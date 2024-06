Stadtroda. Depressionen sind immer noch ein Tabu-Thema. Damit sich das ändert, haben sich Radlerinnen auf die Mut-Tour durch das Saale-Holzland gemacht.

Wenn sie kommen, fallen sie auf. Die Radfahrerinnen auf Tandem-Rädern mit neonfarbenen Westen machten am Dienstag einen Stop in Stadtroda. Am Markt in der Innenstadt hielten sie, bereit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen - ob wegen der auffälligen Fahrräder mit zwei Sitzen oder wegen der Botschaft, welche die Gruppe unter die Leute bringen möchte.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mut zur Selbsthilfe - Unterstützung sichtbar machen“ heißt das Motto, unter dem die Tandem-Fahrerinnen unterwegs sind. Es geht darum, sich gemeinsam zu bewegen und offen über Depressionen zu sprechen. Psychische Erkrankungen sind nach wie vor stigmatisiert und werden nicht von jedem ernst genommen. Dabei sind sie kein Grund, weswegen man sich schämen sollte, so die Radlerinnen.

Radlerinnen wollen im Saale-Holzland über Depressionen aufklären

Ihre Tour führt von Leipzig nach Stadtroda und soll in Erfurt enden. Pro Tag sind die Tandem-Fahrerinnen je nach Strecke bis zu 50 Kilometer unterwegs. Geschlafen wird im Zelt oder es werden spontan Übernachtungsmöglichkeiten gesucht. Auch das hilft, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und über psychische Krankheiten zu sprechen und somit Berührungsängste abzubauen.

Dafür steht die Mut-Tour: offener Umgang mit Depressionen. © Funke Medien Thüringen | Larissa König

Der Trägerverein dieser besonderen Radtouren heißt „Mut fördern“. Der Verein ist eine Selbsthilfeorganisation und setzt sich dafür ein, dass psychische Erkrankungen dieselbe Beachtung erfahren wie körperliche. Die Mut-Tour ist bereits im 13. Jahr durch ganz Deutschland unterwegs. Im Saale-Holzland hielt die Gruppe zum Beispiel in Eisenberg oder auch Stadtroda. Einen Aktionsstand hat es zudem in Jena gegeben.

Hilfsangebote im Saale-Holzland sollen bekannter werden

„Es fahren nicht nur Betroffene selbst mit, sondern auch Angehörige“, sagt Dörte Naumann. Sie selbst ist zum dritten Mal dabei. „Wir setzen uns mit unserer Tour für einen offeren Umgang mit Depressionen ein.“ Die Hemmschwelle, sich anderen zu offenbaren, sei immer noch groß und Hilfsangebote seien noch nicht so bekannt. Eine regionale Anlaufstelle im Saale-Holzland sei beispielsweise die Selbsthilfekontaktstelle mit der Telefonnummer 036691/70807.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Mit dabei sind vor allem Menschen, welche die Akutphase ihrer Erkrankung überstanden haben. „Dennoch schauen wir, dass es allen dabei gut geht. Aktiv sein ist wichtig bei Depressionen“, sagt Anais Braun, die zum ersten Mal dabei ist und mit Dörte Naumann auf einem Tandem sitzt. Gemeinsamkeit, wie es bei einem Tandem nötig ist, ist auch ein wichtiger Teil der Nachricht, den die Gruppe überbringen will.

Ein lachendes Smiley für Depressive

„Vor ein paar Jahren, wo ich noch stark erkrankt war, hätte ich das hier nicht gekonnt“, sagt Anais Braun. Gemeinsam mit anderen draußen unterwegs zu sein, ist für viele Erkrankte eine Herausforderung. Die gemeinsame Tour stärke das Selbstwertgefühl und es tue den Betroffenen gut, etwas selbst geschafft zu haben, sagen die Mut-Tour-Radlerinnen.

Stop im Saale-Holzland: Mit Plakaten soll Raum für Gespräche entstehen. © Funke Medien Thüringen | Larissa König

Mit Schildern wollen sie das Thema Depressionen öffentlicher machen, ihm einen Raum geben und mit Menschen sprechen. Mit dabei ist auch immer ein großer, gelber Smiley. Mit dem Smiley wollen die Radlerinnen Betroffene repräsentieren, die nicht über ihre Krankheit offen sprechen können, da sie Konsequenzen in Familie und Beruf fürchten.