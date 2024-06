Tröbnitz. Der Vater zweier Kinder hat sich ohne zu zögern bereiterklärt, Knochenmark zu spenden, um einem Mädchen, das an Leukämie leidet, eine Chance auf Heilung zu geben.

Kevin Schlimp ist 37 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und lebt in Tröbnitz. Als im Bekanntenkreis ein Kind an Leukämie erkrankte und die Familie einen Aufruf machte, sich als Spender registrieren und testen zu lassen, tat Kevin Schlimp das auch. Für dieses Kind kam er nicht als Spender infrage, dennoch blieben seine Daten bei der Deutschen Stammzellspenderdatei hinterlegt.

Im Sommer vergangenen Jahres bekam er dann eine Nachricht. „Daran habe ich gar nicht mehr gedacht“, sagt er. Es gibt ein Kind, das an Leukämie erkrankt ist und einen passenden Spender braucht. Dieses Mal kam Kevin Schlimp infrage. Zunächst ging es für ihn zum Hausarzt. Dort wurde Blut abgenommen und der Gesundheitszustand komplett durchgecheckt.

Spender aus Tröbnitz: Ich hatte Vertrauen zu den Ärzten

„Wenn man so eine Nachricht bekommt, herrscht natürlich absolutes Gefühlschaos. Da geht einem einiges durch den Kopf“, sagt der Familienvater. Für das erkrankte Kind benötigten die Ärzte keine Stammzellen, sondern das Knochenmark. Um an das Knochenmark zu kommen, wurde Kevin Schlimp in Vollnarkose gelegt. Für den Eingriff fuhr er nach Leipzig in eine Klinik. „Ich habe mich währenddessen wohlgefühlt und mir wurden alle Fragen beantwortet“, berichtet er.

Während er in Leipzig Knochenmark spendete, wurde das an Blutkrebs erkrankte Kind ebenfalls auf die Spende vorbereitet. Das bedeutete, dass das Immunsystem völlig heruntergefahren wurde, damit die Spende des fremden Knochenmarks gelingt. „In dieser Zeit habe ich gehofft, dass ich nicht krank werde oder mir etwas passiert, damit die Spende auch funktioniert“, sagt Kevin Schlimp.

Insgesamt wurde ihm ein Liter Rückenmark abgenommen. Die ganze Prozedur habe zweieinhalb Stunden gedauert, eine Stunde davon lag er in Vollnarkose. Das Rückenmark wurde aus dem Beckenkamm entnommen. „Von den Narben sieht man kaum etwas. Die sind nicht größer als Mückenstiche“, sagt Kevin Schlimp. Etwas Muskelkater habe er und man spüre, dass an der Stelle etwas gewesen sei.

Arbeitgeber gibt Knochenmarkspender frei

Den Eingriff selbst hat er gut überstanden, er hatte danach kurze Kreislaufprobleme, jedoch verlief alles reibungslos. Danach musste er sich vorsichtshalber noch eine Woche schonen. Sein Arbeitgeber Böttcher AG genehmigte ihm diesen außergewöhnlichen Arbeitsausfall und unterstütze ihn.

Das kleine Mädchen, welches die Spende erhält, lernt Kevin Schlimp nicht kennen. Die Spende verläuft anonym. Er weiß nur, dass sie acht Jahre alt ist, aus Frankreich kommt und an Leukämie erkrankt ist. „Mir tun die Kinder, die von so einer Krankheit betroffen sind, sehr Leid. Ich als Vater wäre auch froh, wenn es Spender gäbe, würden meine Kinder einmal krank werden“, antwortet er auf die Frage, wieso er sich entschieden hat für fremde Kinder zu spenden.

Angst vor Nadeln überwinden

Briefe können sich Spender und die erkrankte Person jedoch anonym senden. Kevin Schlimp hat bereits begonnen, einen Brief zu schreiben. Die Anonymität soll Spender sowie Empfänger gleichermaßen vor Erwartungen des jeweils anderen schützen. Jedoch ist es möglich für Kevin Schlimp, nach einer Zeit zu erfahren, wie es um den Gesundheitszustand des Mädchens steht.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich empfehle es jedem, sich registrieren zu lassen“, sagt Kevin Schlimp. In seinem Umfeld haben es bereits einige ihm gleich getan. Er hat Verständnis dafür, dass viele Menschen Angst vor Nadeln haben. Das sei bei einer Spende unausweichlich, da Blut abgenommen wird und auch die Narkose verläuft im Falle eines Treffers nicht ganz ohne Nadeln.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

„Es ist nur ein kleiner Piks. Wenn man dabei den Leidensweg der Patienten und der Familien bedenkt, ist es gar nicht so schlimm“, sagt Kevin Schlimp, der mit seiner Spende die Chance auf das Weiterleben eines kleinen Mädchens ermöglicht hat.