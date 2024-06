Saale-Holzland. Über eine Leseratten-Aktion, einen Tag der offenen Tür bei einer Feuerwehr im Kreis und

„Hmm, es geht so“, antwortete Pepe auf die Frage, ob er gern liest. Er überlegt kurz, dann erzählt der Siebenjährige, dass er in der Woche ein Buch schaffe. Besonders interessiert sei er an Lesestoff über Hunde, Hunderassen und andere Länder.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pepe ist einer von 28 Schülern der Klassen 2a und 2b der Hermann-Sachse-Grundschule in Bad Klosterlausnitz. Am Donnerstag waren die Kinder zu Besuch in der Gemeinde- und Kurbibliothek Bad Klosterlausnitz, die in diesem Jahr erstmals nach vier Jahren wieder an der Aktion „Ich bin eine Leseratte“ teilnimmt.

Wer liest und Fragen zum Buch beantwortet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen

Für das Projekt werden von der Sparkasse gesponserte Bücher an alle lesefreudigen Kinder der dritten bis zur sechsten Klasse ausgeliehen. Die „Leseratten“ müssen daraufhin bis zu den Herbstferien einen Fragebogen ausfüllen, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem sie Büchergutscheine gewinnen können.

Die Zweitklässler mit Anna Pogoda, Mitarbeiterin der Bibliothek in Bad Klosterlausnitz und Bibliotheksleiterin Annekathrin Hendig (von links) sowie Johannes Oertel von der Hermsdorfer Sparkassenfiliale. Mit 750 Euro unterstützt die Sparkasse das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ in Bad Klosterlausnitz, das Kinder zum Lesen und kreativen Umgang mit Büchern animieren soll. © OTZ | Ute Flamich

Zum Start der Aktion und zur feierlichen Übergabe der Bücher sind die Jungen und Mädchen, zwei Lehrerinnen und Johannes Oertel von der Sparkassenfiliale in Hermsdorf in die Bibliothek gekommen. Leiterin Annekathrin Hendig und Mitarbeiterin Anna Pogoda stellten den Kindern die Aktion und die neuen Bücher vor.

„Alle sechs Bücher sind erst in diesem Jahr erschienen“, sagte Annekathrin Hendig. Von jedem Buch habe die Bibliothek acht Exemplare erhalten. Ist das Projekt beendet, werden von allen sechs Büchern einige Exemplare in andere Bibliotheken in der Region verteilt. „Zum Beispiel in Einrichtungen, die kein oder nur ein kleines Budget haben.“

Das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ ist auch in der Bibliothek in Bad Klosterlausnitz gestartet. © OTZ | Ute Flamich

Die thematische Auswahl der Bücher sei immer schön, sie sei aber in diesem Jahr wieder besonders gut gelungen, sagte die Bibliotheksleiterin. „Von Fantasy bis Sachbücher ist alles dabei.“

Die achtjährige Ella aus der Klasse 2a entschied sich für das Buch „Spuk im Kiosk“ von Lena Hach. In dem unterhaltsamen Abenteuer geht es um Fritzi, die ihre Freizeit am liebsten im Kiosk ihrer Großeltern verbringt. Dort aber geschehen seit kurzem merkwürdige Dinge: Lollis verschwinden und Kunden werden fiese Streiche gespielt. Fritzi und ihr bester Freund Carlos beschließen, den Kiosk in der Nacht zu bewachen – doch da geht der Spuk erst richtig los! Sie sei schon gespannt auf das Buch, sagte Ella. Fast jeden Tag lese sie, besonders gern „Die Schule der magischen Tiere“. Und die Leseratten-Aktion, die finde sie „richtig cool“!

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

„Mit dem Projekt soll die Freude am freiwilligen Lesen gefördert werden“, sagte Bibliotheksleiterin Annekathrin Hendig. Zudem sollen Jungen und Mädchen animiert werden, ihren eigenen „literarischen Kritikerverstand“ zu entwickeln und sich kreativ-künstlerisch mit dem Lesestoff auseinanderzusetzen. Mit einem großen Abschlussfest soll die Aktion nach den Herbstferien beendet werden.

Ihre „Leseratten-Ecke“ haben die Bibliotheksmitarbeiterinnen in Bad Klosterlausnitz hübsch hergerichtet. © OTZ | Ute Flamich

Seit dem Jahr 2008 führt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gemeinsam mit der Hessischen Leseförderung und den Landesfachstellen für Bibliotheken in Thüringen und Hessen das Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ für Schüler der 3. bis 6. Klasse durch.

Die Bücher in diesem Jahr sind: Lena Hach „Spuk im Kiosk“, Gulliver 2024, ab 10 Jahren; Meike Haas, Jan Reiser „Hilfe, meine Lehrerin ist ein Gorilla“, dtv, 2024, ab 8 Jahren; Volker Mehnert, Claudia Lieb „Unterirdische Wunderwelten – Grotten, Tunnel, Tropfsteinhöhlen“, Gerstenberg, 2024, ab 8 Jahren; Theresa Bell „Sepia und das Erwachen der Tintenmagie“, Thienemann, 2024, ab 10 Jahren; Anna Ludwig „Tabatinga. Ein Wasserschwein im Bademantel“, Thienemann, 2024, ab 8 Jahren und Kristyna Litten „In 80 Hunden um die Welt“, dtv, 2024, ab 5 Jahren.

Freiwillige Feuerwehr Hermsdorf öffnet am Samstag ihre Türen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf laden am Samstag, 15. Juni, zum Tag der offenen Tür ein. Los geht es ab 10 Uhr auf dem Hof der Feuerwehr. Ein besonderes Highlight sei die geplante Technikvorführung TLF 15/G5, kündigt Feuerwehrvereinschef, Silvio Bauer, an. Das historische Fahrzeug sei sehr sehenswert. Zudem können sich die Gäste auf eine Vorführung der Pflichtfeuerwehr „Rungsendorf“ freuen. „Die Aufführung zeigt, wie früher Feuer gelöscht wurde“, sagt Silvio Bauer. Für die passende Musik zum Fest sorgen unter anderem zwischen 11 und 13 Uhr die Schkölener Musikanten. Um 15 Uhr tritt die Tanzgruppe Caprice auf. Ab 15.30 Uhr spielt zudem das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf (BTU).

„Auch für die Kinder gibt es viel“, sagt Silvio Bauer. Kinderschminken, große Bausteine und vieles mehr seien zum Tag der offenen Tür geplant. Seit mittlerweile 125 Jahren besteht die Hermsdorfer Feuerwehr. Das Fest biete eine gute Gelegenheit, um die Wehr kennenzulernen. Am Abend klingt der Tag mit Lagerfeuer und Disco aus. Alle sind herzlich eingeladen. jg