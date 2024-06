Tröbnitz. In einer Sonderausstellung stellt Klaus Langmann Werke von Barbara und Manfred Neuhäuser vor

Sie ist ein magischer, fast mystischer Ort, die Galerie Werkstatt Tröbnitz des Malers und Bildhausers KL. Langmann. Dort, wo einst Brauereipferde eingestallt waren, herrscht nun die Kunst, eingerahmt von unzähligen Relikten vergangener Zeiten. Mit einer Sonderausstellung, zu deren Eröffnung am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr Gäste und Interessierte willkommen geheißen werden, wird Langmann Einblicke in das Schaffen von Malerin und Bildhauerin Barbara Neuhäuser und dem Maler und Grafiker Manfred Neuhäuser aus Gröben gewähren.

Frühe und späte Werke

„Neuhäuser & Neuhäuser - Skulptur & Malerei“, so der Titel der Ausstellung, stellt späte und frühe Werke des Künstler-Ehepaares, das im Atelierhof „art & spirit“ in Gröben lebt, vor. Großformatige Malerei paart sich mit figürlichen Stelen in abstrakten Formen, die Kunstwerke setzen sich mit Natur, Stimmungen, mit unerklärlichen Welten auseinander. Die Ausstellung kann bis zum 28. Juli 2024 besichtigt werden.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Langmann, der seit Jahrzehnten mit dem Künstlerpaar befreundet ist und auf zahlreiche künstlerische Treffen verweisen kann, freut sich, dass man gemeinsam in Tröbnitz diese Sonderausstellung aus der Taufe heben konnte. Zur Eröffnung werde es auch eine kleine musikalische Überraschung geben, kündigte der Bildhauer an. Er rechne überdies mit zahlreichen Gästen. Zudem werde künftig in der Galerie Werkstatt mehr Leben Einzug halten, weitere Ausstellungen seien bereits im Gespräch. So kann sich Langmann vorstellen, eine Ausstellung über den Geraer Maler Erik Buchholz und andere namhafte Künstler zu organisieren.

Konzert in der Saalgalerie

Für den 15. August dieses Jahres hat Langmann bereits die nächste Überraschung parat. So geben „La Bella Bestia« ab 20 Uhr ein Konzert in der Tröbnitzer Saalgalerie. La Bella Bestia schaffen eine Symbiose aus mediterranen Flamenco-Klängen, indisch und arabisch geprägter Musik und gefühlvollem Gesang.