„Bachentrohrung“ in Meusebach: Am Mittwochvormittag fand eine erneute Bauberatung an der Meusebacher Baustelle mit Architekt Michael Prüfer (2.v.r.), dem Bauamt der VG, vertreten durch Sven Kopp (verdeckt), Bauleiter der TS Bau Jena, Kurt Riese (2.v.l.) und Bürgermeisterin Silke Höntsch (links) statt. Anwohner Martin Groß (rechts) schaut als direkt von der Baustelle betroffener ebenfalls sehr genau hin. © OTZ | VEIT HOENTSCH