Dornburg-Camburg. Diese Neuigkeiten gibt es aus der Region Dornburg-Camburg.

Zusammen mit weiteren Autorinnen und Autoren der Interessengemeinschaft Dorfgeschichte des Fördervereins Alte Schule Dorndorf hat Ursula Schiller bereits drei Bände über die Historie von Dorndorf-Steudnitz herausgebracht, ein vierter ist in Vorbereitung. In der Zwischenzeit hat sie aber auch alleine an einem Buch gearbeitet. Es trägt den Titel „Dodo, Dobu & Kimau erzählen sich Alltagsgeschichten aus Dorndorfs Vergangenheit“.

Das 80 Seiten umfassende Buch richtet sich vor allem an Kinder, aber auch heimatinteressierte Jugendliche und Erwachsene. „Ich habe mir die Frage gestellt, wie man Dorfgeschichte und wie die Leute damals lebten, kindgerecht aufschreiben kann“, sagt Ursula Schiller. Es bewege sie sehr, „dass sich die Leute wenig für Vergangenes interessieren“. Sie wolle mit ihrem Buch dazu beitragen, dass sich insbesondere Hinzugezogene mehr ins alltägliche Leben von Dorndorf-Steudnitz einbringen.

In ihrem Buch erzählen sich drei uralte Freunde – ein Wassermann, eine Kirchenmaus und ein Uhu – reale Geschichten aus Dorndorf-Steudnitz, die Rahmenhandlung ist hingegen fiktional. „Ich sehe bei meinen Enkeln, dass das gut ankommt“, so Ursula Schiller. Schüler der örtlichen Regelschule haben Zeichnungen zum Buch beigetragen.

Das Buch kann immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr für 17,95 Euro in der Alten Schule erworben werden. Dort gibt es auch bereits den traditionellen Heimatkalender von Klaus Enkelmann für das Jahr 2025 zu kaufen. Dieser kostet 13 Euro. Die Einnahmen kommen wie die Erlöse des Buchs von Ursula Schiller der Alten Schule zugute.

Konzert und eine neue Rose in Dornburg

Die noch amtierende Rosenkönigin Emily Wolff pflanzt am Sonntag, 23. Juni, um 16.30 Uhr am Alten Schloss in Dornburg traditionell die Rose für ihre zurückliegende Amtszeit.

Eine Stunde später startet dann in der Kirche St. Jakobus ein Konzert mit „Die Juppies“ aus Weimar. „Funky Grooves, schmachtende Balladen, hitziger Up-Time-Swing, poppige Ohrwürmer und all die bunten Töne dazwischen formen unser abwechslungsreiches A-Cappella-Repertoire“, heißt es auf der Website der Vocal Band. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Orgelkonzert in Frauenprießnitz

Der Kartenvorverkauf für das Orgelkonzert mit Felix Hell am Freitag, 28. Juni, in der Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz ist gestartet. Karten gibt es in der Tourist-Information in Jena oder per Mail-Bestellung an die Adresse Kontakt@konzertefrauenpriessnitz.de sowie Restbestände an der Abendkasse.

Felix Hell aus Baltimore (USA) ist laut Ankündigung „einer der bekanntesten und meistgefragten Orgelvirtuosen der jüngeren Generation“. Bereits fünfmal sei der 37-jährige gebürtige Pfälzer in Frauenprießnitz aufgetreten. Unter dem Motto „Töne der Titanen: Eine Reise durch die Klangwelten der Orgelmusik“ spiele Felix Hell unter anderem Felix Mendelssohns Sonate Nr. 4.

„Felix Hell ist bekannt für seine vielfältige und innovative Programmgestaltung und schöpft aus einem Repertoire, das fünf Jahrhunderte umfasst“, heißt es. Derzeit ist er Artist in Residence am United Lutheran Seminary in Gettysburg und veröffentlichte zuletzt die CD „Organ Fantasies: Masterworks by Bach, Liszt and Reger“.

