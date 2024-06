Eisenberg. Carolin Zeise und Daniela Knye gaben sich am Montagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein das Ja-Wort. So haben sich die beiden kennengelernt.

Die Trauung im engsten Kreis im Eisenberger Rathaus, die große Hochzeit am Freitag in der Kirche in Isserstedt: Ganz klassisch heiraten Carolin Zeise (links) und Daniela Knye. Für das Paar gehörte am Montag auch das traditionelle Baumstammsägen zum Programm. Anschließend wollen die beiden noch in kleiner Runde essen gehen.

Carolin Zeise ist Physiotherapeutin aus Stadtroda – so hat sich das Paar auch vor sieben Jahren kennengelernt, als Daniela Knye Patientin war. „Wir haben sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt“, erzählt Carolin Zeise. „Wir sind dann erst Freunde geworden“, ergänzt Daniela Knye, die derzeit in Eisenberg lebt. Daraus wurde schließlich mehr. Künftig werden die beiden zusammen in Stadtroda leben.