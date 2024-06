Saale-Holzland. Was an einem gemütlichen Nachmittag so alles im Kurpark los war. Und, wer oder was der Polaris Ranger 1000 ist.

Eine Bahn drehte am Sonnabendnachmittag im Kurpark von Bad Klosterlausnitz stetig ihre Runden. Mitgebracht hatte die Gartenbahn Hartmut Gerth vom Heimatverein Bad Klosterlausnitz. Normalerweise befinde sich das Modell bei ihm zu Hause auf dem Balkon, sagte er. Zum Tag der Vereine aber hatte er sie erstmals mit in den Kurpark gebracht. „Als Werbung für das Modell der Moorbahn, das sich im Heimatmuseum von Bad Klosterlausnitz befindet.“ Der Hobby-Modellbahner selbst war es, der das Moorbahn-Modell vor vielen Jahren baute. Und nicht nur das: Im Kurpark präsentierte er auch seinen Koffer, mit dem er bis zur Rente auf Arbeit ging. In den Koffer hat Hartmut Gerth eine kleine Modellbahn eingebaut, eine fiktive Landschaft vor der Kulisse der Leuchtenburg.

Hartmut Gerth vom Heimatverein Bad Klosterlausnitz zeigt seine „Kofferbahn“. © OTZ | Ute Flamich

Während Besucher die Bahnen genauer unter die Lupe nahmen, waren zeitgleich Mitglieder der Abteilung „Frau Creativ“ des Heimatvereins in der Festscheune am Basteln und Gestalten. Windlichter und Glasteller sind mit Serviettentechnik, die auch ohne Servietten und dafür mit anderen Materialien funktioniert, verschönert worden. Annegret Treffer aus Albersdorf war ebenfalls in der Festscheune anzutreffen. Sie ist das neueste und mit 59 Jahren auch jüngste Mitglied von „Frau Creativ“. Weil sie mal ein bisschen unter die Leute kommen und nicht in Albersdorf versauern wolle, habe sie sich vor etwa einem halben Jahr den kreativen Frauen angeschlossen.

Für die Kinder hatte „Frau Creativ“ eigens für den „Tag der Vereine“ einen extra Basteltisch vorbereitet. Dort konnten individuelle Kugelschreiber aus Kuli-Rohlingen, verschiedenen Perlen und kleinen Anhängern gebastelt werden. Die achtjährige Klara aus Reichenbach nutzte die Gelegenheit, um sich einen ganz persönlichen Stift anzufertigen. Martina Hanke vom Heimatverein leistete bei Bedarf Hilfestellung.

Klara (8) aus Reichenbach sammelt sich alles zusammen, was sie für ihren individuellen Stift nutzen möchte. © OTZ | Ute Flamich

Draußen im Kurpark schauten am Stand der Burschengesellschaft des Maibaumsetzens Besucher zu, wie sich Interessierte beispielsweise „Medaillen“ anfertigten. Zunächst konnte man sich selbst mit der Schrotsäge eine Scheibe von einem Buchenast abscheiden. Die Scheibe wurde anschließend von Mitgliedern der Burschengesellschaft geschliffen, gelocht und mit einem Band versehen. Zum Schluss ist noch das Logo der Maibaumsetzer ins Holz gebrannt worden.

Feuerwehrmann half am Morgen schon beim Aufbau des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr in Roßbach

Ein paar Schritte weiter versuchte sich der achtjährige Noah aus Dorndorf-Steudnitz im Kistenklettern, einem Angebot des Feuerwehrvereins des Kurortes. Insgesamt konnten 19 Kisten gestapelt werden. Noah, der diesen Spaß noch nie ausprobiert hatte, schaffte acht. Abgesichert wurden die Kinder von den Feuerwehrkameraden Tobias Enke und Alexander Grasse. Grasse hatte schon ein paar Stunden ehrenamtlicher Zeit auf dem Buckel. „Ich war heute schon in Roßbach zum Aufbau des Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr“, sagte er.

Polaris Ranger 1000 soll die Freiwillige Feuerwehr von Bad Klosterlausnitz unterstützen

Einen kleinen Hügel auf der Wiese des Kurparks hinauf war Stephan Sachse zu finden, der Ortsbrandmeister von Bad Klosterlausnitz. Gemeinsam mit Lutz Just stand er am Polaris Ranger 1000, einem geländegängigen, kompakten Fahrzeug, das sich die Feuerwehr im vergangenen Jahr angeschafft hatte. In Eigenleistung werde das Fahrzeug nun noch umgebaut. „Wir bereiten den Ranger auf verschiedene Einsatzszenarien vor“, sagte der Ortsbrandmeister. Gerade in einer Region mit viel Wald drumherum könne solch ein Fahrzeug eine enorme Hilfe sein, sagte er und verwies beispielsweise auf die Bergung verletzter Forstmitarbeiter und Waldbrände. „Bis zu 20 Minuten könnten kleinere Brände mithilfe des Kleinlöschgerätes auf dem Fahrzeug gelöscht werden.“

Maik Kosik von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Klosterlausnitz zeigt den Geschwistern Janne (9), Arne (7) und Keno (3) die Drohne. © OTZ | Ute Flamich

Wieder ein paar Schritte weiter erklärte Feuerwehrmann Maik Kosik die Drohne der Feuerwehr. Bei Großbränden, Verkehrsunfällen, Personensuchen und Infrarot-Messungen sei die Drohne zum Beispiel sehr hilfreich, sagte er. Diese koste zwischen 3000 und 4000 Euro und könne von sechs Personen der Bad Klosterlausnitzer Feuerwehr gesteuert werden. Zusätzlich zur Kamera könnten an der Drohne auch Lautsprecher für Durchsagen oder Suchscheinwerfer angebaut werden. Die Geschwister Janne (9), Arne (7) und Keno (3) fanden es spannend und hörten Maik Kosik interessiert zu.

„Tag der Vereine“ ist eingebettet in den Musiksommer in Bad Klosterlausnitz

Derweil ist auf der Kurparkbühne alles für den Auftritt der Band „Red Heaven“ vorbereitet worden. Zuvor aber stimmte der Verein zur Förderung der Kirchenmusik vor der Bühne mit Gesang noch auf einen musikalischen Abend ein, und der Lausnitzer Elferrat präsentierte ein kurzweiliges Bühnenprogramm.

Der „Tag der Vereine“ ist eingebettet in den „Musiksommer“ in Bad Klosterlausnitz, der von Freitag bis Sonntag zum bereits 14. Mal veranstaltet wurde.