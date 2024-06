Nickelsdorf. Klein, aber fein: In Nickelsdorf können Gäste nun auch in einem Tiny House Urlaub machen. Was es mit dem „winzigen Haus“ auf sich hat.

Noch einige letzte Arbeiten am Geländer auf der Terrasse und die Umgestaltung vom einstigen Barfußhaus zum neuen Tiny House auf dem Rittergut Nickelsdorf ist geschafft. Gebaut wurde es in mehreren Etappen größtenteils in Eigenleistung von Handwerker und Mitarbeiter Thoralf Puschendorf. Entworfen wurde das „winzige Haus“ mit einer Wohnfläche von gerade einmal 15 Quadratmetern von dem Ingenieurbüro Scherf, Bolze und Ludwig in Silbitz. Die Gesamtkosten für das Tiny House inklusive Eigenleistungen betragen circa 45.000 Euro.

Am Tiny House auf dem Rittergut in Nickelsdorf werden die letzten Arbeiten von Handwerker Thoralf Puschendorf erledigt. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Die Außenkonstruktion ist aus Lärchenholz und die Wandverkleidung im Inneren des Häuschens ist Kiefernholz, erklärt Thoralf Puschendorf. Das Dach des Hauses ist begrünt. Gesät wurde heimisches Saatgut. Auf der Dachterrasse fehle nun lediglich noch ein Edelstahlnetz, dann sei auch das Geländer fertiggestellt. Das neue Haus ist bezugsbereit und bietet so die Möglichkeit, das Wohnen auf kleinem Raum selbst ausprobieren zu können. „So kann man selbst erleben, Ideen und Informationen zur Umsetzung mit nach Hause nehmen und bestenfalls ähnliches umsetzen“, meint Anett Tittmann.

Multifunktionale Möbel im Tiny House in Nickelsdorf

Die vielen Fenster sollen für ein offenes Wohngefühl sorgen und einen stetigen Kontakt zur Natur ermöglichen, erklärt sie. Für die Küche seien unter anderem alte Küchenmodule aufgearbeitet und mit neuer Arbeitsplatte, Spülbecken und Kochfeld ausgestattet worden. Um ein platzsparendes Wohnen zu ermöglichen, sind die Möbel multifunktional. Ausgelegt ist das überschaubare Haus in Nickelsdorf, das eine Höhe von etwa vier Metern hat, für zwei Personen. Ein sogenanntes Tiny House soll für das Leben in kleinen Häusern werben und appelliert an das Umweltbewusstsein. „Wir haben als Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)-zertifizierter außerschulischer Lernort und Bildungsträger Förderungen vom Thüringer Umweltministerium erhalten, weil das Tiny House Teil unseres Nachhaltigkeitspfades ist und als erlebbares Demonstrationsobjekt für nachhaltiges Wohnen dienen soll. Zukünftig werden nicht nur Gäste die Möglichkeit haben, das Wohngefühl selbst auszuprobieren, wir werden das Tiny House auch in unsere Bildungsarbeit einbeziehen“, erklärt Anett Tittmann die Hintergründe zum Projekt.

Ausblick von der Terrasse. Im Vordergrund sind Solaranlage und die Insekta-Projektfläche zu sehen. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Ob sie sich selbst vorstellen könne, dauerhaft in einem Tiny House zu leben? „Prinzipiell lebe ich mit meiner 3-köpfigen Familie bereits auf kleinem Raum. 67 Quadratmeter, also circa 22 Quadratmeter pro Person“, sagt Anett Tittmann. 2022 habe die Wohnfläche pro Kopf in Deutschland laut Umweltbundesamt bei 47,4 Quadratmetern gelegen. „Da liegen wir um einiges drunter, daher haben wir bereits gute Erfahrungen sammeln können.“ Auch für Urlaube habe sie bereits hin und wieder ein Mobilheim gemietet. „Das ist ähnlich wie ein Tiny House. Wichtig war es uns dabei jedoch, dass genug Grünfläche drumherum ist und man sich sozusagen viel draußen aufhalten kann.“