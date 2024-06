Graitschen. Ferienaktion im Saale-Holzland: Warum beim „Kinderferienspaß“ in Graitschen alte Reifen eingesammelt wurden und was noch auf dem Programm steht.

Auf dem Sportplatz in Graitschen bei Bürgel herrscht zu Beginn der Sommerferien Hochbetrieb. Kinder spielen Fußball. Andere üben auf dem Volleyballfeld Aufschläge. Ein Stück entfernt ist ein Bungee-Trampolin aufgebaut, um das sich etliche Kinder scharen und auch der Swimmingpool ist proppenvoll. An einigen Tischen wird, zum Teil unter dem Schutz eines großen Bierzeltes, fleißig gebastelt. So werden Steine bunt bemalt, Geschenkschachteln gebastelt und Lavendelsäckchen angefertigt oder Holzbastelarbeiten hergestellt. „Was gewünscht wird, wird gemacht“, sagt Bernd Linke, der einige erste Ergebnisse aus Holz zeigt und begeistert von der Kreativität der jungen Menschen spricht.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Graitschen bei Bürgel: Zahlreiche Helferinnen und Helfer stemmen die Ferienaktion

Zahlreiche Kinder im Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren sind auch in diesem Jahr wieder bei der Ferienaktion „Kinderferienspaß“ in Graitschen dabei, die noch bis Freitag andauert. Ab 14 Jahren kann man sich zudem als sogenannter „Junghelfer“ engagieren. Etwa 45 Erwachsene und 20 junge Helferinnen und Helfer seien insgesamt involviert, um die Ferienwoche mit reichlich Programm für die Kinder auf die Beine zu stellen, weiß die federführende Organisatorin von der Spielvereinigung Rot-Weiß Graitschen, Jasmin Link. „Gestern waren es 160 Kinder, heute sind es sogar 175“, sagt sie. Jeden Tag ist etwas anderes geplant, zudem komme immer ein Hort aus der Umgebung vorbei, so wie an jenem Tag die Hortkinder aus Bürgel. Auch ein Tanzprogramm für den letzten Tag wird über die Woche einstudiert.

Fleißige Helfer sorgen für genügend Getränke zum Kinderferienspaß in Graitschen (von links): Marie, Pauline, Matilda und Jannis. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Saale-Holzland-Kreis: Kinder entsorgen Umweltsünde am Gleisberg

Eine besondere Aktion war zu Beginn der Woche ein Action-Parkour durch den Wald. Auf dem Weg zum Gleisberg und zurück mussten verschiedene Aufgaben und Rätsel gelöst werden. Der Parkour, geleitet durch die Trainer Thomas und Jana Ratz von der Kampfkunstgruppe „Drachenreiter“ der Spielvereinigung Rot-Weiß Graitschen, stand zudem im Sinne des Naturschutzes. So wurden als Teil des Parcours insgesamt 36 alte Autoreifen aus der Umgebung Gleisberg geborgen. Als letzte Station der Abenteuertour rollten die teilnehmenden Kinder in einer Wettkampfsituation mit großem sportlichem Eifer und jeder Menge Spaß die Reifen zum Sportplatz, wo diese im Anschluss verladen wurden. „Ein großer Dank für die Entsorgung der Altreifen geht an den Sponsor Autohof Porstendorf“, sagen Jana und Thomas Ratz. Dort konnten die Reifen kostenfrei entsorgt werden.