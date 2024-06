Saale-Holzland. Wie Besucher der 4. Sommerlichen Abendmusik am 19. Juni den Veranstaltungsort erreichen. Bis wann die Bauarbeiten andauern.

Die Bauarbeiten in der August-Bebel-Straße und der Geraer Straße in Bad Klosterlausnitz sind in vollem Gange. Am Donnerstagvormittag waren Bauarbeiter dabei, die Straße neu zu asphaltieren.

Seit dem 10. Juni und voraussichtlich noch bis zum 21. Juni ist die Landesstraße 1073 im Bereich August-Bebel-Straße und Geraer Straße in Bad Klosterlausnitz für den Gesamtverkehr gesperrt. In dieser Zeit erfolgt eine vollflächige Deckensanierung der Fahrbahn.

Eine Umleitung ist für Pkw ausgeschildert über die Bahnhofstraße – Birkenlinie – Jenaische Straße. Für Lkw führt die Umleitung über die Autobahn 9, Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz zur Anschlussstelle Eisenberg. Busnutzer werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

In der August-Bebel-Straße und der Geraer Straße in Bad Klosterlausnitz wird die Fahrbahndecke vollflächig saniert. © OTZ | Ute Flamich

Im Zuge der Bauarbeiten weist der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz darauf hin, dass Besucher des Konzertes der 4. Sommerlichen Abendmusik am 19. Juni, um 18.30 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz die Kirche nur über die Köstritzer Straße / Kirchgasse erreichen. Dort ist die Einbahnstraßenregelung für die Zeit der Baumaßnahme aufgehoben.