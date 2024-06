Saale-Holzland-Kreis. Warum 22 Kinder und acht Betreuer zum länderübergreifenden Ausflug starten.

Die Sachen sind gepackt, Zelte und Zubehör in den Autos verstaut. Jugendwart André Böhme und Ausbilderin Nicole Böhme halten noch eine Belehrung für die 22 Kinder und Jugendlichen und dann kann es auch schon losgehen. Das Ziel für das Zeltlager der beiden Jugendfeuerwehren aus Crossen und dem quasi benachbarten Wetterzeube in Sachsen-Anhalt ist der Campingplatz Droschkau unweit der Hohenwartetalsperre.

Kletterwald und Lagerolympiade auf dem Programm

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Jugendfeuerwehren gemeinsam zum Zeltlager aufbrechen. Die Idee ergab sich, da auch die beiden Einsatz-Feuerwehren gemeinsam Dienste bestreiten und gegenseitig angefordert werden, erklärt André Böhme. So brechen am Samstagmorgen alle gemeinsam aus Crossen auf, um bis Mittwoch spannende Tage an der Saale zu verbringen.

Unter anderem werden die Mädchen und Jungen die Feuerwehr in Pößneck besichtigen, einen Ausflug in den Kletterwald unternehmen, baden gehen und eine Lagerolympiade veranstalten. „Die ist mehr zum Spaß einfach so“, verrät Ausbilderin Nicole Böhme. Das Zeltlager ist nur einer von vielen vielseitigen Programmpunkten der Jugendfeuerwehr. Im Herbst steht traditionell eine Gerätehausübernachtung an, regelmäßig gibt es Geländespiele oder andere Wettbewerbe. Wie etwa den Löschangriff in Dornburg im April, bei dem die Crossener Jugend in diesem Jahr zum ersten Mal startete und prompt den Sieg einfuhr.

Warteliste für Crossener Jugendfeuerwehr

Derzeit zählt die Crossener Jugendfeuerwehr stolze 27 Mitglieder. Mehr sei auch aus Kapazitätsgründen gar nicht möglich. Damit sei nicht nur das entsprechende Personal für die Ausbildung gemeint, sondern auch räumliche und logistische Kapazitäten, erklärt André Böhme. Deshalb gibt es aktuell eine Warteliste für weitere Interessierte. Den großen Andrang erklären sich André und Nicole Böhme zum Teil dadurch, dass seit zwei Jahren Brandschutzerziehung in umliegenden Kitas und Grundschulen durchgeführt wird, womit das Interesse geweckt werden soll.

Man ist froh über so viel Begeisterung, denn das hält erfahrungsgemäß bei den Wenigsten bis zur Einsatzabteilung, berichtet André Böhme. Nur etwa zehn Prozent der Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr würden neben Ausbildung, Studium und Co. den nächsten Schritt in die Freiwillige Feuerwehr der Erwachsenen gehen. Die ist in Crossen mit derzeit 44 Mitgliedern ausgestattet. „Das könnte immer mehr sein“, sagt Böhme.