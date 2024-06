Orlamünde. Ein Bahnübergang im Saale-Holzland wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Für Autofahrer bedeutet das eine Umleitung.

Der Bahnübergang in Orlamünde in Richtung Freienorla wird von Mittwoch, 26. Juni, 18 Uhr bis Samstag, 29. Juni, 8 Uhr voll gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten zum Schienen- und Schwellenwechsel sowie Stopfarbeiten, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreis. Bereits eine Woche vor Baubeginn würden Info-Tafeln aufgestellt und die entsprechenden Umleitungen ausgeschildert.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bahnübergang könne während der Bauarbeiten weitestgehend fußläufig passiert werden, allerdings nicht barrierefrei. Durch den Schienen- und Schwellenwechsel an den Gleisanlagen komme Großtechnik zum Einsatz. Radfahrer sollen beim Queren des Baustellenbereiches besonders vorsichtig sein.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis