Saale-Holzland. Innenminister Georg Maier (SPD) ist am Freitagvormittag zur offiziellen Schließung vor Ort. Kurz zuvor sollen Flüchtlinge noch umverteilt worden sein.

Die Nachricht kam am Donnerstag, 13.19 Uhr per E-Mail mit einem zeitlichen Sperrvermerk für den 14. Juni, 9.30 Uhr: Die umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf, eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, wird geschlossen.

Einem Sprecher des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zufolge, ist Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitagvormittag, 14. Juni, vor Ort in Hermsdorf, um die Flüchtlingsunterkunft offiziell zu schließen und damit „dieses Kapitel zu beenden“.

Wie der Ministeriumssprecher auf Nachfrage informierte, seien zuletzt noch etwa 30 Flüchtlinge in der Hermsdorfer Einrichtung untergebracht gewesen. Am frühen Morgen, noch vor dem Besuch des Ministers, sollen die Flüchtlinge auf andere Einrichtungen in Thüringen verteilt werden. „In den Landkreis Sömmerda, soweit ich jetzt weiß“, sagte der Pressesprecher am Donnerstag.

Die Unterkunft in Hermsdorf stand in vielerlei Hinsicht in der Kritik. In der einstigen Industriehalle waren zeitweise 703 Menschen untergebracht. Weil es keine Privatsphäre und Ruhe in der Unterkunft gab, kam es immer wieder zu Spannungen unter den Bewohnern. Diese kritisierten zudem schlechte hygienische Bedingungen, schlechtes und zu wenig Essen, den Mangel an ärztlicher Versorgung sowie fehlende Beschäftigungsmöglichkeiten und Perspektiven. Die Zustände seien schlichtweg untragbar und menschenunwürdig gewesen.

Ihren Unmut über die Zustände in ihrer Unterkunft äußerten Flüchtlinge sowie Unterstützer unter anderem auch mit Demonstrationen in Hermsdorf und vor dem Thüringer Landtag in Erfurt. Am 19. April überreichte eine Gruppe von Flüchtlingen und Unterstützern eine Petition zur Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf an die Vorsitzende des Petitionsausschusses in Erfurt.

Seit Ende Januar dieses Jahres hatte das Thüringer Landesverwaltungsamt angekündigt, die Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf „sukzessive in den nächsten Monaten leerzuziehen, wenn es das Ankunftsgeschehen und die Verteilung in die Kommunen zulassen.“

Jetzt, am 14. Juni, soll es nun soweit sein.