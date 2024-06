Saale-Holzland-Kreis. Das Unterdorf in Tautenhain ist durch eine Baustelle abgeschnitten, Anwohner müssen einen langen Umweg auf sich nehmen. Doch was wäre die Alternative?

Hinaus auf einen Landwirtschaftsweg führt die Umleitung für die Tautenhainer, die im Unterdorf durch die Baustelle abgeschnitten sind. Die drei Kilometer bis Seifartsdorf fahren sich tatsächlich abenteuerlich auf dem schmalen Weg – immer in der Hoffnung, dass kein größeres Auto entgegenkommt.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Keine optimale Lösung und verständlich der Unmut darüber in der Bevölkerung. Aber scheinbar die einzige Lösung, wie von Bürgermeister und Landratsamt zu erfahren ist. Also müssen Anwoherinnen und Anwohner wohl oder übel in den sauren Apfel beißen. Denn Wasserleitungen nicht zu erneuern, ist angesichts häufiger werdender Starkregen keine Option. Und schließlich kennen Einheimische meist noch irgendeinen Schleichweg, mit dem sie sich arrangieren.

Wie aber die Kommunikation über solche Bauvorhaben zur Zufriedenheit aller gestaltet werden kann, darüber ließe sich in dem Fall wohl noch diskutieren. Die eine Seite beklagt fehlende Information, die andere mangelnde Beteiligung. Vielleicht findet man in Tautenhain einen Weg, aufeinander zuzugehen.