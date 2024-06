Saale-Holzland. Wohin in den Ferien? Eine Auswahl aus Ausflugszielen im Saale-Holzland, die Kindern, Eltern und Großeltern Spaß machen.

Ferienzeit, Ausflugszeit. Wer mit seinen Kindern oder Enkeln einen schönen Tag plant, muss nicht unbedingt weit reisen. Auch im Saale-Holzland können an einigen Orten Abenteuer erlebt, Tiere entdeckt, Wasserwelten erkundet und kann geschlemmt werden. Eine Auswahl an Ferientipps:

1. Abenteuer auf der Saale

Mit größeren Kindern lässt sich das Saaletal von einem anderen Blickwinkel entdecken. Über Bootsverleiher in Orlamünde, Jena und Camburg kann die Saale paddelnd erkundet werden, oder man lässt sich auch mal kurz treiben.

Anfahrt: Per Zug sind Orlamünde und Camburg gut erreichbar, sodass man am Zielort nicht zurück zum Bootsverleih muss. Gepäcktransfer wird auf Anfrage übernommen.

Kosten: Ab 20 Euro pro Person. Zusätzliche Gebühren müssen eingerechnet werden. Weitere Infos unter www.abenteuer-in-thueringen.de sowie www.kanutours-camburg.de

Achtung: Wer sich unsicher fühlt, kann auch geführte Touren buchen.

2. Tierpark Eisenberg

Absolut kein Geheimtipp, aber immer sehenswert ist der Tierpark in Eisenberg. Bennetkängurus, Schildkröten, Esel, Erdmännchen und andere Tiere leben auf dem über zwei Hektar großen Gelände. Der Streichelzoo ist auch für kleine Kinder geeignet. Darüber hinaus können sich junge Rennfahrer auf der Scooterbahn austoben, ein Spielplatz und eine Goldschürfanlage sind vorhanden.

Anreise: Parkplatz vor Ort, per Bus Haltestelle „Eisenberg, Tiergarten“

Preise: Erwachsene 4 Euro, Kinder (3-14 Jahre) 3 Euro

Einkehr: Imbiss vorhanden

Achtung: Es ist ratsam, 1-Euro-Münzen und Zehn-Cent-Münzen in der Hosentasche zu haben – so manche Attraktion und Spendenbox kann damit befüllt werden.

3. Alpakas

Wer seinen Nachwuchs nicht so recht für einen Ausflug begeistern kann, könnte sich tierische Unterstützung holen: In Rothenstein bei Alpakaninchen oder in Trockenborn mit Alpaka-Kraft. Entschleunigung ist angesagt, die Tiere geben bei der Wanderung das Tempo vor und benötigen einen ruhigen Leinenführer. Einfach genießen und treiben lassen.

Infos: Alpakas-Kraft in Trockenborn unter https://alpaka-tour.org oder Alpakaninchen (Tel. 0176 30302819, alpakasrothenstein@gmail.com)

Kosten auf Anfrage

Vorsicht: Wer als Wegzehrung Butterbrot und Äpfel mitbringt, sollte diese für sich behalten. Die Tiere vertragen das nicht.

4. Miniaturpark Eisenberger Mühltal

Kleine Mühlen ganz groß: An der Robertsmühle ist ein Miniaturpark angelegt, der die Mühlen mit dem Bach und dem Mühlgraben im Maßstab 1:20 darstellt. Ein Ausflugsziel zum Entdecken. Mit dem Wasserspielplatz ist für zusätzliche Freude gesorgt. Der Verein Ländliche Kerne schuf den Miniaturenpark.

Anreise: Per Auto zum Parkplatz in Kursdorf und zu Fuß weiter zur ersten Mühle. Über den Radweg von Eisenberg und Crossen ist auch ein Ausflug angeraten.

Kosten: Park ist kostenlos

Einkehr: Café Robertsmühle

5. Bogenschießen in Camburg

Pfeil und Bogen spannen, zielen, los geht‘s. Der Bogensportparcours in Camburg ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Alleine oder mit Einweisung kann der Parcours absolviert werden. Die Camburger Bogenschützen pflegen das Areal, ausleihbar sind Sets mit Recurvebogen, Pfeilen und Armschutz beim Bogenverleih.

Anfahrt: Parkplatz kurz hinter Stöben in Richtung Camburg am Beckentälchen.

Kosten: Das Set kostet für Kinder unter 12 Jahren 6 Euro, ab 12 Jahren 10 Euro. Hinzu kommt die Tageskarte (ab 12 Jahre) für die Nutzung des Bogenparcours für 12 Euro. Infos unter www.bogenverleih-camburg.de

Achtung: Für jeden verlorenen Pfeil werden 7 Euro Gebühr veranschlagt.

6. Leuchtenburg

Für kleine Entdecker ist die Leuchtenburg immer einen Besuch wert. Außerdem werden in den Ferien täglich 11 Uhr Erlebnisführungen angeboten. In Verließe eintreten, alte Geschichten hören, die größte Vase bestaunen und andere Wunderwelten - das und mehr ist möglich.

Anreise: Kostenloser Parkplatz unter der Leuchtenburg, dann kurze Wanderung bergauf.

Kosten: Familienkarte 34 Euro (zwei Erwachsene, eigene Enkel/Kinder bis 16 Jahre) sowie weitere Ticketoptionen. Führung zusätzlich drei Euro pro Person.

Einkehr: Burgschenke

7. Rabenschüssel bei Maua

Der Eichberg zwischen Jena-Maua und Sulza bietet sich für eine kleine Wanderung mit Kindern an. Die Buntsandsteinformation besitzt einen interessanten Aussichtspunkt, dessen vogeltränkenartige Auswaschung den Namen gibt: Rabenschüssel. Eine schöne Aussicht auf das Saaletal ergibt sich, die bunten Felswände sind zumal ein Hingucker. Das Areal wird auch gerne von Kletterern genutzt.

Anreise: Parkplatz Rabenschüssel bei der Saalebrücke in Jena-Maua, per Rad oder per Bus nach Maua. Zugang ausgeschildert über Lutherweg. Nicht geeignet für Kinderwagen.

Kosten: Zugang kostenlos

Einkehr: Gasthaus „Goldenes Schiff“ in Maua oder „Helenenstein“ in Rothenstein

Achtung: Vorsicht ist geboten – Absturzgefahr und selten Steinschlag.

8. Eisessen in Bürgel

Nachmittags mit Kindern schlemmen gehen – in Bürgel ist das wunderbar möglich. Ein Spaziergang durch die Stadt entlang des Töpferrundwegs oder zu den Spielplätzen bietet sich an.

Einkehr: Eisdiele & Milchbar Axel Stoltz (Jenaer Straße 17), Eiscafé Petit Cockette (Südstraße 1)

Kosten: eine Kugel ab 1,25 Euro

Achtung: Bei einer Kugel Eis bleibt es meist nicht – zu lecker.

9. Baumlehrpfad Altenberga

In den Ferien trotzdem etwas lernen, ganz nebenbei an der frischen Luft: In Altenberga ist das am Baumlehrpfad möglich. Am ehrenamtlich gepflegten Weg wachsen mehr als 90 Baumarten, die jeweils beschildert sind. Im Sommer reifen Pflaumen heran, die Kastanien wachsen bis zum Herbst zur vollen Größe an. Ein Insektenhotel und ein Lehrbienenstand stehen am Wegesrand, an den Tafeln zu Vögeln und Wildkräutern dürften auch Erwachsene noch einiges dazu lernen.

Anreise: Per Auto über die Kreisstraße K192 von Kahla bis Altenberga. Bus ab Bahnhof Kahla, Haltestelle Altenberga.

Kosten: keine

10. Der Klassiker: Freibad

Sommer, Sonne, Spaß: Immer ein Ziel sind die Freibäder der Region. Ein kleiner Geheimtipp ist das Waldbad „Herzog Ernst“ in Wolfersdorf, mitten im Wald gelegen und von einem umtriebigen Verein instandgehalten.

Anfahrt: Per Auto am Ortsrand oder Bus erreichbar.

Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Achtung: Sonnenschutz, Liegematte und Verpflegung nicht vergessen.