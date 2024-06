Saale-Holzland-Kreis. Noch freie Ausbildungsplätze im Raum Jena, erfolgreiche Gesellenprüfung der Konditoren und die konstituierende Sitzung des Stadtrates in Schkölen.

Konstituierende Sitzung des Stadtrates Schkölen

Am Dienstag, 18. Juni, 18 Uhr, tagt im Sitzungssaal der Stadt Schkölen im Rittergut der Stadtrat. Es ist die konstituierende Sitzung des neu gewählten Rates. Die Tagesordnung umfasst die Verpflichtung der Stadtratsmitglieder, die Wahl des 1. Beigeordneten sowie die Bekanntgabe von Eilentscheidungen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden sollen unter anderem die Neufassung der Geschäftsordnung, die Bestellung der Mitglieder der Ausschüsse und die Bestellung der Mitglieder und Vertreter der Gemeinschaftsversammlung (VG). Des Weiteren befasst sich der Rat laut Tagesordnung mit der Anschaffung von Bekleidung aus der Feuerwehrpauschale 2024 sowie mit den Punkten „Bezuschussung Eigenanteil Domäne Wetzdorf“ und „außerplanmäßige Ausgabe Domäne Wetzdorf“. Informiert wird zudem zum Haushalt. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, dem öffentlichen Sitzungsteil beizuwohnen.

Bad Klosterlausnitz: konstituierenden Sitzung des Gemeinderates

Zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates wird eingeladen am Montag, 17. Juni, 19 Uhr, in den Holzlandsaal in Bad Klosterlausnitz. Auf der Tagesordnung der Sitzung steht die Verpflichtung der Gemeinderatsmitglieder sowie die Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Ebenso die Besetzung des Haupt- und Finanzausschusses, des Grundstücks- und Bauausschusses sowie des Kultur- und Sozialausschusses. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der erfüllenden Gemeinde Bad Klosterlausnitz werden bestellt sowie Mitglieder in die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen entsendet. Des Weiteren werden der neue Gemeinderatsvorsitzende und sein Stellvertreter gewählt. Ebenso erfolgt die Neuwahl des Ersten Beigeordneten und die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Kur- und Gesundheitszentrum Bad Klosterlausnitz GmbH. Die Hauptsatzung wird neu gefasst, die Schriftführerinnen werden bestellt und das generelle Rederecht für Verwaltungsmitarbeiter soll bestätigt werden.

Klassik- und Rockfestival in der Klosterruine Stadtroda

Zum Klassik- und Rockfestival in der Klosterruine Stadtroda wird am 15. Juni eingeladen. Einlass ist ab 16.30 Uhr, das Festival beginnt 17 Uhr.

Arbeitsagentur lädt zum „Last-Minute-Day“ für Ausbildungssuchende

Alle, die noch auf der Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr sind, können sich am 18. Juni zum Last-Minute-Day der Agentur für Arbeit in Jena zu den aktuell noch offenen Ausbildungsstellen an den Ständen von Arbeitsagentur und Jugendberufsagentur (JUBA) sowie der Handwerkskammer beraten und natürlich auch gleich vermitteln lassen. Ebenfalls mit ihren Ständen vertreten sind Ausbildungsbetriebe aus der Region und ein Ansprechpartner für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Thüringen. Alle Partner stehen den Besuchern für Fragen zu beruflichen Einstiegsmöglichkeiten gern zur Verfügung.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aktuell sind im Raum Jena noch rund 330 Ausbildungsplätze unbesetzt – das bietet Jugendlichen, die mit Beginn der Ferien immer noch keinen Vertrag in der Tasche haben, sehr gute Möglichkeiten, im Herbst mit einer soliden Berufsausbildung in das Erwerbsleben zu starten“ – sagte Stefan Scholz, Chef der Arbeitsagentur Thüringen Ost.

Vollsperrung L 2301 zwischen Ortsausgang Stiebritz und Ortseingang Nerkewitz

Im Zeitraum vom 13. Juni bis voraussichtlich 30. September ist die L 2301 zwischen dem Ortsausgang Stiebritz und dem Ortseingang Nerkewitz wegen Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Dies teilt das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mit. Eine Umleitung ist über Nerkewitz – Neuengönna – Dornburg - Zimmern und zurück in beide Verkehrsrichtungen ausgeschildert. Der öffentliche Personennahverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Gesellenprüfung der Konditoren überzeugt mit vielfältigen Torten und Pralinen

„Rien ne va plus – Nichts geht mehr!“, „Glück im Spiel, Pech in der Liebe!“ Mit diesen Mottos setzten die angehenden Konditorgesellen unter anderem das gefragte Prüfungsthema „Casino“ um. So bot dieses eine breite Vielfalt der Interpretation, Umsetzung sowie Präsentation. Die Gesellenprüfung, welche sich über zwei Tage zog, gliederte sich in der Aufgabenstellung in die Herstellung des Gesellenstücks sowie von Arbeitsproben. So mussten die jungen Azubis zunächst drei Fortorten mit Buttercreme in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie drei verschiedenen Arten von Böden herstellen. Für die dekorative Ausgestaltung der Torten durfte unter anderem mit Karamell, Kuvertüre oder modelliertem Marzipan gearbeitet werden.

So entstanden verschiedene Torten unter anderem in den Geschmacks-richtungen Pina-Colada, Heidelbeerbuttercreme, Cassis oder Brombeer-Zitrone. Vor allem beim Dekor tobten sich die Konditoren aus. Sogar der berühmte Springbrunnen des Caesar Palace in Las Vegas wurde als Zuckergarnitur nachgebaut.

Impression der Gesellenprüfung der Ostthüringer Konditoren. © Handwerkskammer für Ostthüringen | Handwerkskammer für Ostthüringen

Tag zwei der Gesellenprüfung stand ganz im Zeichen der Herstellung einer Bonboniere, Pralinen, Eigelbmakronen sowie einer Kleintorte und eines Riegels aus Sahne oder Sahnecreme. Schlussendlich wurden alle hergestellten Produkte beider Tage ansprechend zur Bewertung drapiert. Konditormeister Chris Holub, Konditormeisterin Johanna Schwartze sowie Berufs-schullehrerin Ria Göbner der Staatlichen Berufsschule für Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik nahmen diese genauestens unter die fachliche Lupe. „So viele komplett verschiedene und großartige Ausführungen von Torten und Pralinen hatten wir selten zu einer Gesellenprüfung“, sagt Johanna Schwarzte. Zufrieden dürfen auch drei der vier Konditorinnen sein. Vivien Herfurth und Theres Bloch vom Kaffeehaus Gräfe aus Eisenberg sowie Lucie Schubert von der Bäckerei und Konditorei Stefan Wenzel aus Unterwellenborn haben mit guten bis sehr guten Leistungen erfolgreich ihre Gesellenprüfung abgelegt und dürfen sich nun auf ihre Gesellenbriefe freuen. Die beide Letzt genannten Konditorinnen haben außerdem die Möglichkeit, aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen, an den German Craft Skills teilzunehmen.

Der Dresdner Kreuzchor kommt nach Thalbürgel

Ein wundervolles Sommerkonzert soll es werden, das der Knaben und Chorsänger des Dresdner Kreuzchores. Als erstem gelang es Rudolf Mauersberger, seinen Chor heraus aus der Kirche mitten hinein in den Sommergarten der Elblandschaft zu führen. Der ehemalige Komponist und Kreuzkantor vertonte seine Geistliche Sommermusik (RMWV 11): „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Davon werden wird reichlich zu hören sein.

Der Dresdner Kreuzchor kommt im Rahmen des Konzertsommers nach Thalbürgel. © Dresdner Kreuzchor | Dresdner Kreuzchor

Die musikalische Interpretation von „Es waren zwei Königskinder“, in Noten inszeniert von Uwe Henkhaus und die „Loreley“ von Friedrich Silcher verzaubern ebenso den Sommer wie auch die „Wasserfahrt“, die die Musikwelt Wolfgang Amadeus Mozart zuschreibt. Kirchenmusikalisch anspruchsvoll erklingen zwei biblische Evangelienmotetten, die eine entstammt der Feder des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály: „Jesus und die Krämer“ und die andere ist von Siegfried Strohbach „Jesus, der Retter im Seesturm“. Diejenigen, die sich von himmlischen Knabenstimmen sommerlich verzaubern lassen möchten, kommen mit Felix Mendelssohn-Bartholdys achtstimmigem „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ und dessen Motette aus Opus 69 „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“ voll auf ihre Kosten. Johann Bachs „Unser Leben ist ein Schatten“ sorgt für emotionale Tiefe, jedoch nicht aussichtslos, sondern überaus tröstlich stärkend. Mendelssohns „Bitte um den Frieden“ beschließt diesen sommerlichen Konzertabend in der 891 Jahre alten Klosterkirche.

Karten und weitere Infos gibt es hier. Eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet zudem die Abendkasse.

Getränke und ein Imbiss werden für die Konzertbesucher vorbereitet.