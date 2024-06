Saale-Holzland. Wo 141 genau die richtige Zahl war und was es mit einer künstlerischen Umsetzung unter dem Motto „Blumenwurf“ auf sich hat

„Ich schätze, dass 350 Eier im Korb sind“, sagte der siebenjährige Lasse aus Gera. Am Sonnabend war er mit seiner Familie zu Besuch beim Hoffest der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen in Etzdorf und hatte gerade am Eierschätzen, einem Gewinnspiel des Rassegeflügelzuchtvereins 1887 Eisenberg und Umgebung, teilgenommen. Platz für den Hauptpreis habe er genug, sagte Lasse. Zu gewinnen gab es eine hölzerne Eule auf einem Stamm, die Kettensägenkünstler Christian Schmidt aus Rauschwitz gestiftet hat.

Am Ende hatte sich der Junge dann doch ganz schön verschätzt. „Es waren 141 Eier im Korb und gewonnen hat eine junge Familie aus Weißenfels“, vermeldete am Sonntagmorgen Michael Rudolph. Seit einem halben Jahr ist er der neue Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins, der sich schon seit langer Zeit immer wieder beim Hoffest präsentiert. Insgesamt seien 240 Tipps abgegeben worden, die zwischen 80 und 500 lagen. Neben der Gewinnerfamilie gab es zwei weitere Tipps mit 140 und 143 Eiern im Korb, die sehr nah am richtigen Ergebnis lagen.

Ein Teil der Eierschau des Rassegeflügelzuchtvereins 1887 Eisenberg und Umgebung. © OTZ | Ute Flamich

„Für unseren Verein war es eine gelungene Veranstaltung“, sagte Michael Rudolph. Zusätzlich zur Verlosung hatten die Vereinsmitglieder wieder eine Eierschau organisiert. Bei dieser waren Eier von allen Hühnern zu sehen, die von Vereinsmitgliedern gezüchtet werden. Auch Tiere waren ausgestellt, darunter eine Glucke der Rasse „Bielefelder Zwerg-Kennhuhn“ mit zwölf Küken.

Für Michael Rudolph ist die Geflügelzucht ein Hobby als Ausgleich zur Arbeit. Das sei mittlerweile ein besonderes, denn die Geflügelzucht sei am Aussterben, auch wenn es viele Hobbyzüchter gibt, ist er sich sicher. Derzeit hat er 160 Hühner.

Im Herbst lädt der Verein zur Jungtierbesprechung ein. Die Richter für diese Veranstaltung sollen unter anderem mit dem Geld bezahlt werden, das der Verein am Sonnabend bei seinem Eierschätzwettbewerb zum Hoffest in Etzdorf eingenommen hat. Die Teilnahmegebühr belief sich auf einen Euro. flam

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Künstler inszenieren „Blumenwurf“ am Dienstag in Meusebach

Die Künstler Yvonne Andrä und Stefan Petermann sind am Dienstag, 18. Juni, von 16 bis 20 Uhr zu Gast in Meusebach, um dort ihren „Blumenwurf“ zu inszenieren. Vom Blumenwurf der Linken-Politikerin Susanne Henning-Wellsow im Jahr 2020 vor die Füße des frisch gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ließ sich das Duo inspirieren. Zur Erinnerung: Kemmerich nahm damals die Wahl zum Ministerpräsidenten an. Dies trotz der Tatsache, dass die AfD seine Wahl erst ermöglichte, was ein politisches Beben im Land verursachte.

Dieses nicht physisch verletzende Blumenwurf-Symbol als politische Geste der Wut und Grabesstrauß beerdigter Hoffnungen nutzen die Künstler, um ihrerseits die Wut der Menschen im Freistaat zu verstehen. Gleichzeitig möchten sie mit den Thüringern ins Gespräch kommen. An verschiedenen Orten Thüringens bauen sie ein Installationsobjekt auf, dem die Menschen symbolisch Blumen entgegenwerfen können und so ihrer Wut freien Lauf lassen können. Das Ausleben der Wut und dessen Folgen wollen die beiden Künstler exakter mitverfolgen. Aber auch, was die Bürger aufregt und was sie verachten, all das möchten Yvonne Andrä und Stefan Petermann erfahren. Die Teilnahme ist freiwillig und auf Wunsch anonym. VH

Besondere Konzert-Installation für die Porzellankirche der Leuchtenburg

Kann man mit Porzellanklängen Musik machen? – Der aus Weimar stammende und an der Harvard-University in Boston wirkende Kompositionsprofessor Hans Tutschku (*1966) ist fest davon überzeugt. Gemeinsam mit dem Ensemble für Intuitive Musik Weimar hat er ein neues Werk speziell für die Porzellankirche der Leuchtenburg bei Kahla konzipiert, das am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr zu hören sein wird.

Er knüpft damit an eine Studie von 2018 an. In seinem Klang-Archiv befinden sich verschiedenartige Porzellanklänge, die er in verschiedenen Ländern aufgenommen hat. Das Besondere der Aufführung besteht darin, dass Trompete/Flügelhorn, Violoncello/Obertongesang, Flügel und Live-Elektronik in ein Wechselspiel mit den Porzellanklängen treten. Eine Klang-Reise, die die Fantasie der Zuhörer herausfordern und beflügeln will.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Porzellankirche fasziniert den Harvard-Professor vor allem die künstlerische Gestaltung durch den Architekten Michael J. Brown (Los Angeles). Durch 30 deckenhohe Porzellanlamellen ist ein optisch neuer Raum entstanden, den er mit einem mehrkanaligen Sound beleben will. Das Ensemble für Intuitive Musik Weimar wurde vor 44 Jahren gegründet und gastierte bisher in 30 Ländern.

Das Konzertticket ist für 20 Euro erhältlich (inklusive Burgeintritt).