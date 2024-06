Saale-Holzland. Von Blech zu Blüten in Laasdorf: Wer die Streuobstwiese pflegt und künftig nutzen kann.

Bei der CBV Blechbearbeitung GmbH in Laasdorf wurde am Dienstag gegraben, gepflanzt und gegossen: 46 Obstbäume wie Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume und eine Quitte wurden von Firmenchefs, Mitarbeitern, Steuerberater, Informationstechniker und Unterstützern in die Erde auf der Wiese vor dem neuen Firmenanbau gesetzt.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit ist eine Streuobstwiese entstanden, bei der bewusst auch auf alte und resistente Obstbäume gesetzt wurde. „Die Gärtnerei Boock aus Jena hatte uns in diesem Jahr bereits drei Bäume und Sträucher auf die Fläche gepflanzt, also je eine rote, schwarze und weiße Johannisbeere, je eine weiße und rote Stachelbeere sowie eine Felsenbirne“, sagte Johanna Schulz. Gemeinsam mit Werner Neumann und Daniel Voß leitet sie die Geschäfte des Unternehmens.

„Wir wollten die Fläche auf jeden Fall nutzen, um etwas für Bienen und ganz allgemein für Insekten zu tun.“ Johanna Schulz

Weil der Firma der Umweltgedanke und die Natur wichtig seien und das Unternehmen „ökologisch gut unterwegs ist“, wie es Geschäftsführerin Johanna Schulz formulierte, habe man sich für diese Lösung entschieden. „Wir wollten die Fläche auf jeden Fall nutzen, um etwas für Bienen und ganz allgemein für Insekten zu tun.“

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Das Unternehmen setzt beispielsweise schon jetzt auf Solarenergie. Auf dem Dach und an der Fassade sind Photovoltaikmodule installiert. „Übers Jahr gesehen sind wir vom Strom her zu 82 Prozent autark“, sagte Geschäftsführer Werner Neumann. Eine Mikrogasturbine sei ebenfalls im Einsatz und in zwei Tanks mit einem Fassungsvermögen von 60 000 und 50 000 Litern werde Regenwasser gespeichert. Duschwasser werde zum Beispiel aufgefangen, aufbereitet und der WC-Spülung zugeführt. „Wir haben im Unternehmen den Trinkwasserbedarf einer vierköpfigen Familie.“

Mitarbeiter der CBV Blechverarbeitung in Laasdorf pflanzten Obstbäume auf der Wiese vor dem Firmenneubau. Jeder Baum hat auch eine Namensplakette erhalten. © OTZ | Ute Flamich

Der 50 000 Liter-Wassertank spielt nun auch für die neu angelegte Streuobstwiese eine wichtige Rolle. Zwar werden die von der Gärtnerei angepflanzten Bäume und Sträucher auch von der Gärtnerei gepflegt und mit Wasser versorgt, doch um die restlichen 46 Bäume kümmert sich das Unternehmen selbst. Weil sich der etwas kleinere Wassertank direkt unter einem Teil der Streuobstwiese befindet, wurde ein Zugang geschaffen und eine Pumpe installiert, sodass ein Wasserschlauch angeschlossen werden konnte und die Versorgung der Bäume mit Wasser einfacher zu handhaben ist.

„Damit sich unsere Mitarbeiter mit der Streuobstwiese identifizieren, konnte jeder selbst einen Baum in die Erde setzen. Fast alle haben mitgemacht“, sagte Johanna Schulz. Jeder Baum habe auch eine Namensplakette bekommen. „Diese verpflichtet nicht zur Pflege, aber wir hoffen doch, dass unsere Leute dadurch immer mal wieder nach ihren Bäumchen schauen.“

Mitarbeiter der CBV Blechverarbeitung in Laasdorf pflanzen Obstbäume auf der Wiese vor dem Firmenneubau. © OTZ | Ute Flamich

Wie die Geschäftsführerin informierte, soll mit der Streuobstwiese nicht nur etwas Gutes für die Natur getan werden. „Im gleichen Atemzug wollen wir damit etwas für unsere Kinder im Laasdorfer Kindergarten machen.“ So soll die Streuobstwiese im Oktober dieses Jahres symbolisch an den Kindergarten übergeben werden. „Wir werden die Bäume weiter pflegen, aber der Kindergarten hat die Möglichkeit, das Obst zu ernten und zu verarbeiten. Unseren Kollegen ist es natürlich auch nicht verboten, sich mal Äpfel oder anderes Obst zu pflücken.“

Geschäftsführerin Johanna Schulz in der vor zwei Jahren angelegten Bienenweide vor dem Firmengelände. © OTZ | Ute Flamich

Was die Firma in ihre Streuobstwiese investiert hat, dazu wollte sich die Geschäftsführerin nicht konkret äußern. „Herz und Muskelschmalz, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall weniger, als wir gedacht hatten. Wir haben den ganzen Baumbestand bei Thomas Philipps aufgekauft und einen ordentlichen Rabatt bekommen. Wir haben bei diesem Vorhaben aber auch nicht aufs Geld geschaut, denn es war uns wirklich eine Herzensangelegenheit.“ Wichtig sei ihr, einmal ihrem ganzen Team danken zu können. „Für die tolle Zusammenarbeit, die schönen Jahre und dass auch bei solchen Projekten alle an einem Strang ziehen.“

Die CBV widmet sich der klassischen Blechbearbeitung und stellt Blechteile mittels Laserschneiden und robotergesteuerter Laserschweißtechnik auf CNC-gesteuerten Maschinen her. Aktuell habe das Unternehmen 45 Beschäftigte, darunter sieben Frauen. „Zwei Frauen sind mit in der Produktion tätig“, sagte Johanna Schulz.