Saale-Holzland. Thomas Poppe wird mit seinem Eicher ED 110-2, Baujahr 1958, zum Großglockner fahren. Zum Hoffest in Etzdorf war er mit seinen Oldtimern anzutreffen.

Es ist wohl einzigartig, wie – oder besser gesagt, womit – Berthold Knorre Sensen schärfen kann. Anlässlich der 775-Jahrfeier von Großaga im vergangenen Jahr hat der gelernte Werkzeugmacher und Hobby-Landwirt aus Reichenbach bei Gera sechs Wochen lang getüftelt und gebaut, um am Ende folgendes zu präsentieren: Einen stationären Denzmotor, der über Transmission eine Schrotmühle, ein Butterfass und einen Sensendengelapparat antreibt. Das alles hat der 66-Jährige auf einem Anhänger verbaut, der von einem Hanomag RD 36, Jahrgang 1936, gezogen wird. „Das ist ein reiner Straßenschlepper, der bis zu 32 km/h macht“, sagt Berthold Knorre.

Berthold Knorre aus Reichenbach bei Gera schärft auf dem Hoffest in Etzdorf eine Sense mit seinem selbstgebauten Sensendengelapparat. © OTZ | Ute Flamich

Der besondere Sensendengelapparat war am Sonnabend zum 27. Hoffest der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen in Etzdorf zu sehen, und zwar dort zum ersten Mal. Auf das kleine Oldtimer-Treffen zum Hoffest habe ihn Thomas Poppe aufmerksam gemacht. Dieser ist seit 27 Jahren der Organisator und motiviere Traktoren-Liebhaber, bei diesem Part des Hoffestes mitzumachen. Am Sonnabend konnten den Besuchern an die 25 Oldtimer präsentiert werden. „Das ist ein bisschen wenig, es hätten gern zehn bis 20 mehr sein können“, sagt Thomas Poppe. Unabhängig von der Anzahl der Traktoren ging es gegen 13.15 Uhr für die Oldtimerfahrer und Beifahrer auf eine Runde in Kolonne durch das Dorf – zur Sicherheit angeführt von einem Polizeiwagen.

Thomas Poppe ist selbst stolzer Besitzer von sechs Traktoren der Marke Eicher. 2003 habe er seinen ersten Oldtimer gekauft, und zwar ausschließlich, weil dieser „einen so guten Klang“ habe. Nach dem ersten kam der zweite Oldtimer, dann der dritte und so weiter. „So wie bei manchen Frauen die Schuhe im Schrank stehen, stehen bei uns die Traktoren auf dem Hof“, sagt Andres Spindler aus Niederndorf, der sich dazugesellt hatte. Er habe seinen ersten Eicher von Thomas Poppe gekauft und so sei eine Freundschaft entstanden. „Jetzt sind wir beide Eicher-krank“, sagt Andres Spindler und lacht. Über die Eicherfreunde Ostthüringen werde auch das Treffen zum Etzdorfer Hoffest organisiert, ergänzt Thomas Poppe.

Etzdorfer lädt zum deutschlandweiten Eicher-Treffen in seinen Garten ein

Für ihn stehen demnächst zwei schöne Termine an: Vom 28. bis 30. Juni lädt er zu seinem deutschlandweiten Eicher-Treffen in seinen Garten ein. Zwischen 15 und 20 Mann aus unter anderem Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen werden teilnehmen. Zum Fachsimpeln, zu Ausfahrten und zum gemütlichen Beisammensein treffe man sich in Etzdorf.

Der zweite Termin ist für Thomas Poppe eine Premiere. Vom 19. bis 22. September ist er zu Gast in Österreich, um zum ersten Mal an der Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die WM ist eine Gleichmäßigkeitsfahrt, die auf einer Streckenlänge von 20 Kilometern auf den Großglockner führt, den höchsten befahrbaren Berg in Österreich. Exklusiv für die WM werde die Strecke für die Traktorfahrer gesperrt. Mit seinem Eicher ED 110-2, Baujahr 1958, mit 16 PS, will der Thüringer am Wettbewerb teilnehmen.

Mit diesem Eicher-Traktor nimmt Thomas Poppe an der Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft in Österreich teil. © OTZ | Ute Flamich

Während der Transporter für den Oldtimer bereits organisiert und das Hotel schon für drei Nächte gebucht ist, müsse er sich noch um einen neuen TÜV kümmern und seinen Eicher noch einmal komplett durchchecken. „Neues Motorenöl ist zum Beispiel wichtig und die Sitze rechts und links neben dem Fahrersitz werden noch abgepolstert“, sagt Thomas Poppe. Zwei Personen will er als Beifahrer auf dieser Tour mitnehmen. „Die Vorfreude ist ganz groß!“

Zusätzlich zum Oldtimer-Traktoren-Treffen gab es zum Hoffest noch viele weitere Attraktionen. „Wir sind mit Regen ins Fest gestartet. Als der Regen aufhörte, war der Besucherstrom sofort da“, sagt Ariane Bretschneider, Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen.

Hoffest wieder mit klassisch-traditionellem Programm sowie Böllerschüssen zum Auftakt

Die Veranstaltung mit klassisch-traditionellem Programm sei wie üblich mit Böllerschüssen eröffnet worden. Zum 22. Mal habe der Männergesangverein Weißenborn 1891 für die Besucher gesungen. Die Feuerwehr präsentierte sich, Kaninchenzüchter waren vor Ort und ebenso Geflügelzüchter, die auch in diesem Jahr dazu einluden, Eier in einem Korb zu schätzen. Zu gewinnen gab es ein Holzwerk, eine auf einem Stamm sitzende Eule, von Kettensägenkünstler Christian Schmidt aus Rauschwitz. Die Schulen aus der Umgebung gestalteten mit ihren Kindern ein Programm, die Spinnfrauen waren im Bauernmuseum anzutreffen. Auch sie waren wieder in Wettbewerbslaune: 20 Gramm Wolle sollten innerhalb von 20 Minuten zu einem Faden versponnen werden. Wer den längsten Faden hat, der hatte gewonnen. Jäger boten Wildgulasch an, der Reitverein präsentierte sich mit verschiedenen Vorführungen.

Große Landmaschinen waren zum Hoffest ebenfalls zu bestaunen. © OTZ | Ute Flamich

Etwa 40 Leute waren für das Hoffest im Einsatz. „Dass sich die Helfer, die Vereine und alle Unterstützer so wahnsinnig auf das Fest freuen, das trägt auch mich oft durch die anstrengende Zeit der Vorbereitung“, sagt Ariane Bretschneider und dankt allen Beteiligten.