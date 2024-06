Saale-Holzland. Das ist los am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis: Von Töpfermarkt über Hoffeste bis zu einem Liebesdrama.

Was am Wochenende im Saale-Holzland-Kreis los ist? Wir geben einen Überblick über anstehende Veranstaltungen, bei denen sich ein Besuch lohnt.

1. Bürgeler Töpfermarkt mit Töpfermarktlauf

Zu einem der ältesten Töpfermärkte in Deutschland wird am Sonnabend und Sonntag eingeladen, jeweils von 10 bis 18 Uhr. In der Töpferstadt Bürgel präsentieren sich 80 Töpfer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Italien, Tschechien, Polen und Ungarn. Darunter sind mehr als 20 Töpfer, die erstmals ihre Töpferkunst in Bürgel zeigen. Kunsthandwerker wie Korbmacher, Seifenhersteller und Holzkünstler sind ebenfalls vor Ort. Ateliers, Töpferwerkstätten und das Keramik-Museum Bürgel sind geöffnet, ein buntes Unterhaltungsprogramm ist für die Gäste des 48. Töpfermarktes organisiert.

Termin: 15. und 16. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei. Parkplätze sind vorhanden Am Steingraben in Richtung Hohendorf, ein Shuttleservice ist eingerichtet. Parkgebühren: 5 Euro. Die Kosten für den Shuttleservice sind in den Parkgebühren inbegriffen.

Zum 24. Töpfermarktlauf wird am Sonntag nach Bürgel eingeladen. © OTZ | Ute Flamich

Am Sonntag wird zum 24. Mal der Bürgeler Töpfermarktlauf von Mitgliedern des SV Blau-Weiß Bürgel durchgeführt. Start des 12-Kilometer langen Hauptlaufes und des 6-Kilometer langen Einsteigerlaufes ist 9.30 Uhr. Nachmeldungen zum Lauf sind am Tag der Veranstaltungen vor Ort möglich.

Termin: 16. Juni, ab 9.30 Uhr auf dem Sportplatz in Bürgel. Teilnehmer können bis 9 Uhr kostenfrei auf dem Rewe-Parkplatz, In den Satteln 4, parken. Ab 9 Uhr kostet das Parken auf diesem Parkplatz 5 Euro.

2. Musiksommer in Bad Klosterlausnitz

Zum 14. Musiksommer im Kurpark in Bad Klosterlausnitz wird von Freitag bis Sonntag eingeladen. Am Freitag sorgen ab 19 Uhr DJ Mad und DJ Miguel für musikalische Stimmung, bevor ab 21 Uhr beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft Deutschland gegen Schottland mitgefiebert werden kann.

Zum 14. Musiksommer wird von Freitag bis Sonntag in den Kurpark von Bad Klosterlausnitz eingeladen. © OTZ | Ute Flamich

Der Samstag steht im Zeichen der örtlichen Vereine, die sich ab 14 Uhr und bis zum Abend mit vielen Attraktionen und Aktionen für Jung und Alt im Kurpark präsentieren. Während am Nachmittag eher sanfte Stimmen mit dem Mädchenchor des Rutheneum Gera auf der Bühne erklingen, wird es am Abend mit der Band „Red Heaven“ laut und rockig.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonntag ertönt ab 11 Uhr der swingend-mitreißende Sound der „Dixieländers“, der die Besucher einlädt, das Tanzbein zu schwingen bis schließlich 12 Uhr Rouladen und Klöße fertig sind. Um 15 Uhr sorgen der Einmarsch und der Auftritt des Schalmeienorchester Lindau/Rudelsdorf für Stimmung.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt.

Termin: 14. bis 16. Juni, 14. Musiksommer im Kurpark von Bad Klosterlausnitz

3. Hoffest auf dem Etzdorfer Hof

Zum 27. Hoffest wird am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf den Etzdorfer Hof eingeladen. Für passende Musik sorgt unter anderem ein Auftritt des Männergesangsvereins Weißenborn. Auch die Schalmeienkapelle Wetterzeube, der Posaunenchor Thiemendorf und weitere musikalische Gäste sorgen für Stimmung. Der Kreisbauernverband ist präsent und beantwortet Fragen rund um das Thema Landwirtschaft, zudem werden verschiedene Wettbewerbe durchgeführt. So zum Beispiel ein Spinn-Wettbewerb, bei dem 20 Gramm Wolle innerhalb von 20 Minuten zu einem Faden versponnen werden. Wer den längsten Faden versponnen hat, wird Sieger. Währenddessen gibt es für Kinder eine Märchenstunde. Um 15 Uhr wird dann die 21. Etzdorfer Dengelmeisterschaft ausgefochten. Auf kulinarische Spezialitäten aus der Region, auf alte und neue Technik für Groß und Klein und der ansässige Reitverein bringt sich zum Hoffest mit verschiedenem Vorführen ein.

Termin: 15. Juni, 10 bis 17 Uhr, Hoffest auf dem Etzdorfer Hof. Der Eintritt ist frei. Die Freiwillige Feuerwehr aus Thiemendorf unterstützt alle Anreisenden bei der Einweisung auf dem Parkplatz.

4. Sommerabend der jüdischen Musik in Wolfersdorf

Im Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf findet ein Sommerabend mit jüdischer Musik statt. © Ute Flamich | Ute Flamich

Das Ensemble Simkhat hanefesh begibt sich am 15. Juni mit dem jüdischen Reisenden Abraham Levie auf eine historische und musikalische Fahrt durch Aschkenas im frühen 18. Jahrhundert. Klänge aus Renaissance und Barock, gespielt mit Instrumenten dieser Zeit, entführen die Gäste des Sommerabends der jüdischen Musik im Wasserschloss Wolfersdorf in eine Welt und Sprache, die es so nicht mehr gibt. Im Anschluss lädt die Judaistin und Leiterin der Alten Synagoge Essen Diana Matut zu einem Blick in die Bandbreite jüdischer Kreativität im Showbiz der Vorkriegszeit ein. In diesem Vortrag geht es um weit mehr als den kleinen grünen Kaktus der Comedian Harmonists. Später wird es laut, groovig und lebensfroh mit der Musik von Dobranotch. Um 17 Uhr beginnt „Eine Reise durch Aschkenas. Die Fahrten des Abraham Levie 1719 – 1723“ – Jüdische Musik aus Renaissance und Barock mit Simkhat hanefesh. Ab 18.30 Uhr beginnt der Vortrag „Mein kleiner grüner Kaktus“ – Jüdische Künstler im deutschen Showbusiness von Diana Matut. Ab 20 Uhr beginnt der Mix aus Klezmer-, Balkan- und Roma-Musik mit Dobranotch.

Termin: 15. Juni, 17 Uhr, Schloss Wolfersdorf. Der Eintritt ist frei.

5. Offene Türen bei der Hermsdorfer Feuerwehr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hermsdorf laden am Samstag, 15. Juni, zum Tag der offenen Tür ein. Los geht es ab 10 Uhr auf dem Hof der Feuerwehr. Ein besonderes Highlight sei die Technikvorführung TLF 15/G5. Zudem können sich die Gäste auf eine Vorführung der Pflichtfeuerwehr „Rungsendorf“ freuen. Für die passende Musik zum Fest sorgen unter anderem zwischen 11 und 13 Uhr die Schkölener Musikanten. Um 15 Uhr tritt die Tanzgruppe Caprice auf. Ab 15.30 Uhr spielt zudem das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf (BTU). Die Kinder können sich schminken lassen und beispielsweise mit großen Bausteinen spielen. Der Abend klingt mit Lagerfeuer und Disco aus.

Termin: 15. Juni, 10 Uhr Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Hermsdorf

6. Sommerfrische in Launewitz

Am Sonntag lädt der Kulturverein zur „Sommerfrische“ nach Launewitz ein. Das gemütliche Fest auf dem Land, das in diesem Jahr mit Folk für die ganze Familie lockt, gilt als „die kleine Schwester“ des Festivals Land-Kultur, das am 6. Oktober seine fünfte Auflage feiern wird. Um 16 Uhr beginnt das Folkkonzert mit Wilfried Mengs und seiner Tochter Laura Glatter. Bereits eine Stunde vorher werden Bar und Garten (Launewitz 5) für die Gäste geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Besucher werden um eine Spende gebeten.

Termin: 16. Juni, 15 Uhr, „Sommerfrische“ in Lauewitz, Launewitz 5

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

7. Hoffest in Altengönna

Zum Hoffest laden die Gönnatal Agrar und die Gönnataler Putenspezialitäten GmbH am Sonnabend nach Altengönna ein. Von 10 bis 16 Uhr hat man die Möglichkeit, an Flurfahrten über die Felder teilzunehmen, ab 11 Uhr wird ein Shuttleservice zur Besichtigung des Puten-Kükenstalls und der Milchvieh- und Biogasanlage in Zimmern angeboten. Bei zwei Schauzerlegungen wird gezeigt, wie Puten verarbeitet werden. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein, bei dem auch Berufe in der Landwirtschaft vorgestellt werden.

Termin: 15. Juni, 10 bis 16 Uhr, Hoffest in Altengönna

8. Liebesdrama auf der Leuchtenburg

Zum Mittelalter-Theater auf der Leuchtenburg wird am Samstag und Sonntag nach Seitenroda eingeladen. Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena zeigen „Eneas“, ein Drama mit Elementen der Tragödie und eines Liebesromans. Das Stück, das von Lena Kirsch inszeniert wird, wird teilweise in mitteldeutscher Sprache präsentiert. Bei gutem Wetter findet das Theaterspiel im Innenhof vor der Porzellankapelle statt, bei schlechtem Wetter im Rittersaal.

Die Geschichte von Eneas inszeniert Lena Kirsch auf der Leuchtenburg. Die Lehramtsstudentin konnte Kommilitonen für das Projekt gewinnen. Das Theaterstück ist eine Adaption des Eneasromans von Heinrich von Veldeke, der im 12. Jahrhundert entstand. © Funkemedien Thüringen | Katja Dörn

Gezeigt wird „Eneas“ an beiden Wochenendtagen, jeweils 13 und 16 Uhr. Eine Aufführung dauert etwa 75 Minuten. Es ist jeweils zwischen 12 und 13 Uhr, 14.30 und 16 Uhr und 17.30 und 18.30 Uhr ein Shuttle-Service zwischen dem Bahnhof Kahla und dem Parkplatz der Leuchtenburg eingerichtet. Der Shuttle ist kostenlos. Für Studenten ist der Eintritt am Aufführungswochenende kostenfrei.

Termin: 15. und 16. Juni, jeweils 13 und 16 Uhr „Eneas“ auf der Leuchtenburg in Seitenroda

9. „Sonntags-Tanz-Tee“ im Crossener Klubhaus

Zum 2. „Sonntags-Tanz-Tee“ wird am 16. Juni, 14.30 Uhr eingeladen in das Klubhaus Crossen in der Hauptstraße 12 in Crossen an der Elster. „Der Schlagerdoktor“, Olaf Lämmer, ist zu Gast und will für beste Stimmung sorgen. Natürlich lädt er auch zum Tanzen ein. Kaffee, Kuchen oder Tee wie auch Kaltgetränke stehen bereit. Einlass zur Veranstaltung ist ab 14 Uhr. Reservierungen werden entgegengenommen per E-Mail an info@klubhaus-crossen.de oder unter Telefon 036693 / 24 87 27.

Termin: 16. Juni, 14.30 Uhr „Sonntags-Tanz-Teee“ im Klubhaus Crossen