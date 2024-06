Hermsdorf. Anke Pradel-Schönknecht aus Reichenbach stellt ihre Werke im Hermsdorfer Stadthaus aus. Wie sie von der Kunst zum Unterrichten kam.

„Ich bin kein Fan vom Interpretieren, mir geht es um die Gefühle, die beim Betrachten der Bilder ausgelöst werden“, macht Anke Pradel-Schönknecht sofort klar. Der Weg zur Kunst führt über Emotionen, ist das Credo der Künstlerin aus Reichenbach. Derzeit sind ihre bunten Werke aus Stoff und Farbe in der Kleinen Galerie im Hermsdorfer Stadthaus zu sehen.

Von der Malerei zur Textilkunst

Verschiedene Größen, Formen und Farben benutzt Anke Pradel-Schönknecht und achtet dabei darauf, pro Bild bei einer Farbfamilie zu bleiben. Eine Struktur habe sie jeweils schon vor Beginn im Kopf. Es soll immer harmonisch wirken, nicht zu kitschig, sagt sie. Am liebsten benutzt sie Stoffe mit einer Geschichte, die sie etwa auf Reisen erwirbt. Manche Bilder entstehen auf der Leinwand, andere als Stoffcollagen, sie klebt, näht, druckt und malt. Dabei ändern sich auch ihre eigenen Vorlieben. „Gerade mache ich viel mit Gold“, erklärt die Künstlerin. Das jeweilige Material sei ihre Inspiration.

Ursprünglich habe sie Malerin werden wollen, das habe sich jedoch wirtschaftlich nicht gelohnt. Ihr Diplom hat sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee gemacht und in der Zeit die Arbeit mit verschiedenen Werkstoffen kennengelernt. Die Formbarkeit und Möglichkeiten der Bearbeitung haben sie fasziniert, erzählt die gebürtige Berlinerin.

Wenn sie nicht gerade Zeit in ihrem großzügigen Reichenbacher Atelier verbringt, unterrichtet sie Kunst an zwei Privatschulen in Gera, gibt Kurse im eigenen Studio und arbeitet in der Erwachsenenbildung. Die Tätigkeit als Dozentin an der Volkshochschule sei eine gute Vorbereitung dafür gewesen. Als Lehrerin wie als Künstlerin brauche es ein klares System, das Handwerk sei das A und O. Auch ihre Schülerinnen und Schüler wüssten ihre Klarheit zu schätzen. „Ich bin eher der Macher und möchte nicht drei Stunden Vorträge halten“, sagt Anke Pradel-Schönknecht.

Ihre Ausstellung „Expedition – Entdeckungsreise in fremde Welten“ ist noch bis 30. Juli im Hermsdorfer Stadthaus zu sehen.