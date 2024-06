Eisenberg. Saale-Holzland-Kreis: Der hiesige Tiergarten ist wieder um eine Attraktion reicher. Wer sich nun in Eingangsnähe ansiedelt.

Im Eisenberger Tiergarten gibt es seit dieser Woche Zuwachs.

Tiergarten und Imkerverein Eisenberg ermöglichen, Bienen zu beobachten.

Menschen entdeckten Honig schon in der Steinzeit.

Im Eisenberger Tiergarten sind mit viel Gebrumm neue Bewohnerinnen eingezogen. Ihre Behausung – ein Baumstamm – steht unweit des Eingangs gegenüber der Kasse. Das Management des Tiergartens und der Imkerverein Eisenberg und Umgebung wollen Besuchern das Handwerk der Zeidler, als Vorstufe der Imker, auf spannende Weise näherbringen.

„Zum 750-jährigen Jubiläum wollten auch wir Eisenberger Imker etwas beitragen. Deshalb liefen wir im Umzug als Zeidler in mittelalterlicher Festtagstracht mit“, erzählt Vereinschef Gottfried Schumann und ergänzt, dass dieser Berufsstand seinerzeit besonders geachtet war, einer eigenen Gerichtsbarkeit unterstand und dessen Mitglieder als einzige Zivilisten Waffen tragen durften.

Nachhaltigkeit liegt dem Imkerverein am Herzen. Im Eisenberger Tiergarten kann man Honigbienen bei der Arbeit beobachten und das dortige Bienenmuseum besuchen. Weil er die Tradition des imkerlichen Handwerks bewahren möchte, organisiert der Verein auf Wunsch Führungen.

Bienen heute weniger aggressiv

Vom Hauptweg aus kann man seit diesem Donnerstag ein Bienenvolk bei der Arbeit beobachten. Wenn man direkt neben dem Baumstamm steht, wird es schon ein wenig mulmig. „Stechen die?“, lautet die bange Frage. „Natürlich nicht!“, antwortet Gottfried Schumann im Brustton der Überzeugung. Schließlich befänden wir uns nicht mehr im Mittelalter.

Damals sei es vorrangig um Verteidigung gegangen, doch irgendwann reichte es den Imkern wohl. „Sie beeinflussten die Genetik so, dass die Bienen weniger aggressiv wurden“, so der Fachmann.

Bienen zu beernten, sei eines der ältesten Handwerke des Menschen, sagt Schumann. Dieser habe bereits in der Steinzeit entdeckt, dass Bienen ein leckeres Lebensmittel lieferten. Früher lebten sie in Baumstämmen und es war lebensgefährlich, an ihren Honig zu gelangen. Vom Vorgehen der Zeidler kündeten Höhlenmalereien. Sie bedienten sich eines Werkzeuges aus Holz, das sie an einem Seil befestigten und über einen starken Ast warfen. Am Seil kletterten sie dann auf den Baum.

Honig schmeckt auch direkt aus der Wabe. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Als irgendwann solch ein Baum umfiel, entdeckten die Menschen, dass man die Honigernte besser ebenerdig betreiben sollte – daraus entwickelte sich die Imkerei. Die effektive und wabenerhaltende Honigschleuder sei erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Die Zeidler jedoch mussten Druck ausüben und das Wabenwerk zerstören.

Bienenflug-Radius zwischen drei und zehn Kilometern

Zurück zu den Neuzeitbienen im Tiergarten. Am Dienstag siedelte Gottfried Schumann die Bienen um, nun leben sie sich ein. „Wir hoffen, dass sie uns über den Sommer ein Ausstellungsstück produzieren“, sagt der Imker. Ihr Nektar bestehe aus 80 Prozent Wasser und 20 Prozent Zucker. Die Bienen müssten nun den Wasseranteil auf unter 20 Prozent drücken, erst dann sei der Honig haltbar. Dieses Produkt sei stets ein Abbild der Landschaft, in der die Bienen als Sammlerinnen unterwegs sind. „Drei bis zehn Kilometer sind der übliche Radius“, weiß der Bienenexperte.

Alles, was die Bienen aus dem Baumstamm auf diese Glasplatte fallen lassen, hilft dem Imker bei der Analyse des jeweils aktuellen Entwicklungsstandes. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Schumann präsentiert eine Glasplatte. „Holzstückchen und Wachsschuppen zeigen, dass die Bienen das Wabenwerk bereits bauen“, erklärt er. Etwa 30.000 Bienen gehörten dem Volk an, schätzt der Vereinsvorsitzende. Der Plan sei, „das Bienenvolk nach dem Ausbau der Wabe wieder zurückzusiedeln“. Der Baumstamm bleibe als Ausstellungsstück erhalten.

Zur Imkerei gehörten Wissen, Können und Sorgfalt, sagt Schumann. Deshalb sei der Verein bestrebt, den Honig so zu ernten, dass die Einheit der Umgebung erhalten bleibt. „Das heißt, den Honig so wenig wie möglich zu bearbeiten. Deshalb können wir mit den Preisen im Supermarkt nicht mithalten.“

Der Honigfachmann hält ein Stück Pollen in die Kamera. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

In der Biologie werde das Bienenvolk als ein Individuum angesehen und als Superorganismus bezeichnet. Im Buch „Der Bien“ des Thüringer Autors Ferdinand Gerstung steht zu lesen, dass Bienen so eng zusammenarbeiteten, dass sie praktisch ein Organismus seien. „Jedes Jahr trifft sich die Thüringer Imkerschaft an seiner Wirkungsstätte in Oßmanstedt und gedenkt seiner“, erzählt Schumann.

Bienen in Eisenberg: Haben ihr Labor stets dabei

Bienen seien fliegende Labore. Ständig analysierten sie ihre Produktion und kommunizierten mittels Tanz. „Dabei wackeln sie mit dem Hinterteil.“ Die Anzahl dieser Wackler zeige, wie weit die Kolleginnen fliegen müssen, um an den besten Nektar zu gelangen. Bienen seien eine lebenslustige Spezies, „Begeisterung ist ihr Kommunikationsschlüssel“.

Gottfried Schumann demonstriert das Werkzeug der Zeidler. Im besten Fall landete das gebogene Holzstück in einer Astgabel. Mithilfe des Seils kletterten die Zeidler in lichte Höhen, um sich den Honig zu holen. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Der Baumstamm im Tiergarten sei ein Experiment, denn das Bienenjahr sei im Grunde vorbei. „Sommersonnenwende ist Bienensilvester“, sagt Gottfried Schumann. Am Ende des Bienenjahres ließe die Eierlegetätigkeit der Königin nach, „um das Personal sozialverträglich abzubauen“. Dann schrumpfe ein Volk von 50.000 Bienen über den Winter auf 5000 Bienen. Im Frühjahr werde dieser Prozess umgekehrt.

Tiergarten Eisenberg: Bienenverhalten beobachten

Bemerkenswert sei ferner, dass Bienen eine demografische Selbstregulierung vornähmen. „Wenn viele Jungbienen schlüpfen, setzen sie ein Hormon frei, das das Lebensalter der alten Bienen begrenzt“, weiß Schumann. Mehr über die Bienen und die Tradition der Zeidler kann man im Schaufenster des Imkervereins, Rosa-Luxemburg-Straße 1, in Eisenberg erfahren. Und wer spätestens jetzt seine Leidenschaft für die munteren Tiere entdeckt hat, kann im Tiergarten ihr Verhalten beobachten.