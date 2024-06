Saale-Holzland-Kreis. Wo eine Straße gesperrt wird, ein Konzert stattfindet und Entdeckertouren starten.

Konzert in Eisenberger Stadtkirche St. Peter

Das „Kollegium voKahle“ tritt am kommenden Samstag, den 22. Juni, um 17 Uhr in der Eisenberger Stadtkirche auf. Unter dem Motto „Ich liebe dich“ werden die Musikerinnen und Musiker sommerliche Abendmusik zum Besten geben. Die chorerfahrenen Sängerinnen und Sänger aus Kahla, Jena und Umgebung konzentrieren sich unter Leitung von Ina Köllner auf geistliche und weltliche Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten. Der Eintritt ist frei.

Vollsperrung im Juli in Geisenhain

Im Zeitraum vom 1. Juli bis voraussichtlich 26. Juli muss die Landstraße L1077 in Geisenhain im Bereich der Dorfstraße Nummer 2 bis 12 (Engstellenbereich) komplett gesperrt werden. Wie das Landratsamt mitteilt, wird in dieser Zeit ein Mittelspannungskabel einschließlich der Hausanschlüsse verlegt. Eine Umleitung soll über Geisenhain – Gneus – Großbockedra – Rausdorf – Gernewitz – Stadtroda – Tröbnitz in beiden Verkehrsrichtungen ausgeschildert werden. Busnutzer werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen zu beachten, es werden zusätzlich Ersatzhaltestellen in Geisenhain am Abzweig Richtung Leuchtenburg und in Gernewitz eingerichtet.

Sensenmähen lernen beim Spezialisten in Hartmannsdorf

Die NATURA2000-Station „Mittlere Saale‟ lädt auch in diesem Jahr zum Sensenkurs ein. Sensenlehrer Mario Knoll vom Sensenverein Deutschland vermittelt am 29. Juni Grundkenntnisse in der traditionellen Mähtechnik. Der Kurs findet von 07.30 Uhr bis 12 Uhr auf der Streuobstwiese an der Alten Straße in Hartmannsdorf statt. Für die Teilnahme ist die Anmeldung erforderlich unter: h.hoffmann@rag-sh.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 75 Euro.

Schmetterlingsexkursion ab Nickelsdorf in den Zeitzer Forst

Am kommenden Samstag, den 22. Juni startet im Rahmen der Entdeckertouren der Natura2000-Station „Mittlere Saale“ eine Schmetterlingsexkursion in den Zeitzer Forst. Geleitet wird die Wanderung von Entomologe Frank Hünefeld. Die Exkursion dauert von 10 bis 13 Uhr und startet am Rittergut Nickelsdorf. Eine vorherige Anmeldung unter h.hoffmann@rag-sh.de ist nötig.

