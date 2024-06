Stadtroda. Saale-Holzland: Nach 50 Jahren in Stadtrodas Anlage „Schöne Aussicht“ schlägt Ur-Gestein einen Bogen von der DDR-Zeit bis heute.

Klaus Drößiger ist von der 90 nicht sehr weit entfernt. Doch er wirkt vital und junggeblieben. Kein Wunder: Vor seinem Garten tummeln sich die Jungfern. „Sind sie nicht hübsch anzusehen?“, fragt der passionierte Kleingärtner und deutet auf die blau-lila Blüten der Jungfer im Grünen aus der Familie der Hahnenfußgewächse. Weil sie so schön sind, dürfen sie vor dem Garten wachsen, auch wenn das die Akkuratesse beeinflusst. Drößiger gehört in der Gartenanlage „Schöne Aussicht“ in bester Stadtrodaer Lage zu den Aktivisten der ersten Stunden.

Fünfzig Jahre wird die Anlage des Kleingartenvereins „Schöne Aussicht“ in diesem Jahr. Gegründet wurde sie am 1. Juli 1974. Gefeiert wurde das Jubiläum aus Rücksicht auf die Urlaubszeit Mitte Juni mit Ehrenmitgliedern, Mitbringbufett und vielen Erinnerungen im Vereinsheim. „Leider fehlt uns eine Chronik“, bedauert Vereinschefin Elke Theil. Sie habe aber alte Unterlagen gefunden, die für eine Chronik verwendet werden könnten.

Lesen Sie auch

Vereinsvorsitzende ist sie seit April. Vorher war sie Stellvertreterin, Mitglied ist die Erzieherin seit 2018, als sie von einem Tälerdorf nach Stadtroda zog. „Es hängt ziemlich viel an diesem Ehrenamt“, sagt Theil und meint damit auch Bürokratie. Derzeit sei sie dabei, ein System zu finden, mit dessen Hilfe sie alle Fäden zusammenhalten kann.

Auf ihrer kleinen Gartenterrasse lässt es sich aushalten. Herrliche Aussicht, der Blick verliert sich in der Ferne. An schönen Tagen könne man bis Jena schauen, sagt Elke Theil. Wenn sich ein Gewitter aus Richtung Weimar auf den Weg macht, könne sie das lange vor seiner Ankunft in Stadtroda erkennen.

Kleingarten Stadtroda: Opa Klaus kann man alles fragen

Klaus Drößiger, liebevoll Opa Klaus genannt, ist ein Ur-Gestein in der Gartenanlage und gern zu Besuch bei seiner Nachbarin. Stets komme er pfeifend des Weges, sei immer aktiv, attestiert die Vereinschefin. „Man kann ihn alles fragen, immer hat er einen lustigen Spruch parat.“ Drößiger genießt das. „Das hält mich jung“, sagt er. Kaum zu glauben, dass er dieses Jahr sein 89. Wiegenfest feiert.

Ein Blick zurück. Drößiger stößt Mitte der Siebzigerjahre erst spät zu den Kleingärtnern an der „Schönen Aussicht“. Mit seinen Eltern hatte er nach dem Zweiten Weltkrieg einen anderen Garten bezogen. Doch irgendwann wird dieses Areal als Bauland gebraucht. Er und Andere müssen ihre Gärten aufgeben.

In den Siebzigern entstehen Parzellen auf Ackerland

In der „Schönen Aussicht“ erhält er den letzten verfügbaren Garten. „Als ich dazukam, buddelten meine Nachbarn alle schon in ihren Parzellen“, erinnert sich Drößiger. Vorher war auf dem Gelände Ackerbau für Gemüse, Getreide und Kartoffeln betrieben worden.

Apropos Erinnerungen. Wie funktionierte eine Gartengemeinschaft in der DDR-Zeit? „Als die Anlage entstand, leisteten wir Kleingärtner hunderte Arbeitsstunden allein mit dem Ausschachten von Kabelgräben. Alle packten an, da hat niemand diskutiert“, erzählt Opa Klaus. Hand in Hand sei das vonstatten gegangen: „Während ein Teil der Leute ausschachtete, verlegten die anderen Kabel.“

Klaus Drößiger erinnert sich auf Elke Theils Gartenterrasse an alte Zeiten. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Geselligkeit sei ein großes Thema gewesen, erinnert sich Drößiger. Sogar Vatertag wurde zelebriert. Mit Sackhüpfen für Erwachsene und anderen ulkigen Spielen. Beim Maibaumsetzen führte er den Umzug an. Mit Kassettenrekorder und Musik vom Band. „Livemusik konnten wir uns nicht leisten.“ Die Tische für die Feierlichkeiten habe man gemeinsam geschmückt.

Ein Höhepunkt des Gartenjahres seien die Apfelsortenausstellungen gewesen, worauf jeder Gärtner hinfieberte. Die Stadtrodaer waren stets mit vielen Exponaten vertreten. Noch heute baue Drößiger alte Sorten wie Undine, Gelber Köstlicher oder den Winterapfel Auralia an.

DDR-Gärtner waren sozial eingestellt

Auch von ihrer sozialen Seite hätten sich die Gärtner gezeigt. 1977 sammelten sie Blumen für ein Altersheim. „Waschschüsselweise transportierten wir diese via Trabi ins Heim“, erzählt Klaus Drößiger. Auch mit Erdbeeren habe man die alten Leute versorgt. Eines Tages fiel auf, „dass ein großer Teil der Ernte bei den Schwestern hängengeblieben war“.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Wende war damit erst einmal Schluss. Die neue Zeit brachte viele Auflagen, unkonventionelle Entscheidungen waren kaum noch möglich. „Etliche Gärtner verloren die Lust am Garten, der bis dahin ihr Paradies gewesen war.“ Mit der Wende hatten sich Grenzen verschoben. „Viele kauften sich ein großes Auto und erkundeten die Welt. Dabei verloren manche den Blick für das nahe Umfeld“, beschreibt Klaus Drößiger die Situation.

Doch brachte die neue Zeit auch neue Erlebnisse. „1993 besuchten uns zu Himmelfahrt Kleingärtner aus Hamburg. Die waren hellauf begeistert“, erzählt Drößiger. Und das nicht nur von den Blumen – auch von den Bratwürsten. Leider ging mitten im schönsten Kennenlernen ein Platzregen nieder und spülte den liebevoll drapierten Tischschmuck fort.

Gartenanlage Stadtroda: Nicht alle Parzellen belegt

Heute gibt es in der Anlage 42 Gärten. Nicht alle belegt, Interesse sei aber vorhanden. Der neue Vorstand wolle eine Warteliste erstellen, sagt Elke Theil. Grund und Boden gehören der Stadt, die Anlage unterliegt dem Bundeskleingartengesetz. Mal eben einen Pool zwischen die Astern bauen oder das Dach erweitern, sei ohne Auflagen und Genehmigungen nicht mehr möglich.

Elke Theil fühlt sich inzwischen heimisch. In ihrem Garten sammelt sie alte Gartengeräte. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Was dieses Jahr noch anstehe? Laut Vereinschefin soll am Eingang ein neuer Schaukasten mit wichtigen Informationen angebracht werden. Im Herbst finde zum Ende der Gartensaison die Mitgliederversammlung statt. Was Elke Theil in ihrem neuen Amt unbedingt erreichen will? „Ich möchte den Zusammenhalt in der Anlage weiter fördern.“