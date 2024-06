Hermsdorf. Saale-Holzland: 21 Uhr ist am Dienstag Anpfiff für das Spiel Portugal gegen Tschechien. Weshalb Leipzig die Thüringer um Hilfe bittet.

Am Dienstag wird um 21 Uhr in Leipzig das Länderspiel Portugal gegen Tschechien angepfiffen. Mit dabei ist einer der Superstars des Weltfußballs: Christiano Ronaldo. Da wollen die Sachsen nichts anbrennen lassen und forderten zusätzlich zu den eigenen Rettungskräften Hilfe von Kameradinnen und Kameraden aus Thüringen an.

Am Nachmittag gegen 14.45 Uhr brach die Kolonne mit Rettungskräften aus dem Freistaat, unter anderem aus Erfurt, Gotha, Gera, dem Saale-Orla-Kreis, Sömmerda, Saalfeld, Greiz und Altenburg vom Parkplatz der Raststätte Hermsdorfer Kreuz zur etwa 90-minütigen Fahrt nach Leipzig auf.

Aus dem Saale-Holzland-Kreis sind neun Fahrzeuge mit insgesamt 37 Einsatzkräften dabei, ist von Kreisbrandinspektor Christian Meyfarth zu erfahren. „Bei der Unterstützung der Leipziger Kräfte bei der Absicherung des EM-Spiels ist der Saale-Holzland-Kreis Teil eines Verbandes von 32 Fahrzeugen. Das Land Thüringen entsendet diese auf Anforderung der Stadt Leipzig.“ Nach Meyfarths Schätzung wird die Kolonne auf der Autobahn etwa 1,1 Kilometer lang sein.

Laut Meyfarth handelt es sich bei den Einheiten um Katastrophenschutzfahrzeuge des Sanitäts- und des Betreuungsdienstes. „Wir als SHK haben die Kontingentführung vom Land Thüringen übertragen bekommen und führen alle Einheiten in Richtung Leipzig“, fügt der Kreisbrandinspektor an. Wenn alles ohne Zwischenfälle verläuft, können die Thüringer eine Stunde nach Mitternacht die Heimreise antreten.

Hermsdorfer auf Großeinsätze zur Menschenrettung vorbereitet

„Laut Planung werden wir in der Feuerwehr- und Rettungswache 5 in Leipzig Position beziehen“, sagt Meyfarth. Vorbereitet seien die Rettungskräfte auf Attentate und Großeinsätze zur Menschenrettung. Auch wenn alle „hochmotiviert sind und Bock auf den Einsatz haben“, hoffe natürlich jeder, dass kein Ernstfall eintritt. Unter den Entsendeten seien auch drei Frauen von der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Sebastian Hörle, Vize-Geschäftsleiter des Rettungsdienst-Zweckverbandes Ostthüringen, führt eine Kolonne von 18 Fahrzeugen des Rettungs- und Katastrophenschutzes aus verschiedenen Teilen Thüringens an. „Wir stehen den Leipzigern vier Stunden vor und vier Stunden nach dem Fußballspiel zur Verfügung“, sagt er.

Absichern werden die Rettungskräfte aus Thüringen insgesamt vier Länderspiele, die in Leipzig stattfinden. Weitere Austragungen gibt es am 21. Juni (Niederlande – Frankreich), 24. Juni (Kroation – Niederlande) sowie am 2. Juli.