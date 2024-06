Yoo, chungwoo stammt aus Südkorea und ist 26 Jahre alt. Er studiert derzeit an der Burg Giebichenstein in Halle und hat in seiner Heimat bereits zwei bedeutende Preise erhalten. Jetzt ist er in Bürgel mit dem Walter-Gebauer-Keramikpreis geehrt worden. © OTZ | Keramik-Museum Bürgel