Camburg. Ein neuer Verein will die Rettung des Freibads in Camburg unterstützen. So soll das gelingen.

Ein neu gegründeter Förderverein will dabei helfen, das Freibad in Camburg langfristig zu erhalten. Die sieben Gründungsmitglieder stellten ihr Konzept bei einer Veranstaltung am Dienstagabend vor und warben dabei um weitere Unterstützer. Circa 50 Interessierte waren gekommen.

Wie der frisch ins Amt gewählte Bürgermeister Jens Tischendorf (Bündnis Ehrenamt) – er selbst hat den Verein mitgegründet – sagte, habe es die Idee für den Förderverein bereits seit zwei Jahren gegeben, es seien aber verschiedene Hindernisse zu überwinden gewesen. Der langfristige Fortbestand des Freibads in Camburg, das laut Eigenwerbung die größte Wasserfläche in Thüringen hat, ist wegen der schlechten finanziellen Situation der Stadt Dornburg-Camburg fraglich.

Förderverein will das Freibad in Camburg bekannter machen

Hauptziel des Fördervereins ist es daher, das Freibad durch eingesammelte Gelder zu unterstützen, während die Stadt für den Betrieb verantwortlich bleibt, so Tischendorf. Der Förderverein könne zielgerichtete Investitionen für die Instandsetzung und Verschönerung des Bades ermöglichen oder Veranstaltungen finanzieren. Aber auch durch Arbeitseinsätze sollen die derzeit zwei Bad-Verantwortlichen Volker Schostag und Jens Hädrich unterstützt werden. Schließlich wolle der Förderverein intensiver für das Freibad in Camburg werben, um mehr Gäste anzulocken – auch gerade wegen der bevorstehenden Sperrung der Bundesstraße 88 zwischen Jena und Dornburg.

Christoph Keller (von links), Sebastian Kunze, Andreas Reichardt und Martin Reuter bilden den Vorstand des neuen Fördervereins für das Freibad in Camburg. Auf dem Bild fehlt Julia Zöllner. © Funke Medien Thüringen | Marcus Voigt

Den ersten Vorstand des Fördervereins bilden Andreas Reichardt, Christoph Keller, Martin Reuter, Sebastian Kunze und Julia Zöllner. Die Mitgliedschaft im Förderverein kostet 30 Euro pro Jahr und ist an jährlich zehn Arbeitsstunden zum Wohle des Freibads geknüpft. Wer diese Arbeitsstunden nicht erbringen will oder kann, darf sich mit fünf Euro pro nicht geleisteter Arbeitsstunde „freikaufen“ – der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt dann also bei maximal 80 Euro. Für Mitglieder, die jünger als 15 oder älter als 65 Jahre sind, entfällt die Pflicht zu Arbeitsstunden oder einer weiteren Zahlung.

Weitere Mitglieder gesucht

„Wir hoffen, dass unsere Reise lang ist“, sagte Martin Reuter. Neben dem Beitrag zum Erhalt des Freibads wäre es laut Christoph Keller die „Kür“ für den Förderverein, wenn es gelingt, das Bad für Kinder und Jugendliche aus der Region attraktiver zu machen. Zugleich gaben die Vorstandsmitglieder das Versprechen ab, genau hinzuschauen, wie das eingeworbene Geld im Freibad eingesetzt wird.

Bis der Förderverein richtig handlungsfähig ist, wird es wegen der bürokratischen Formalien laut Jens Tischendorf noch etwas dauern. Eine Mitgliederversammlung, bei der über die ersten konkreten Projekte gesprochen wird, sei für den Herbst geplant. Weitere Informationen und Anträge für eine Mitgliedschaft im Förderverein sollen schnellstmöglich auf der Website www.freibad-camburg.de zu finden sein.

