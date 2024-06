Kahla. Eine Premiere mitten in der Altstadt organisierte die Heimatgesellschaft Kahla. Hilfsgüter kommen im Kriegsgebiet an.

Picknick auf Markt

Zum ersten Stadtfrühstück auf dem Markt in Kahla hatte die Heimatgesellschaft geladen. Die Vereinsmitglieder stellten Tische und Bänke auf, kochten Kaffee und luden die Einwohner ein, am Sonntagmorgen gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Der Kinderverein Purzelbude ermöglichte Spiele für Kinder. Die Resonanz sei sehr gut gewesen, sagt Claudia Preuß vom Verein. Viele hätten gesagt: Ihr müsst das wiederholen. Der Verein will über eine Neuauflage sprechen.

Spenden aus Kahla für Ukraine

Der Kahlaer Patrick Brion reist derzeit durch das Kriegsland Ukraine, um die eingesammelten Spenden zu verteilen. Wie er berichtet, sei er erst nach Lviw zu einem Kinderheim gefahren, danach nach Iwano-Frankiwsk im Südwesten des Landes. „Dort gingen die vielen Spenden von der Bevölkerung aus Kahla per Post weiter nach Charkiw. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wird noch täglich von Bomben und Drohnen angegriffen“, sagt er.

Patrick Brion aus Kahla übergab gesammelte Spenden an Julia Dobosh aus Charkiw. © Brion | Brion

Die Spenden in Charkiw seien an eine Tafel verteilt worden, die täglich 1000 Menschen versorge. „Unglücklicherweise befindet sich die Organisation neben einem zerstörten Baumarkt, der vor einigen Wochen getroffen wurde“, sagt Brion. Er wolle jedoch noch nach Kiew und Charkiw weiterreisen, auch um aus Jena gespendetes Tierfutter zu übergeben. Zwischendurch treffe er sich mit Hilfsorganisationen. Brion danke allen Spendern aus der Region und der ukrainischen Gemeinschaft in Kahla.

Gastauftritt von Kahlaer Chor

Im Schallhaus auf der Heidecksburg in Rudolstadt singt der Kammerchor „Kollegium voKahle“ am Sonntag, 23. Juni. Das Konzert, das 15 Uhr beginnt, stellt vier- bis achtstimmige Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten in den Mittelpunkt. Ina Köllner leitet den Chor an. Der Eintritt beträgt 9 Euro.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kammerchor hat sich 2011 in Kahla gegründet. Die Mitglieder sind chor-erfahrene Sängerinnen und Sänger aus Kahla, Rudolstadt, Jena und Umgebung. Das Kollegium voKahle setzt sich für die Johann-Walter-Orgel ein, die ein klingendes Denkmal für den Komponisten und „Kantor der Reformation“ in seiner Geburtsstadt Kahla setzen soll.

Weitere Nachrichten aus der Region Kahla