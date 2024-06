Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland: Straßensperrungen, Skat, Bergwanderung, Stasi-Archiv und Kommunalpolitik sind heute unsere Themen.

Skat in Hermsdorf: Am Freitag wird gereizt

Hermsdorf. Am achten Spieltag der Clubmeisterschaft des SC Hermsdorfer Kreuz konnte sich Frank Prausa mit 2965 Punkten gegen seine 20 Mitstreiter durchsetzen, teilt der Verein mit. Zweiter wurde Waldemar Czyrnia mit 2513 Punkten, auf Rang drei landete Axel Gutjahr mit 2309 Punkten. Weitere Geldpreise gingen an Jens Plötner (2229 Punkte), Reimund Weimar (2153) und Andrea Fiedler (2148). In der Gesamtwertung nach acht Spieltagen führt Dietmar Martin aus Gera mit 2224 Punkten, gefolgt von Waldemar Czyrnia aus Weißenborn mit 2152 Punkten und Jens Plötner aus Hermsdorf mit durchschnittlich 2128 Punkten. Der nächste Skatabend findet am 28. Juni um 18.30 Uhr im „Bergstüb‘l“ in Hermsdorf statt. red

Wandern in die Geraer Berge

Hermsdorf. Wer die Geraer Berge noch nicht kennt, kann diese mit der Hermsdorfer Wandergruppe Kontakte am Donnerstag, 4. Juli, kennenlernen und erklimmen. 8.30 Uhr geht es ab Bahnhof/Busplatz Hermsdorf mit dem Bus nach Gera-Liebschwitz. Von dort aus wird der Zoitzberg angesteuert. Nach der Aussicht führt der Weg durch die Natur nach Kaimberg. Anschließend lernen die Teilnehmer das Landschaftsschutzgebiet Lasur (LSG), östlich von Gera gelegen, kennen. Erzwungen wird der Lasurberg, bevor es weiter nach Zwötzen geht. Dort gibt es Mittagstisch beim Obstler. Für 15.30 Uhr ist die Ankunft in Hermsdorf geplant. Die Wanderung beträgt etwa 13 Kilometer. Um Anmeldung wird unter 036426/20123 (Uschi Dawidowski) herzlich gebeten. red

Führung durch das Stasi-Archiv

Gera. Das Stasi-Unterlagen-Archiv Gera lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 3. Juli, um 16 Uhr zur monatlichen Führung ein. Am historischen Ort – in der ehemaligen Bezirksverwaltung des DDR-Staatssicherheitsdienstes – besteht die Möglichkeit, sich bei der Archivführung einen Eindruck von den Hinterlassenschaften des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) im ehemaligen Bezirk Gera zu verschaffen und sich über die geheimpolizeiliche Arbeit in der Region zu informieren. Die Gäste erfahren zum Beispiel, wie mit Karteikarten gearbeitet wurde, warum die Stasi die Post kontrollierte und wie heute mit den Akten im Archiv umgegangen wird. Nach der Führung kann die Ausstellung des Bundesarchivs „Ein Jahrhundert wird besichtigt. Momentaufnahmen aus Deutschland“ besucht werden. Sie gibt einen Einblick in die Arbeits- und Lebensbedingungen früherer Zeiten. Auch kann ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt werden. Dafür bitte Personalausweis oder Reisepass bereithalten. Der Eintritt ist frei. red

Zweite Sitzung des Gemeinderates

Bad Klosterlausnitz. Zur zweiten Sitzung des Gemeinderates wird am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr in den Holzlandsaal eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vereidigung des gewählten Bürgermeisters, der Beschluss eines Lärmaktionsplanes, die Hauptsatzung der Gemeinde Bad Klosterlausnitz, Informationen und die Fragestunde. red

Demnächst Vollsperrung in Stadtroda

Stadtroda. Ab 8. Juli bis voraussichtlich Freitag, 19. Juli, wird die Straße des Friedens in Stadtroda wegen Sanierungsarbeiten für den Gesamtverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert von der Geraer Straße über die August-Bebel-Straße und Breiter Weg. Die Niedlingsgasse ist aus Richtung Bahnhofstraße frei. Der Verkehr zur Klingenstraße beziehungsweise zum Grüntal wird über den Alten Markt – Burggraben geführt. Für den Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Geraer Straße, Höhe Raiffeisenbank in beiden Verkehrsrichtungen eingerichtet. Zum Parkplatz am Amtsplatz kann nur an der derzeitigen Ausfahrt eingefahren werden. red

Tautenhainer Straße in Weißenborn bald gesperrt

Weißenborn. Laut einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes wird die Tautenhainer Straße in Weißenborn ab Montag, 8. Juli, bis voraussichtlich 25. Juli für den Gesamtverkehr gesperrt. Hier werden Trinkwasser-Hausanschlüsse im Bereich Hausnummer 1 bis 10 erneuert. Eine Umleitung wird ausgeschildert über Bad Klosterlausnitz, Köstritzer Straße, nach Tautenhain in beiden Verkehrsrichtungen. red

Jugendclub in Schkölen bekommt eigenen Garten

Schkölen. „Die Kinder aus dem Jugendclub haben gemeinsam mit dem Gartenverein ein Insektenhotel gebaut“, sagt Schkölens Bürgermeisterin Martina Ehlers-Tomancová (CDU). Das Häuschen habe einen Platz in einem Garten der Gartenanlage des Kleingartenvereins gefunden und verfüge sogar über ein begrüntes Dach. Wie die Bürgermeisterin betont, sei es wichtig, dass die Jugend mehr Verantwortung übernimmt sowie für Umwelt und Sauberkeit sensibilisiert wird. Auch an einem nächsten Projekt für den Schkölener Jugendclub werde bereits gearbeitet: „Der Jugendclub bekommt einen eigenen Garten mit Laube“. So sollen die Jugendlichen unter Anleitung des Vereinsvorstandes die Möglichkeit bekommen, selbst pflanzen und ernten zu können. Der Zutritt im Garten wird ausschließlich mit Jugendclubleitung gewährt. jg