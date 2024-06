Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland: Nachtragshaushalt, Ferientipps, Heimatshoppen sind heute unsere Themen

Für Ferienkinder: Kunst-Kurse und Gute-Laune-Woche in Stadtroda

Stadtroda. Fahrradtour, Sommerkino, Upcycling und mehr: Das Familienhaus im Zeitzgrund in Stadtroda lädt vom 1. bis 5. Juli und vom 8. bis zum 12. Juli zu zwei Wochen Ferienspaß in den Zeitzgrund 6 nach Stadtroda ein. Noch gibt es für alle Angebote freie Plätze.

In der Woche vom 1. bis 5. Juli darf sich täglich von 9 bis 12 Uhr kreativ ausgelebt werden. Das Angebot unter dem Motto „FKK – Familienhaus-Kunst-Kurse“ richtet sich vor allem an Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren.

Und das steht auf dem Wochenplan: Am Montag werden die Bügelperlen ausgepackt und beispielsweise Untersetzer, Schlüsselanhänger und Abdeckungen für Trinkgläser zum Schutz vor Insekten angefertigt. Dienstag ist Makramee-Tag. Mit der orientalischen Knüpftechnik können unter anderem Blumenampeln und ebenfalls Schlüsselanhänger hergestellt werden. Mittwoch bekommen alte Jeanshosen eine neue Funktion. Upcycling ist das Stichwort und so wird aus einem aussortierten Kleidungsstück auch mal ein kleines Kissen. Stoffe, T-Shirts und Beutel können am Donnerstag eingefärbt werden, wenn zur Batik-Kunst eingeladen wird. Am Freitag werden Freundschaftsbänder aus Wolle geknüpft.

Anmeldungen für die Ferienangebote sind bis zu einem Tag vor dem jeweiligen Kurs möglich unter Telefon 036428 / 51 71 9 und per E-Mail an familienhaus@bildungswerk-blitz.de. Der Preis pro Teilnehmer und Kurs beläuft sich auf 12 Euro.

„Sommer ahoi“ ist der Titel der zweiten Gute-Laune-Ferienwoche im Stadtrodaer Familienhaus, die vom 8. bis 12. Juli, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr veranstaltet wird. Sie richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Los geht es am Montag mit Spiel und Spaß im Freien. Dienstag wird zum Outdoor-Sommerkino mit Popcorn und Cocktails eingeladen. Die Getränke sind selbstverständlich alkoholfrei und können von den Kindern selbst zusammengemixt werden. Auch den Film können die Kinder gemeinsam aussuchen. Am Mittwoch wird’s sportlich: Mit dem Zug und dem Fahrrad geht es zum Schleichersee nach Jena. Dort ist auch ein Picknick geplant. Ein Besuch des Abenteuer-Spielplatzes in Jena steht am Donnerstag auf dem Programm, am Freitag Badespaß im Stadtrodaer Freibad.

Anmeldungen für diese Ferienangebote sind bis zum 5. Juli möglich unter Telefon 036428 / 51 71 9 und per E-Mail an familienhaus@bildungswerk-blitz.de. Der Preis pro Teilnehmer und Kurs beläuft sich auf 15 Euro. Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.bildungswerk-blitz.de flam

Vorschläge für diverse Preise noch möglich

Eisenberg. Im Saale-Holzland-Kreis werden wieder der Umweltpreis, der Förderpreis für Denkmalpflege/Denkmalschutz sowie der Kultur- und Kunstpreis verliehen. Für alle Preise können bis zum 30. Juni Vorschläge eingereicht werden. Mit dem Förderpreis für Denkmalpflege/Denkmalschutz werden herausragende Leistungen und das Engagement um den Erhalt von Kulturdenkmalen in den Kreisgrenzen des SHK gewürdigt. Auch ein langjähriges Engagement auf dem Gebiet der Denkmalpflege kann damit ausgezeichnet werden. Vorschläge und Bewerbungen sollen Name und Anschrift des Denkmals, Name und Anschrift des Eigentümers sowie eine Begründung der preiswürdigen Leistungen enthalten. Der Kultur- und Kunstpreis des Landkreises würdigt herausragende Leistungen in Bildender Kunst, Musik, Literatur oder Darstellender Kunst. Er kann an Einzelpersonen oder Personengruppen verliehen werden. Vorschläge und Bewerbungen sollen Name, Werdegang und bedeutenden Werken/Leistungen der Kandidaten enthalten. Ferner wird ein Förderpreis zur Würdigung herausragender Bemühungen und Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz sowie der Energieeinsparung im Saale-Holzland-Kreis verliehen. Vorschläge bitte mit Name und Anschrift des vorgeschlagenen Preiskandidaten sowie eingehender Beschreibung und Erläuterung der Tätigkeiten und Maßnahmen einreichen. Nähere Infos zu allen Preisen auf der Startseite von www.saaleholzlandkreis.de. Vorschläge können per Post oder E-Mail eingereicht werden: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Büro Kreistag, Postfach 1310, 07602 Eisenberg oder kreistag@lrashk.thueringen.de.Verliehen werden die Preise durch den Landrat. Sie sind mit Preisgeldern in unterschiedlicher Höhe dotiert. red

Erster Nachtragshaushalt genehmigt

Saale-Holzland-Kreis. Laut einer Mitteilung des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde der erste Nachtragshaushalt 2024/2025 des Saale-Holzland-Kreises final geprüft und genehmigt. Einziger genehmigungspflichtiger Bestandteil sei die Erhöhung des Kassenkredits für den Dienstleistungsbetrieb gewesen, der maximal drei Millionen Euro betragen darf. Wenn das Landratsamt den ersten Nachtragshaushalt bekanntgemacht hat, können bis zu diesem Betrag Mehraufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaft finanziert werden. Der Landkreis geht davon aus, dass voraussichtlich ab März 2025 der erhöhte Kassenkredit durch höhere Gebühren für die Behälterentleerung ausgeglichen sein wird. red

Bibliothek bleibt am 10. Juli geschlossen

Eisenberg. Einer Mitteilung der Stadtverwaltung Eisenberg zufolge bleibt die Bibliothek am 10. Juli aus technischen Gründen für den Besucherverkehr geschlossen. red

Bürgeler Turnkinder machen Pause

Bürgel. „Mit einem kurzweiligen Showprogramm gingen die Turnkinder in die wohlverdienten Ferien“, schreibt Gabriele Piller, Übungsleiterin Kinderturnen beim SV Blau-Weiss Bürgel. „Am meisten Spaß bereitete allen wohl der Luftgitarrentanz, bei den Kindergartenkindern wurde der Urlaubskoffer schon mal sportlich gepackt.“ Anfang September werde das letzte Jahr Kinderturnen beim SV Blau-Weiß Bürgel mit Piller beginnen. red

Heimatshoppen wieder angesagt

Eisenberg. Am 17. Juni fiel der Startschuss für die sechste Auflage der „Heimat shoppen“-Aktionstage in Ostthüringen, teilt die Industrie- und Handelskammer IHK mit Sitz in Gera mit. In acht Ostthüringer Städten laden Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende mit besonderen Aktionen zum Einkaufen, Genießen und Erleben ein. Nach Pößneck, Gera (9./10. August), Zeulenroda (25. August), Saalfeld (13. September), Jena (13. bis. 22. September), Greiz und Rudolstadt (jeweils 3. Oktober) beschließt Eisenberg den Reigen vom 4. bis 6. Oktober. Ziel der bundesweiten IHK-Initiative ist es, die Bedeutung der örtlichen Gewerbetreibenden für hiesige Städte, Gemeinden und Regionen wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. red