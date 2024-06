Eisenberg. Darauf können sich Besucher der Fête de la Musique in Eisenberg freuen: Pizzeria und Dönerladen bleiben extra länger offen für die Musikfans.

Am Freitag wird es in der Eisenberger Innenstadt wieder voll. Die Festivalreihe Fête de la Musique findet wieder pünktlich am 21. Juni statt. Die Musikveranstaltung will Musiker und Künstler unterschiedlichster Genres zusammenbringen. Gefeiert und getanzt wird zusammen. Das Besondere dabei ist, dass die Musiker ohne Gage auftreten und die Konzerte für alle Besucher kostenlos sind.

Im letzten Jahr hatten sich die Veranstalter mehr Rock- und Metalbands gewünscht. Daraus wurde jedoch nichts. Dennoch ist der Musikmix bunt. Vom Akkordeon-Orchester bis hin zur elektronischen Musik ist für alle etwas dabei. Da der 21. Juni dieses Jahr auf einen Freitag fällt, darf auch bis Mitternacht gefeiert werden.

Eisenberger Gastro bleibt geöffnet

„Die Zusammenarbeit mit der Polizei hat in den letzten Jahren gut funktioniert und wenn es doch mal zu laut wurde, wurde dafür eine Lösung gefunden“, sagt Steffen Much, der gemeinsam mit Thomas Dummin die Fête de la Musique in Eisenberg organisiert. Auch in diesem Jahr gehen sie davon aus, dass alles reibungslos läuft.

In diesem Jahr sind auch einige Gastronomen mit dabei und lassen ihre Lokale länger geöffnet und wollen Tische und Bänke draußen bereitstellen, damit die Musikfans auch zur späten Stunde noch etwas in den Magen bekommen. Außerdem soll Bier ausgeschenkt werden. Unterstützung erhält das Non-Profit-Festival auch vom Eisenberger Feuerwehrverein, der auf dem Roßplatz den Rost glühen lässt. Was auch neu ist, sind vier Dixiklos, die extra für die Festivalbesucher bereitgestellt werden. Die Veranstalter hoffen jetzt nur noch darauf, dass das Wetter mitspielt und es trocken bleibt.