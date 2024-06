Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland: Mode, Fußball und Polizeiarbeit sind heute unsere Themen.

Gut behütet in Crossen

Crossen. „Wer trägt den schönsten Hut?“ lautet das Motto des Sommerfestes, zu welchem am 3. Juli ab 15 ins Klubhaus Crossen eingeladen wird. „Alles ist erlaubt. Die schönsten, größten und kreativsten Hüte werden prämiert“, heißt es von Veranstalterseite. Überraschungen, Musik zum Mitschunkeln, Mitklatschen, Mitsingen und -summen oder auch zum Tanzen sind organisiert. Dazu werden selbstgebackener Kuchen, Kaffee und Roster gereicht. Um Reservierung wird unter 0173/6426551 herzlich gebeten. red

Premiere und Public Viewing in Eisenberger Pub

Eisenberg. Am kommenden Freitagabend gibt es eine Premiere im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“. Zum ersten Mal wird Claus Henneberger auf der Bühne der urigen Kneipe in der Altstadt stehen. Bekannt ist der Jenaer vor allem als früherer Leadsänger von „ROSA“. Mit seiner markanten Stimme verleihe er bekannten Liedern eine neue Note, sagen Insider. Los geht es 20.30 Uhr. Für alle, die am Fußballabend mit der deutschen Nationalmannschaft mitfiebern möchten - sie steht im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark -, zeigt das Pub auf Großbildleinwand die Partie ab 21 Uhr live. Auch das erste Spiel des Tages, wenn die Schweiz auf Italien trifft, gibt es zu sehen. red

Modenschau im Café Schöps

Schöps. Am Laufsteg sind am Samstag, 29. Juni, in Schöps Modebewusste herzlich willkommen. 17 Uhr findet im Café, Dorfstraße 1B, eine Modenschau statt. Wer noch luftige Sommersachen benötigt, kann nach der Präsentation die gezeigten Stücke anprobieren und vor Ort kaufen. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt. Von 14 bis 18 Uhr werden selbstgebackene Torten und Kuchen angeboten. red

Bundespolizei stellt sich vor

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Die Bundespolizei stellt sich Berufsanfängern vor. Am Donnerstag, dem 4. Juli, findet von 10 bis 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in Jena, Stadtrodaer Straße 1, der nächste Beratungstag zu Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei statt. Deren Karriereberater geben in persönlichen Gesprächen einen Überblick über Möglichkeiten bei einem der größten Arbeitgeber Deutschlands. Die Bundespolizei hat derzeit etwa 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bildet im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst aus. Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von grenzpolizeilichen Aufgaben über den Schutz von Bahnanlagen und Luftsicherheit, den Schutz von Bundesorganen bis hin zur Kriminalitätsbekämpfung. Interessierte Jugendliche und deren Eltern sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen unter eb.erfurt@polizei.bund.de oder 0361/65983-541. red