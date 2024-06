Wolfersdorf. Wolfersdorf/Stadtroda: Wie sich drei FSJler in Schloss Wolfersdorf auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten.

Silas Borowski hat dieser Tage Post erhalten, die er am liebsten nicht mehr aus der Hand legen würde. Der 20-jährige Kieler leistet im Schloss Zur Fröhlichen Wiederkunft in Wolfersdorf sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Was da ins Haus flatterte, war die Zusage für ein Architekturstudium. Landschaftsarchitekt und Fachmann für Garten- und Parkanlagen indes will der Gothaer Ben Rulofs (20) werden, der ebenfalls sein FSJ im Schloss ableistet. Die Dritte im Bunde der FSJler auf dem Schloss ist Ruth Martin (19) aus Chemnitz. Alle drei leisten nach Ansicht Ulrich Schuberts vom Schlossverein vorbildliche Arbeit.

Ein Projekt, an dem die drei jungen Leute arbeiten, ist die „Schlossbauhütte“, unterstützt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. „Die Einrichtung ist nicht neu. Früher hatte jeder Dom, jede Kirche eine eigene Schlossbauhütte, in der Handwerker für die Baupflege und -erhaltung beschäftigt wurden“, erklärt Schubert.

Für ihre persönliche Zukunft dürfen zumindest die jungen Männer im Schloss üben. An der hinteren Fassade gibt es noch sehr viel zu tun. Jahre werden ins Land geben, bis alles saniert ist. „Die Freiwilligen restaurieren einen Teil der Fassade, um zum Beispiel potenziellen Fördermittelgebern und Denkmalschützern zu zeigen, wie das Gesamtwerk einmal aussehen könnte“, erläutert der Vereinschef.

Schloss Wolfersdorf: Wertvolle Erfahrungen für Architekturstudium

Anzutreffen sind Silas, Ruth und Ben täglich auf einem Baugerüst im rückwärtigen Schlossteil, wo sie gekonnt mit allerlei Handwerkszeug hantieren, auch um ein Gefühl für die Sanierung von Baudenkmälern zu entwickeln. Für Silas‘ Architekturstudium sind das wertvolle Erfahrungen.

„Ich habe selten so fleißige junge Menschen gesehen, die mitdenken und vorausschauend arbeiten“, lobt Vereinschef Schubert, der sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorstellen möchte, wie er eines Tages ohne Silas, Ben und Ruth auskommen soll.