt. Der 17-Jährige aus Bürgel wollte sich nach dem Schulabschluss erstmal orientieren und stieß dabei auf das Angebot des Wasserturms. „Ich wusste nach der Schule überhaupt nicht, was ich beruflich machen soll. Mir hat das Jahr im Wasserturm auch geholfen, selbstbewusster und selbstständiger zu werden“, sagt er. Es falle ihm leichter, auf andere Menschen zuzugehen.

Mittlerweile weiß er auch, welche Ausbildung er machen möchte. In Hermsdorf soll es bald losgehen mit der Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten. Die kreative Arbeit mit Medien habe ihm schon im Wasserturm gut gefallen, deswegen soll es damit nun auch weitergehen. „Ich würde jedem, der noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll, empfehlen, sich nach einem freiwilligen Jahr umzusehen. Mir hat es viel gebracht“, sagt Finn Wilhelm.

Bei dem freiwilligen Jahr hat er im offenen Bereich mitgearbeitet, Kinder und Jugendliche betreut und auch eigene Projekte, wie zum Beispiel eine eigene Radiosendung zum Thema Anime, gestaltet. Es geht darum, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, Freizeitangebote zu machen und den Alltag gemeinsam zu gestalten.

Wegen des frühen Ausbildungsstarts kann Finn Wilhelm das Jahr nicht komplett zu Ende machen. „Ohne die Freiwilligen fehlt im Wasserturm etwas. Es ist deutlich weniger Vielfalt und es reißt auch ein Loch in unsere Produktivität“, sagt Detlef Poller.

Kaum Freiwillige wegen günstigem Arbeitsmarkt

Insgesamt habe die Nachfrage nach Freiwilligendiensten über die Jahre abgenommen. Detlef Poller vermutet, dass das zum einen damit zusammenhängt, dass es insgesamt einfach weniger Jugendliche gibt und dass der Arbeitsmarkt aktuell deutlich entspannter ist. „Durch den Fachkräftemangel werden viele beliebte Stellen frei, die junge Leute zuvor vielleicht nicht bekommen hätten. Das ist für den Wasserturm eine Konkurrenz“, sagt er.

Außerdem ziehe es viele junge Menschen in die größeren Städte. Eine etwas kleinere Stadt wie Eisenberg habe es bei jungen Leuten schwerer. „Früher haben wir zehn Bewerbungen bekommen. Heute sind es nur noch ein bis zwei“, so Poller.