Saale-Holzland-Kreis. Von Konzerten, Radrennen, Straßensperrungen und einer neuen Pfarrerin im Landkreis.

Staatskapelle Halle zu Gast beim Konzertsommer in Thalbürgel

Zu familienfreundlicher Zeit um 17 Uhr am Sonntag, den 30. Juni, werden Lea Birringer an der Solovioline und die Staatskapelle Halle unter der Leitung von José Miguel Esandi ihr sommerlich heiteres und zugleich künstlerisch sehr anspruchsvolles Konzertprogramm in der Klosterkirche Thalbürgel darbieten. „Der volle Orchesterklang wird für reichliche Gänsehautmomente sorgen“, teilt Eckhard Waschnewski, Pfarrer im Ruhestand, mit.

Eröffnet wird das Sinfoniekonzert mit der lyrischen Ouvertüre Wilhelm Tell von Gioachino Puccini. Als Dvořaks „Englische“, weil heiter und froh, wird dessen 8. Sinfonie häufig bezeichnet. „Einerseits sind es die kraftvollen rhythmischen Trompeten-Fanfaren und auf der anderen Seite die zarten und nachdenklich aufspielenden Violinen und Flötentöne, die beim Zuhören faszinieren“, heißt es weiter in der Konzertankündigung. Karten können online oder eine Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden. Getränke und ein Imbiss werden für die Konzertgäste vorbereitet.

VG Hügelland/Täler will Wasserwehr installieren

Vor kurzem kehrte Silas Borowski von einem Einsatz im hochwassergeschädigten Ahrtal ins Schloss „Zur Fröhlichen Wiederkehr“ nach Wolfersdorf zurück, wo er derzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. 2022 hatten Wassermassen die Urlaubsregion in Nordrhein-Westfalen in eine Wüstenei verwandelt. Im Rahmen des Projektes „Jugendbauhütte“ arbeitete der 20-Jährige gemeinsam mit Teilnehmern aus anderen Bundesländern eine Woche auf diversen Baustellen.

Hochwasser ist auch in Wolfersdorf ein Thema. Dort geht bei Starkregen die Angst um. Noch sehr präsent sind die Ereignisse des Jahres 2013, als die Flut die Region um die Gemeinde heimsuchte. „Seit 2023 sind wir mit betroffenen Kommunen im Gespräch, um eine Wasserwehr zu gründen“, sagt Albert Weiler, als Chef der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler für Hochwasserschutzmaßnahmen mitverantwortlich. Mit Tröbnitz, Stadtroda, Trockenborn-Wolfersdorf, Geisenhain und Waltersdorf soll der Kontakt bezüglich einer gemeinsamen Wasserwehr intensiviert werden.

Bei Hochwassergefahr und eintretendem Hochwasser müsse die Wehr eingreifen und nach einem festen Notfallplan vorgehen. Koordiniert werden die Gespräche mit Gemeinden und den jeweiligen Bürgermeistern von Claudia Herold, Mitarbeiterin des Bauamtes in der VG, teilt Weiler mit und betont nochmals die Wichtigkeit einer effektiven Wasserwehr: „Wir hatten hier schon einige Hochwasserereignisse, die werden sicher nicht die letzten gewesen sein.“

Während andere diskutieren, hat FSJler Silas Borowski schon einmal Hand angelegt und den Abfluss am Teich von Schlamm befreit, „damit das Wasser wieder vernünftig abfließen kann“. Auch einen mit Schlamm verstopften Gully habe er wieder funktionstüchtig gemacht. js

Sommerliche Abendmusik in Bad Klosterlausnitz

Die Musikerinnen Sophie-Eléna Block und Olha Tomyna treten zur 7. Sommerlichen Abendmusik am 10. Juli um 18.30 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz auf. Sophie-Eléna Block begann vor drei Jahren mit dem Flötenunterricht. Schon davor konnte sie alle Töne spielen und schnell war klar, „dass sie von einer großen Leidenschaft für die Musik und speziell die Querflöte angetrieben wird“, wie es in der Ankündigung heißt. Gemeinsam mit der Pianistin Olha Tomyna hat sie ein anspruchsvolles Programm ausgearbeitet und unter anderem am Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ erfolgreich teilgenommen. In Bad Klosterlausnitz präsentieren die beiden Musikerinnen das Programm „Melodien der Ewigkeit“. Der Eintritt ist frei.

Die Musikerinnen Sophie-Eléna Block und Olha Tomyna (am Klavier) treten am 10. Juli in Bad Klosterlausnitz auf. © Block/Tomyna | Block/Tomyna

Kirchgemeinde Tröbnitz lädt zum Nachmittag der Begegnung

Der Heimatverein und die Kirchgemeinde Tröbnitz laden ein zu einem Nachmittag der Begegnung für die Generation „silber“. Laut Mitteilung der Gemeindepädagogin Sieglinde Reinert startet der Nachmittag am kommenden Mittwoch, den 26. Juni, um 14 Uhr mit einer Andacht in der Kirche Tröbnitz. Anschließend empfängt der Heimatverein mit Kaffee und Kuchen im Pfarrhof. Dabei soll es Zeit für „Unterhaltung und Impulse“ geben. Außerdem wird sich die neue Pfarrerin der Tälerregion Ottendorf-Renthendorf vorstellen.

Einschränkungen im Busverkehr der JES

Aufgrund des Radrennens „Lotto Thüringen Ladies Tour“, das am 25. Juni zum 36. Mal stattfindet, wird es an diesem Tag zeitweise zu Einschränkungen im Busverkehr der JES Verkehrsgesellschaft kommen. Die Rennstrecke beginnt in Jena und führt unter anderem über Dornburg, Bürgel, Schöngleina, Schlöben und Kahla. Da das Fahrerinnenfeld alle Buslinien kreuzt, kann es vorrübergehend zu Einschränkungen im Verkehr kommen, teilt Anja Tautenhahn, Pressesprecherin der JES Verkehrsgesellschaft, mit.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Busfahrer werden je nach Situation „opreativ reagieren und gegebenenfalls warten, bis das Feld vorbei gefahren ist“, heißt es weiter. Dies könne zu Unterbrechungen der Fahrten, geänderten Abfahrtszeiten und verlängerten Fahrtzeiten führen. Fahrgäste werden gebeten, sich auf Einschränkungen einzustellen und mehr Zeit einzuplanen, da genaue Zeitpunkte für das Rennen nicht geplant werden können und daher kein angepasster Fahrplan möglich sei.

Vollsperrung in Wetzdorf

Vom 1. Juli bis voraussichtlich 5. Juli wird die Landstraße 2306 in Wetzdorf in Richtung Dorndorf-Steudnitz voll gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, soll hier ein Trinkwasseranschluss repariert werden. Eine Umleitung in beide Richtungen wird innerhalb des Ortes ausgeschildert.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Harfenkonzert in Stadtroda

Unter dem Titel „Bon Voyage“ lädt Susanne Gassios am 30. Juni um 17 Uhr zum Harfenkonzert in die Heilig-Kreuz-Kirche in Stadtroda ein. Die Harfenistin will ihr Publikum auf eine musikalische Reise über den gesamten Erdball mitnehmen und dabei Geschichten voller Vielschichtigkeit, Temperament und Leidenschaft erzählen.

Singe-Stammtisch in Bad Klosterlausnitz

Hartmut J. Baum alias „Der Hohendorfer“ lädt wieder zum Singen ein. Am kommenden Freitag, den 28. Juni, findet ein „Singe-Stammtisch“ in Bad Klosterlausnitz statt. Von 18 bis 20 Uhr sind Interessierte und Bewohner sozialer Einrichtungen aus dem Ostthüringer Raum ins Café Zeitlos herzlich eingeladen.

Kurkonzert in Bad Klosterlausnitz

Zum nächsten Kurkonzert auf der Kurparkbühne in Bad Klosterlausnitz werden „Die Wildkogelkrainer“ musizieren. Das Konzert findet am Sonntag, den 30. Juni um 14.30 Uhr statt, teilt die Tourismus Verwaltung mit.

red