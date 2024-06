Weißenborn. In Weißenborn im Saale-Holzland-Kreis soll im nächsten Jahr eine 888-Jahr-Feier veranstaltet werden. Was geplant ist.

„Wir feiern keine urkundliche Ersterwähnung, sondern das Bestehen des Ortes“, sagt Jens Büchner, Weißenborns Ortschronist. Für das kommende Jahr plant das Leitermacherdorf im Saale-Holzland eine 888-Jahr-Feier. Gemeinsam mit Historiker Jörg Petermann befasst er sich mit der Geschichte des Ortes. Büchner habe sich eher auf die frühe Neuzeit fokussiert, Petermann auf die mittelalterliche Geschichte und Archäologie. Den Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2025 soll das Festwochenende vom 29. bis 31. August darstellen, dass bereits im Rahmen von regelmäßigen Treffen mit Einwohnern und Vereinen geplant wird. Begonnen hat die Organisation des Jubiläumsjahres bereits im Sommer 2023.

In Weißenborn wird im kommenden Jahr 888-jähriges Bestehen gefeiert. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Verschiedene Belege für das Alter der Holzland-Gemeinde gefunden

1378 wird Weißenborn urkundlich zum ersten Mal erwähnt. Doch schon vorher sei die Gemeinde nachweislich dagewesen. Drei Eckpfeiler geben demnach Aufschluss über das Alter des Dorfes. „Weißenborn hat immer zum Kloster Lausnitz gehört“, sagt Büchner. Das Kloster werde urkundlich erstmals im Jahr 1137 erwähnt. Die urkundliche Ersterwähnung der Glashütte bei Weißenborn 1196 sei zudem im Jahr 2020 durch Heimatfreunde entdeckt worden. Und auch die Erwähnung eines Dingstuhles, einer Gerichtsstätte, in Weißenborn im 12. Jahrhundert soll das Alter der Holzland-Gemeinde belegen. Dieser werde in mehreren Quellen genannt, unter anderem in der Eisenberger Stadtchronik.

Des Weiteren spricht Jörg Petermann von Siedlungsspuren aus der slawischen Zeit, circa im 11. oder 12. Jahrhundert und verweist auf eine Fundstelle zwischen der Gemeinde Weißenborn und dem Mühltal, wo slawische Keramik mit Pechanhaftungen entdeckt wurde.

Das Festwochenende im August 2025

Für das Ortsjubiläum wird sich Weißenborn schmücken. Mittelpunkt der Feierlichkeiten soll der Schenkenplatz werden. Wie gewohnt wolle man 2025 alle traditionellen Veranstaltungen ausrichten, diese sollen einen Bezug zum Ortsjubiläum haben. Den Höhepunkt soll das Festwochenende vom 29. bis 31. August darstellen, das am Freitag auf dem Schenkenplatz am Bürger- und Vereinshaus „Hohler Vogel“ eröffnet wird. Weiterhin ist für das Wochenende ein großer Markt, unter anderem mit Vorführungen von Handwerkern und Künstlern geplant. Auch eine Oldtimer-Show soll es geben. Die drei Tage würden von einem breiten Kulturprogramm begleitet. Auch ansässigen Vereine und Handwerker sollen mit einbezogen werden. Zudem werden Bilder der Geschichte gezeigt. Man wolle die neun Jahrhunderte teils humorvoll veranschaulichen und ein Fest für alle Heimatfreunde veranstalten. Neben verschiedenen begleitenden Veranstaltungen, zum Beispiel Vorträgen zur Geschichte, wird anlässlich des Festjahres auch der Kreisheimattag in Weißenborn ausgerichtet.

Weißenborn im Saale-Holzland: Unterstützung gern gesehen

„Wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung“, sagt Bürgermeisterin Christiane Putzer mit Blick auf die Festlichkeiten, die es zu stemmen gilt. Jede Hilfe werde dankend angenommen. „Auch Ideen sind immer gerne gesehen“, sagt Jens Büchner. Interessierte seien herzlich eingeladen, sich einzubringen. Wichtig ist den Veranstaltern zudem, dass sich auch die Jugend angesprochen fühlt. Die eigenen Wurzeln und die Heimatverbundenheit sollen auch an nächste Generationen weitergegeben und erhalten bleiben. Auch den Zusammenhalt im Ort zwischen Jung und Alt wolle man intensivieren, so die Bürgermeisterin.