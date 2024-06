Saale-Holzland-Kreis. Von historischen Funden im Schloss, preisgekrönten sportlichen Kindern und Veranstaltungen am Wochenende.

Kurfürsten-Eingang zum Schloss Wolfersdorf wieder entdeckt

Das Schloss „Zur fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf wird Stück für Stück saniert. Beim Entfernen einer Mauerabdeckung aus DDR-Zeit entdeckten Arbeiter vor kurzem jenen Eingang, den Überlieferungen zufolge der ehemalige Schlossherr, Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen, benutzte. Der 1552 errichtete Zugang sei 1802 zugemauert worden, sagt Ulrich Schubert, Vorsitzender des Schlossvereins. Weil die Stelle unter der Abdeckung unangenehme Gerüche verbreitete, habe man sie abgenommen. „Entgegen kam uns der Putz aus dem 19. Jahrhundert“, ergänzt Vereinsmitglied Frank Rosenkranz, der im Schloss Sanierung, Bauforschung und -fortschritt unterstützt. In Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde soll der Eingang als sogenanntes Denkmalfenster erhalten bleiben. Die Entdeckung werde keinen neuen Putz erhalten.

Vollsperrung zwischen Hainchen und Gösen

Im Zeitraum vom 24. Juni bis voraussichtlich 19. Juli muss die L 1071 zwischen dem Ortsausgang Hainchen und dem Ortseingang Gösen voll gesperrt werden. In dieser Zeit erfolgt die Deckschichterneuerung, wie das Landratsamt mitteilt.

Eine Umleitung ist über Schkölen – Wetzdorf – Trotz – Eisenberg in beide Verkehrsrichtungen ausgeschildert. Die Ortslage Großhelmsdorf ist über Pratschütz bzw. Rudelsdorf erreichbar.

Der öffentliche Personennahverkehr wird in diesem Zeitraum abgesichert. In Gösen wird in der Dorfstraße Richtung Königshofen eine Ersatzhaltestelle beidseitig eingerichtet. Die Ersatzhaltestelle für Großhelmsdorf wird unterhalb der Kirche „An der Eiche“ errichtet. Informationen zu den Anbindungen und Fahrzeiten sind direkt auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen sowie an den Aushängen an den Bushaltestellen zu entnehmen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Bewegungsfreundlicher Kneipp-Kindergarten der Waldkliniken erhält Pokal

Die Kinder aus dem Kneipp-Kindergarten haben an vielen Dingen Freude – aber vor allem sind sie gern in Bewegung.Und so waren beim Bambini-Lauf des Eisenberger Stadtfestes 34 Kinder am Start. Hier ging es nicht um Schnelligkeit, sondern es zählte der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“. Und die prozentual hohe Beteiligung (45 Prozent der gesamten Kneipp-KiGa-Kinder) brachte den ersten Platz der Kindergärten ein. Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und Günther Stierand vom Eisenberger Mühltallaufverein überreichten den Wanderpokal mit Gravur an die Kinder des Kneipp-Kindergartens. Und dazu bekam Leiterin Angela Schönfuss einen Stadtgutschein für die Einrichtung, welcher für gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern genutzt werden kann.

Bürgermeister Michael Kieslich (links) und Günter Stierand verleihen die Urkunde zum Bambini-Lauf an die Kinder und ihre Leiterin Angela Schönfuss. © Waldkliniken Eisenberg | Waldkliniken Eisenberg

Bier, Wurst und Gesang - Chortreffen in Stadtroda

Zum gemeinsamen Singen treffen sich am 29. Juni mehrere Chöre, darunter der Chor der Tälerdörfer und zwei Männerchöre. Offizieller Konzertbeginn ist 17 Uhr in der Klosterruine von Stadtroda. Ab 14 Uhr treffen sich die Sangesfreudigen zum Einsingen. Als Stärkung werden Bratwurst und Bier gereicht.

Schulausflug ins Schloss Wolfersdorf

Die letzte Schulwoche nutzte die Klasse 7 des Förderzentrums Kahla für eine Führung durch das Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf. Der Schlossverein gewährt unter anderem Schülern und ukrainischen Mitbürgern freien Eintritt. FDJler Silas Borowski (links) konnte den Schülern Wissenswertes über das Schloss erzählen. Klassenlehrerin Uta Paul (3. von links) will das Thema im neuen Schuljahr im Fach Geschichte nochmals aufgreifen.

Siebtklässler aus Kahla beim Schulausflug am Schloss Wolfersdorf. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Aufgrund von Sanierungsaufgaben bleibt das Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf vom 22. Juni bis 4. Juli geschlossen. Schloss-Café und Museum stehen in dieser Zeit für den Besucherverkehr nicht zur Verfügung. Führungen können ab 4. Juli unter info@schlosswolfersdorf.de gebucht werden.

Ausstellung von Sand-Fotografien im Bad Klosterlausnitzer Rathaus

Noch bis Mittwoch, 10. Juli, ist im Rathaus von Bad Klosterlausnitz eine Fotoausstellung unter dem Titel „Mikrokosmos Sand“ zu sehen.

Die Fotografien stammen von Jürgen Koch aus Bad Klosterlausnitz. Animiert durch eine Berufskollegin habe auch er mit dem Sammeln von Sand begonnen. „Da mir die Makrofotografie besonders am Herzen liegt und ich die ersten Versuche, Sand zu fotografieren, mit dieser Technik gemacht habe, erkannte ich schnell die Grenzen. Daraufhin habe ich mit der Mikroskopfotografie experimentiert und über ein spezielles Beleuchtungsverfahren und ein spezielles Aufnahmeverfahren diese Bilder erzeugen können, von denen ich eine kleine Auswahl im Rathaus ausstelle“, sagt er.

Wer Sandaufnahmen von eigenen Sandproben haben möchte kann Jürgen Koch erreichen unter der E-Mail-Adresse: JKoch51@aol.com.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses, Markt 3, Bad Klosterlausnitz zu besichtigen am Montag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Ein Blick auf die Werke von Jürgen Koch. © OTZ | Jürgen Koch

Vortrag zur Wärmeversorgung in Stadtroda

„Wie entwickelt sich die Energie- und Wärmeversorgung in Stadtroda in den nächsten Jahren?“ So titelt ein Vortrag, zu welchem der Seniorenbeirat von Stadtroda am 26. Juni um 14 Uhr herzlich in das Besucherzentrum des DKR-Marktquartiers einlädt. Referent ist Kersten Hahn von der Stadtrodaer Stadtwerke GmbH. Anmeldungen zur Teilnahme nimmt Antje Menzel, Sekretariat Stadtverwaltung, bis zum 24. Juni telefonisch unter 036428/44112 entgegen.

Kurkonzert in Bad Klosterlausnitz am Sonntag

Auch am kommenden Sonntag wird auf der Kurparkbühne in Bad Klosterlausnitz wieder ein musikalisches Programm geboten. Zum Kurkonzert wird in dieser Woche ein „Feuerwerk der guten Laune“ erwartet, wie die Tourismusverwaltung mitteilt. Auftreten wird ab 14.30 Uhr das Volksmusik-Duo „Thüringer Waldspitzbuben“.

red